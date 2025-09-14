Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Нед 14 вер, 2025 19:09 Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.

До тебе встигли люди в той перелік записатися.

До тебе встигли люди в той перелік записатися. akurt

Повідомлень: 11277 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1473 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 19:13 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Не всі прижилися в Канаді, прибувши за програмою CUAET.

Повертаються в Європу.

Сьогодні обговорювали в нашій діаспорі можливість прибуття у Францію після життя в Канаді.

Можливо. Франція приймає.

На відміну від тих, хто отримував статус «Тимчасовий захист» в Європі - і в цьому випадку треба обовʼязково надавати французам документи про відмову від такого статусу в ЄС - після Канади - яка - зрозуміло - не є членом ЄС - така відмова не є необхідною.

18 вересня в Торонто відбудеться грандіозне шою - концерт Артема Пивоварова. Ціна квитків стартує з цифри 55 C$.

Похресник моєї жінки, який працює в Торонто, вже купив квитки.







РЕКЛАМАНУТЬ. пі здануть це наше усе

а потім не у ті двері зайшов... РЕКЛАМАНУТЬ. пі здануть це наше усеа потім не у ті двері зайшов... Vadim_

Повідомлень: 3937 З нами з: 23.05.14 Подякував: 622 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 19:18 Hotab написав: З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом . З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом .

Не все так просто.

Припустимо, ви з Відня на літаку прибудете в Краків або у Варшаву - а далі знову згаданий вище автобус. Весь позитив зникає.

Є чартери в польське місто Жешув (Ряшів).

На практиці все залежить від напрямку руху:

- зараз реально зручним для українців є аеропорт Кишинева. Наші люди з Дніпра, Запоріжжя, Харкова легко дістаються до цього аеропорта - а щ нього куди хочеш. Купа авіарейсів забезпечують авіакомпанії.

- але - якщо людину хвилює Львів, Рівно, Івано-Франківськ вже не так зручно.

- тоді на допомогу приходить аеропорт в румунському місті Сучава. Але квитки завжди дорогі. Можна легко дістатися в Чернівці.



Таким чином, все залежить від міста призначення.

Тому прямий потяг з я Відня - Братислави - на Ужгород зараз дуже цікавий варіант.



Альтернатива для наших українців з Тулузи була мікроавтобус або автобус з Тулузи на Київ - 150 € в один бік. Або FlixBus з двома пересадками (до Львова) за 175 €.

Повідомлень: 11277 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1473 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 19:24 akurt

Ну от для мене якщо обовʼязково саме потяг (зручність, передбачуваність, відсутність шмонів .. а запрєщонка якась у мене є завжди.. З України це якісь сухі чи консервовані мʼясопродукти, в Україну екзотичні фрукти), то Кишинів не варіант. Там на Київ лише один потяг , і той не зручно. Да і до Києва 19 годин.

Додано: Нед 14 вер, 2025 19:25 akurt написав: Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.

До тебе встигли люди в той перелік записатися. Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.До тебе встигли люди в той перелік записатися.

Та шо я ?

ти молодих вербуешь падло , невзначай

До тебе встигли люди в той перелік записатися. Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.До тебе встигли люди в той перелік записатися.

Та шо я ?

ти молодих вербуешь падло , невзначай Та шо я ?ти молодих вербуешь падло , невзначай Vadim_

Додано: Нед 14 вер, 2025 19:29 Бросай бухать, сердечный.

Начни ремонт ж/б параллелепипеда, в который вложился по глупости.

Начни ремонт ж/б параллелепипеда, в который вложился по глупости. akurt

