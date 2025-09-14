Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2949295029512952> Додано: Нед 14 вер, 2025 09:50 Vadim_ написав: The_Rebel написав: А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.

Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?

Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!

News from Canada



Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.

Повертаються в Європу.

Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.

Можливо. Франція приймає.

На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.

18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.

Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.



Сьогодні на концерт Артема Пивоварова в місті New York мабуть піде учасник нашого форуму пан rjkz. akurt

News from France



Вчора допомагав нашим українцям організувати тимчасове повернення в Україну.

Купили авіаквитки на рейс Ryanair з Тулузи на Краків - за 60 € плюс додаткова валіза 18€.

Цікаво, що на окремі дати є квитки і по 36…40 €.

За таку доволі смішну ціну можна злітати в Краків в гості до наших учасників форуму - скоштувати Журек, попити польськe Warka, або Zubr, Tyskie, Okocim - та повернутися додому.

Вийде не дорожче обіду в ресторані Тулузи…



Але дати польоту визначає термін відпустки.

І так повезло: тиждень тому квитки на необхідну дату були по 75€, а вчора несподівано по 60€.

Домовилися, що я їх вночі привезу в аеропорт - літак о 6 ранку, треба бути в аеропорту о 4…5 ранку.

В Краків літак прибуває зранку і майже відразу можна сісти в автобуси на Львів, Київ, Дніпро.

Я порекомендував купити квиток на автобус не відразу після прибуття (є рейси прямо з аеропорту в Кракові) - наприклад - об 11:00, а краще на 12:30 (PavlukTrans) - нехай буде додатковий час - часи такі тривожні, що поляки змушені закривати аеропорти на певний час…

Квиток до Львова на автобус коштує 25€.

До Києва та Дніпра дорожче - до 50€. akurt

Повідомлень: 10166 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1470 раз. Подякували: 1875 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 17:35 Маєте рацію.

Я в позаминулому році їхав з Бельгії (Ейндховен) в Катовиці і далі на Краків.

З Eйндховена на Дортмунд доїхав на FlixBus - все було за розкладом, але ж кордонів немає.

Але все на так просто: я до опівночі провів в барі, о 01:00 сів у FlixBus. Все ОК, але десь о другій ночі забігла компанія наших українців - я не знаю - можливо спортсмени - їх було 5 чи 6, ну вони спати не давали всьому автобусу, дуже гучно говорили… вийшли раніше Дортмунда…

З Дортмунда на Катовиці легко долетів літаком.

З Катовиць був автобус.



Зараз справа не в автобусах, а в перетині кордонів.

Тут таке: багато жінок вже отримали громадянство інших держав і при перетині кордону показують паспорти громадян Німеччини, або Італії, ато ось які ці жінки - Франції.

Але прикордонна служба України бачить їх як громадянок України і на кордоні виникає проблема, бо в них протерміновані паспорти закордонні.

Останній раз перетинала кордон невістка приятелів.

В руках тримала паспорт громадянки США та внутрішній паспорт України.

Так ось - я сам не очікував і вони не очікували - - прикордонник сказав, що за паспортом США пропустити не може, пропустить по ВНУТРІШНЬОМУ українському паспорту.

В Україні оформили нові закордонні. akurt

Таможня в більшості потягів (Перемишль виключення) проходиться в самому потягу, без шмона речей , вони навіть з полиць не знімаються.

З Європи в Україну лише потягом! (Як і з України в Європу) . Ніяких автобусів. Хай це на 500 грн дорожче (точно не скажу, але десь так мабуть), зате без довгих стоянок на кордоні , лежачи зручно. Особливо якщо це після годин 8-10 у літаку також відсидів.

Таможня в більшості потягів (Перемишль виключення) проходиться в самому потягу, без шмона речей , вони навіть з полиць не знімаються.

Зате як згадаєш як поляки (на вʼїзді в Польщу) вимагають сумки з автобуса, все перемацають. Ні, ні за що.

Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 євро плюс здають кімнати, то жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять А на мою думку грають роль наступні фактори: 1)високі пенсії; 2)соціальне життя; 3)море.Багато людей на пенсії у Італії тільки починають безтурботно жити, то чому б їм помирати?) У молоді роботи нема, а пенсіонери отримують свої 1000 єврото жити можна. І в них культура ходити в бари, зустрічатися та спілкуватися навіть у похилому віці. Порівняно з ними наші пенсіонери доживать віку на малу пенсію у своїй квартирі, майже нікуди не виходять, у стресі вибору між їжею, комуналкою та ліками, нікому не потрібні, навіть власним дітям, які роз'їхалися по світу. Добре якщо ще якось допомагають та інколи дзвонять

А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём? А это само собой нарисовалось или надо било пахать деньноиношно, отказывая себе во всём?

Після Наполеона в Італії вже не особо відбирали нерухомість. А у нас останній рази відбирали після 1917, 1939-1945, 2014, 2022-2025 - це тільки за останні 100 років!!!

у нас..., тоесть валить отсюда?

у нас..., тоесть валить отсюда? у нас..., тоесть валить отсюда? Vadim_

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.Ніяких автобусів:- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин.

Збоченсі? , ти . ху.ло з яких будеш?

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ. Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.Ніяких автобусів:- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.

