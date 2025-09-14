Не лайся, пане Vadim_, ти в славетний список не увійшов.
До тебе встигли люди в той перелік записатися.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:09
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:13
РЕКЛАМАНУТЬ. пі здануть це наше усе
а потім не у ті двері зайшов...
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:18
Не все так просто.
Припустимо, ви з Відня на літаку прибудете в Краків або у Варшаву - а далі знову згаданий вище автобус. Весь позитив зникає.
Є чартери в польське місто Жешув (Ряшів).
На практиці все залежить від напрямку руху:
- зараз реально зручним для українців є аеропорт Кишинева. Наші люди з Дніпра, Запоріжжя, Харкова легко дістаються до цього аеропорта - а щ нього куди хочеш. Купа авіарейсів забезпечують авіакомпанії.
- але - якщо людину хвилює Львів, Рівно, Івано-Франківськ вже не так зручно.
- тоді на допомогу приходить аеропорт в румунському місті Сучава. Але квитки завжди дорогі. Можна легко дістатися в Чернівці.
Таким чином, все залежить від міста призначення.
Тому прямий потяг з я Відня - Братислави - на Ужгород зараз дуже цікавий варіант.
Альтернатива для наших українців з Тулузи була мікроавтобус або автобус з Тулузи на Київ - 150 € в один бік. Або FlixBus з двома пересадками (до Львова) за 175 €.
Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 вер, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:24
akurt
Ну от для мене якщо обовʼязково саме потяг (зручність, передбачуваність, відсутність шмонів .. а запрєщонка якась у мене є завжди.. З України це якісь сухі чи консервовані мʼясопродукти, в Україну екзотичні фрукти), то Кишинів не варіант. Там на Київ лише один потяг , і той не зручно. Да і до Києва 19 годин.
В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди,
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:25
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:29
Бросай бухать, сердечный.
Начни ремонт ж/б параллелепипеда, в который вложился по глупости.
