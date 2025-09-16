RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2949295029512952
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 23:35

$30 на їду в СА

  BIGor написав:
  akurt написав:- «Нижний средний» класс стартует с какой примерно цифры?
- Все что выше 62тыс$ за год…

Виходить США доволі дешева країна, бо в Варшаві/Кракові ті ж 62тис$ за рік - це також є нижній середній клас.

$30 в тиждень на їду в СА (тобто на місячну суму фудстемпів в $121)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 00:13

  akurt написав:Але 50 годин в дорозі - то ще те випробування…


Я 48 ехал. В принципе норм, главное что бы водитель курящий был, хоть успевать выдолбать по две-три сигареты на остановках, и мурашки по левой ноге недели две ползали-защемил что-то от долгого сидения.
Самое смешное было,когда поляки завернули автобус из-за полного бака дизеля, о чем водитель честно сказал, а пешком нельзя, и бус возвращается назад, согласно старой пословице-"пливли-пливли,біля берега всрались" :mrgreen:
Но на ближайшей шиномонтажке предлагали широкий спектр услуг типа "сливание дизеля","снятие тонировки" , и второй подход оказался удачнее.
Разочарован возвращением. Ни гімн не співали,ні фотали на стенгазету-впустили да и все.
Хотя хотелось оплесків или хоть увещевания типа "схаменись,опудало,куди ти прешся?"
:(
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 11.09.24
Подякував: 7 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 07:58

Польські митники затримали українку з купою готівки у багажі :lol:

Зазначається, що 40-річна жінка намагалася перевезти через кордон 280 тисяч доларів та 80 тисяч євро готівкою, або 1,3 мільйона злотих в перерахунку на польську валюту. 8)

Оскільки українка не задекларувала готівку, на її рахунку арештували 80 тисяч злотих, які можуть бути стягнуті як штраф. Остаточне покарання має визначити Митна та податкова служба.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 5/7220280/
jump
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2949295029512952
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1403)
16.09.2025 07:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.