Мешкає досить далеко від цивілізації.

чесно на підставі власного досвіду та власних розробок!

News from USAМені здалося цікаво визначитися що таке "" в США.Мабуть варто взяти не найдешевші за рівнем життя в США штати (згадані вище і дуже популярні в наш час серед українців) а найдорожчий - Каліфорнія.Він не даремно найдорожчий - чудова природа, яка за кліматом нагадує наш Крим.Та й взагалі історія Каліфорнії майже повністю (!) співпадає з історією Автономної республіки Крим: та сама теоретична незалежність, та сам економічна типу незалежність, такі самі зрадники, як в 2014 році в Криму, таке саме "Право сили"... і... анексія "Верхньої Каліфорнії" - як частини Мексики - потужними США...Цікаво, що столицею було на сьогодні невеличке приокеанське містечко Монтеррей, в якому я бував не один раз... Давно не дивився фільм "Форрест Гамп" - вже не дуже пам’ятаю сюжет - хоча навіть книгу читав - але саме на набережній цього містечка можна сісти на лаву та посидіти, дивлячись на взуття головного героя, яке є чимось з царини "фетіш" та улюбленим місцем відпочинку головного героя фільму...Я би відніс до "" дві родини:а) нижній щабель "середнього класу" - родина вчителів звичайної школи.б) вищий щабель "середнього класу" - родина професора університету, з яким я певним час товаришував.І в першому, і другому випадку я бував у їх будинках (в першому навіть жив цілих 2 тижня), тому можу судити.Родина звичайних вчителів школи в містечку Santa Cruz.(до речі: американці після анексії одного із штатів Мексики зберегли назви практично всіх міст та населених пунктів).Ось їх будинок на цій вулиці можна пройтися та подивитися:Будинок номер 228 (по правій стороні вулиці).Я би сказав, що вся вулиця - мешканці - середній клас. Приватні оселі на ділянках десь 6 - 7 соток.Цікаво, що будинок вчителів - фактично через дорогу від школи Mission Hill Middle School.Будинок вчителів досить великий: вхід з вулиці у вітальню, з вітальні - у їдальню. Камін. Кухня, дві окремі спальні, 2 санвузла. Є гараж-майстерня. З будинка вихід на "задній двір" - там маленький город з помідорами/огірками...Зайвим є говорити, що весь будинок дерев’яний - зовні покритий олійними фарбами цікавих кольорів.В родині два авто. Як стандартно в американській родині...Додам, що у чоловіка - вчитель математики - величезна колекція музичних компакт-дисків. Шафи з дисками стоять у всіх кімнатах... А жінка найбільше любить мандрувати світом, відвідуючи свої подруг від Норвегії до Африки.Шкодую, що не спитав, в якому році побудований будинок. Гадаю, що середина 20-го сторіччя.As of September 01, 2025, the average annual salary for a Public School Teacher in Santa Cruz, CA ranges from(25th percentile) to(75th percentile), with a median annual salary of $59,835 and an hourly rate of $29.За даними рієлторських сайтів в цьому містечку приватні будинки (за класифікацією учасників цього форуму всі побудовані "з гімна та палок") можна купити за ціну від 1 200 000 до 2 000 000 доларів США.Це їх надбання за роки роботи вчителями.Родина професора одного з найвідоміших університетів США.Professor (ім"я видалено) is the founding Dean of the (назву факеультета видалено). He is a Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers and a member of American Society for Engineering Education, Tau Beta Pi and Sigma Xi. He was one of the founders of CITRIS, and served from its beginnings in 2001 until 2018 as the UC Santa Cruz affiliate director of CITRIS.Професор був навіть деканом факультету. Родина професора НЕ МЕШКАЄ на 25-му поверсі шпаківні в столиці, як люблять мешкати дехто з цього форуму.І високо в горах. Ось такий він - верхній щабель середнього класу...До його будинка веде дуже хвиляста дорога, по якій я - будучі досвідченим водієм - і то ледве дістався: небезпечний поворот за поворотом і дорога досить вузька.На його будинок ви можете подивитися тут:Зауважу, що професор - справжній професор в тому смислі, що якщо він читав лекції студентам про збереження електричної енергії, то все те, про що він читав - реалізував на практиці. В його будинку НЕ використовується електрична енергія від зовнішнього (електрична станція) джерела.ВСЕ - НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ. Все - для студента -Ніякої "науки на кінчику пера"...Я був в гостях у професора, але язик не повернувся спитати, яка в нього зарплатня.Мої друзі оцінили зарплатню професора в 320 000 доларів на рік.Насправді менше:A reasonable estimate for the annual salary range (academic year, nine-month basis) for this position is $125,000 - $140,000 for Assistant Professors; $145,000 - $165,000 for Associate Professors; andТут цікавим є те, що практично всі випускники його університету отримують значно більшу зарплатню, ніж їх вчитель. Але наповнення роботи інше.Професор має власний кабінет в університеті. Запис на консультацію для студента - в он-лайн режимі.Орієнтир ціни його будинка:Ну ось таке надбання за роки роботи...