наприклад, яловичину не за 17 євро кіло, а за 27...32]
У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀
А є і по 30?
Їх там що, барабашов запліднює задорого?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:23
akurt
У Франції найдешевша яловичина 17 євро? 🙀
А є і по 30?
Їх там що, барабашов запліднює задорого?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|