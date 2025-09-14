Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2949295029512952> Додано: Нед 14 вер, 2025 11:35



News from France



Вчора допомагав нашим українцям організувати тимчасове повернення в Україну.

Купили авіаквитки на рейс Ryanair з Тулузи на Краків - за 60 € плюс додаткова валіза 18€.

Цікаво, що на окремі дати є квитки і по 36…40 €.

За таку доволі смішну ціну можна злітати в Краків в гості до наших учасників форуму - скоштувати Журек, попити польськe Warka, або Zubr, Tyskie, Okocim - та повернутися додому.

Вийде не дорожче обіду в ресторані Тулузи…



Але дати польоту визначає термін відпустки.

І так повезло: тиждень тому квитки на необхідну дату були по 75€, а вчора несподівано по 60€.

Домовилися, що я їх вночі привезу в аеропорт - літак о 6 ранку, треба бути в аеропорту о 4…5 ранку.

В Краків літак прибуває зранку і майже відразу можна сісти в автобуси на Львів, Київ, Дніпро.

Я порекомендував купити квиток на автобус не відразу після прибуття (є рейси прямо з аеропорту в Кракові) - наприклад - об 11:00, а краще на 12:30 (PavlukTrans) - нехай буде додатковий час - часи такі тривожні, що поляки змушені закривати аеропорти на певний час…

Квиток до Львова на автобус коштує 25€.

До Києва та Дніпра дорожче - до 50€. akurt

akurt

Повідомлень: 10166 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1470 раз. Подякували: 1875 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 17:35 Маєте рацію.

Я в позаминулому році їхав з Бельгії (Ейндховен) в Катовиці і далі на Краків.

З Eйндховена на Дортмунд доїхав на FlixBus - все було за розкладом, але ж кордонів немає.

Але все на так просто: я до опівночі провів в барі, о 01:00 сів у FlixBus. Все ОК, але десь о другій ночі забігла компанія наших українців - я не знаю - можливо спортсмени - їх було 5 чи 6, ну вони спати не давали всьому автобусу, дуже гучно говорили… вийшли раніше Дортмунда…

З Дортмунда на Катовиці легко долетів літаком.

З Катовиць був автобус.



Зараз справа не в автобусах, а в перетині кордонів.

Тут таке: багато жінок вже отримали громадянство інших держав і при перетині кордону показують паспорти громадян Німеччини, або Італії, ато ось які ці жінки - Франції.

Але прикордонна служба України бачить їх як громадянок України і на кордоні виникає проблема, бо в них протерміновані паспорти закордонні.

Останній раз перетинала кордон невістка приятелів.

В руках тримала паспорт громадянки США та внутрішній паспорт України.

Так ось - я сам не очікував і вони не очікували - - прикордонник сказав, що за паспортом США пропустити не може, пропустить по ВНУТРІШНЬОМУ українському паспорту.

В Україні оформили нові закордонні. akurt

akurt

Таможня в більшості потягів (Перемишль виключення) проходиться в самому потягу, без шмона речей , вони навіть з полиць не знімаються.

Hotab

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

Цікаво, що з аеропорту Відня до залізничного вокзалу їде електричка аж 19 хвилин. Справжній «ШРТ», про яке так мріяв мученик однієї економічної секти, яка сповідувала життя в голоді та в холоді за 120$ на місяць - враховуючи витрати на червононосих дівчат на зупинці маршрутки з Бучі в Київ.

akurt

Цікаво, що почав працювати дуже зручний коридор з Анталії, яку тут ненавидять купа невдах та збоченців, в Україну.

Ніяких автобусів:

- о 07:00 літак Анталія - Відень за 40…45€;

- Через 2 години після прильоту - відправляється потяг Відень - Ужгород. Проклали нову колію - європейську - до Ужгорода.

З Відня ж гарне авіасполучення як мінімум до Варшави. Що таки поближче буде потім в Україну , аніж віденським потягом .

Hotab

Не все так просто.

Припустимо, ви з Відня на літаку прибудете в Краків або у Варшаву - а далі знову згаданий вище автобус. Весь позитив зникає.

Є чартери в польське місто Жешув (Ряшів).

На практиці все залежить від напрямку руху:

- зараз реально зручним для українців є аеропорт Кишинева. Наші люди з Дніпра, Запоріжжя, Харкова легко дістаються до цього аеропорта - а щ нього куди хочеш. Купа авіарейсів забезпечують авіакомпанії.

- але - якщо людину хвилює Львів, Рівно, Івано-Франківськ вже не так зручно.

- тоді на допомогу приходить аеропорт в румунському місті Сучава. Але квитки завжди дорогі. Можна легко дістатися в Чернівці.



