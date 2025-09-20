RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2951295229532954
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 20:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

От не розумію що буде заважати вивезти всіх індусів в ту ж Канаду цілим офісом?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5619
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2951295229532954
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5069)
20.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.