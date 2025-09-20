Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2951295229532954 Додано: Суб 20 вер, 2025 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

От не розумію що буде заважати вивезти всіх індусів в ту ж Канаду цілим офісом? От не розумію що буде заважати вивезти всіх індусів в ту ж Канаду цілим офісом? Дюрі-бачі

Повідомлень: 5619 З нами з: 29.07.22 Подякував: 893 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 вер, 2025 20:40 Так майже це і робиться вже не один рік - на прикладі України.

І вивозити нікуди не треба було: співробітники цих та аналогічних компаній отримували 4000…6000$ на місяць (48000…72000 на рік). В Україні.

Для зменшення податків всі співробітники оформлені фальшивими ФОП.



А такі самі співробітники в тих самих компаніях - тільки на території США - отримували і отримують 300 000…500 000 на рік. akurt

Повідомлень: 11295 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 вер, 2025 21:33 akurt написав: Університет у славетному місті "Metz"

Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:

- 4 години добиралася до університету;

- 6 годин тривало навчання:

- 4 години добиралася в звортньому боку до мами... Університет у славетному місті "Metz"Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:- 4 години добиралася до університету;- 6 годин тривало навчання:- 4 години добиралася в звортньому боку до мами...

Якщо коротко, без історії, коли у мене тупо відмінили останній потяг TER, а була зима, народу було багатенько, я з іншими 99.9% французів дістався якогось міста, звідки сьгодні більше не ходило жодного потягу до 5 ранку, готелі- йок, усе забито. Вокзал, стільців нема, з собою у мене була пляшка червоного вина, сир та з французської я знав єдину фразу, яку вичитав у знаменитому романі Ільфа та Петрова "Же не манж па сис жур." Був з радістю прийнятий у дружню французську компанію, де був нагодований по повній програмі та відправлений першим потягом за призначенням без усіляких додаткових квитків.



Так ось, припустимо живуть вони у 08300 Rethel, France, дістатись до Metz це або потяги десь біля 4 годин, машина 2 години з копійками. Кожен день їздить туди/взад таку відстань це дуже напряжно. Ще не забуваємо мою історію, там тільки сипне трішки снігу, так ці TER потяги приїхали, тобто великий шанс не дістатись універу, або додому не повернутись. Машину на таку відстань я теж не раджу. Чому можу написать, але основне, при наявності у дівчини водійського посвідчення, це напряг, плюс витрати на автобан, паливо та сервіс.



Шо робить? Шукать у Metz спільне житло, коли студенти знімають одну квартиру на двох або трьох. Це буде дешевше та надійніше усіх інших варіантів дістатись універу. До кінця жовтня знять окреме житло, час покаже. Буває варіант коли є якась черга у общазі, коли хтось з`їхав і буде з якоїсь дати вільне ліжкомісце. Water

Для зменшення податків всі співробітники оформлені фальшивими ФОП.

Чому фальшивими? Це все згідно податкового законодавства, нічого фальшивого. Water

Мета випуску різна.



P.S. Всі ваші поради щодо місця проживання студентки та варіантів дуже вірні. Люди з нашої діаспори допомагають - надали безкоштовне житло до цього дня.

Ще не знаю, чим закінчилося.

Знаю, що ретельно шукали варіанти. akurt

Повідомлень: 11295 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4023 раз. Подякували: 1479 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 00:09 akurt написав: Фальшиві гроші дуже схожі на справжні.

Мета випуску різна.

Мета випуску різна. Фальшиві гроші дуже схожі на справжні.Мета випуску різна.

Фальшиві гроші це злочин.

Фальшиві гроші це злочин.

Сплата податків айтішником до чого тут? Мало того шо він все сплатив, ще й валюту до країни завів. Water

Повідомлень: 3348 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 00:24 Water написав: Мало того шо він все сплатив, ще й валюту до країни завів.

Флайман ці самі мої дії (тільки податки по ставці 18+5 %) називає «смокче бюджетну сіську». Що з ним не так і як це лікується? Hotab

Повідомлень: 16390 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 00:55 akurt написав: Знаю, що ретельно шукали варіанти.

В них є спеціальні сайти для студентів, де у об`явах вказано: «Éligible aux aides (APL, ALS)», орендатор подає заявку у CAF (Caisse d'Allocations Familiales) і йому компенсують витрати. Не знаю чи вигідно це, бо трішки пройшовся по цим сайтам, грубо кажучи кімнату у 3-кімнатній квартирі можливо знять за 450, а на студентському шось аналогічне 600. У деяких об`явах заселення хоч вже у понеділок. Water

Повідомлень: 3348 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 21 вер, 2025 01:03 Hotab написав: Флайман ці самі мої дії (тільки податки по ставці 18+5 %) називає «смокче бюджетну сіську». Що з ним не так і як це лікується?

flyman`а логіка якась дивна, типу тебе навчили грубо кажучи на мільйон доларів, ти повинен принести дохід цей мільйон, плюс подарувать flyman`у гвинтокрил і вибить усіх москалів до кордонів якого там, 1996 року, бо кордони 1991 ще уточнювали додатковим договором.

Тебе від айтішника відрізняє розмір пенсії, можливо з цього приводу воно біситься.

На форумі вже давно тенденція до когось доколупатись.