Таким чином, все залежить від міста призначення.

Тому прямий потяг з я Відня - Братислави - на Ужгород зараз дуже цікавий варіант.



Альтернатива для наших українців з Тулузи була мікроавтобус або автобус з Тулузи на Київ - 150 € в один бік. Або FlixBus з двома пересадками (до Львова) за 175 €.

Не все так просто.

Припустимо, ви з Відня на літаку прибудете в Краків або у Варшаву - а далі знову згаданий вище автобус. Весь позитив зникає.

Є чартери в польське місто Жешув (Ряшів).

На практиці все залежить від напрямку руху:

- зараз реально зручним для українців є аеропорт Кишинева. Наші люди з Дніпра, Запоріжжя, Харкова легко дістаються до цього аеропорта - а щ нього куди хочеш. Купа авіарейсів забезпечують авіакомпанії.

- але - якщо людину хвилює Львів, Рівно, Івано-Франківськ вже не так зручно.

- тоді на допомогу приходить аеропорт в румунському місті Сучава. Але квитки завжди дорогі. Можна легко дістатися в Чернівці.

Таким чином, все залежить від міста призначення.

Тому прямий потяг з я Відня - Bratislави - на Ужгород зараз дуже цікавий варіант.

Альтернатива для наших українців з Тулузи була мікроавтобус або автобус з Тулузи на Київ - 150 € в один бік. Або FlixBus з двома пересадками (до Львова) за 175 €.

Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування…

akurt

Hotab

В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди, Hotab Повідомлень: 16326 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2489 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 вер, 2025 23:15 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Очень грусно писать об этом, но для донесения понимания циничности и черствости американского общества, будет не лишним.

Убийство абсолютно дикое, жестокое и ничем не спровацированное.

На видео видно, что девушка просто сидела на сидении трейна и ее сзади убил черный.

Она ничего не ожидала.

Новость проскочила в русскоязычных СМИ (в данном случае, русскоязычные - не значит русские, повторюсь, к сожалению, русский язык в НЙ - средство межэтнического общения среди выходцев из бссср). Подробностей не было.

И все затихло.

Мало ли при каких абстоятельствах убили украинскую беженку.

И только после того как появилось видео, правые сми начали раскручивать.

"Черный убил белую!

Либеральные СМИ молчат!

Где реакция либеральных СМИ?

Судья до этого несколько раз отпускала этого черного.

Судью под суд!"

То есть. Абсолютное безразличие к жертве. Она просто повод для очередного срача между правыми и левыми.

В общем-то нет какого-то негатива к убийце как к личности - только потому что он черный и до этого привлекался и его отпускали.

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.

Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так

https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a 'Quick' (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"

Я давно казав - демократія має бути з зубами, інакше чорні всіх переріжуть (чорні замінити на араби, росіяни ітд).

Я про це вбивство давно ще читав, але інфа була доступна тільки в соц мережах - я почитую американський Тредс - там була інфа.



Щодо вбивці - є великий негатив до його особистості - Трамп його назвав так

https://www.foxnews.com/politics/trump- ... l-stabbing

"The ANIMAL who so violently killed the beautiful young lady from Ukraine, who came to America searching for peace and safety, should be given a ‘Quick’ (there is no doubt!) Trial, and only awarded THE DEATH PENALTY," Trump posted on Truth Social. "There can be no other option!"



Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".

На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония.



Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".

На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония. Не хочу Вас расстраивать, но "демократии" надо вновь отращивать "зубы".На данный момент, демократические страны с "зубами" их имеют вынуждено и находятся в состоянии войны, либо в горячей фазе либо замороженной. Я-бы назвал их четыре - Украина, Израиль, Корея и Япония.

Власне про Шарлот від того хто там жив.

flyman

Hotab

Ну от для мене якщо обовʼязково саме потяг (зручність, передбачуваність, відсутність шмонів .. а запрєщонка якась у мене є завжди.. З України це якісь сухі чи консервовані мʼясопродукти, в Україну екзотичні фрукти), то Кишинів не варіант. Там на Київ лише один потяг , і той не зручно. Да і до Києва 19 годин.

В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди,

В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди, Ну от для мене якщо обовʼязково саме потяг (зручність, передбачуваність, відсутність шмонів .. а запрєщонка якась у мене є завжди.. З України це якісь сухі чи консервовані мʼясопродукти, в Україну екзотичні фрукти), то Кишинів не варіант. Там на Київ лише один потяг , і той не зручно. Да і до Києва 19 годин.В ідеалі б Ясьонка, але там мало рейсів . Тому виходить Варшава найкраща. Там вже якщо прямого потяга нема, то через хельм квитки є завжди,

Investor_K

