Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 вер, 2025 07:57
Water написав:
Якщо коротко, без історії, коли у мене тупо відмінили останній потяг TER, а була зима, народу було багатенько, я з іншими 99.9% французів дістався якогось міста, звідки сьгодні більше не ходило жодного потягу до 5 ранку, готелі- йок, усе забито. Вокзал, стільців нема, з собою у мене була пляшка червоного вина, сир та з французської я знав єдину фразу, яку вичитав у знаменитому романі Ільфа та Петрова "Же не манж па сис жур." Був з радістю прийнятий у дружню французську компанію, де був нагодований по повній програмі та відправлений першим потягом за призначенням без усіляких додаткових квитків.
akurt написав:
Університет у славетному місті "Metz"
Ну ось: перший день в університеті нашої/французької студентки:
- 4 години добиралася до університету;
- 6 годин тривало навчання:
- 4 години добиралася в звортньому боку до мами...
Так ось, припустимо живуть вони у 08300 Rethel, France, дістатись до Metz це або потяги десь біля 4 годин, машина 2 години з копійками. Кожен день їздить туди/взад таку відстань це дуже напряжно. Ще не забуваємо мою історію, там тільки сипне трішки снігу, так ці TER потяги приїхали, тобто великий шанс не дістатись універу, або додому не повернутись. Машину на таку відстань я теж не раджу. Чому можу написать, але основне, при наявності у дівчини водійського посвідчення, це напряг, плюс витрати на автобан, паливо та сервіс.
Шо робить? Шукать у Metz спільне житло, коли студенти знімають одну квартиру на двох
або трьох. Це буде дешевше та надійніше усіх інших варіантів дістатись універу. До кінця жовтня знять окреме житло, час покаже. Буває варіант коли є якась черга у общазі, коли хтось з`їхав і буде з якоїсь дати вільне ліжкомісце.
У мене так арабам студентам медакадемії здавав моэ житло араб рило.
Мені втирало шо то брати чі сестри, нажаль наших чомусь не було...
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:06
Water
Не знаю яка саме система навчання військових пілотів на Заході, підозрюю тіпа відпрацював якийсь термін- нічого не винен.
Така схема всюди. І у нас, і у них, і навіть у шкільного вчителя: відпрацюй певний термін (контракт, зазвичай від 5 до 10р) ) на державу і ти вільна птаха. Далі йди працюй хоч на себе, хоч на комерційну авіакомпанію, хоч продовжуй на державу. І це при тому що західному пілоту часто нема спокуси (фінансової) швидше втекти від роботи на державу, бо держава дає не тільки конкурентну зп, а і ще такий пакет, який комерційна авіакомпанія не завжди собі дозволить.
А тут в понятійному апараті Флайманів , які самі отримали таку саму безкоштовну освіту від держави, ти винен все життя після ВУЗу.
А в понятійному апараті окремих дніпропетровських алкоголіків та сільських 8-класників з мянямірком, який до пту-ника не дотягує, - борг державі з кожним роком роботи на неї ще і наростає. ))
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:38
Hotab написав:Water
Не знаю яка саме система навчання військових пілотів на Заході, підозрюю тіпа відпрацював якийсь термін- нічого не винен.
Така схема всюди. І у нас, і у них, і навіть у шкільного вчителя: відпрацюй певний термін (контракт, зазвичай від 5 до 10р) ) на державу і ти вільна птаха. Далі йди працюй хоч на себе, хоч на комерційну авіакомпанію, хоч продовжуй на державу. І це при тому що західному пілоту часто нема спокуси (фінансової) швидше втекти від роботи на державу, бо держава дає не тільки конкурентну зп, а і ще такий пакет, який комерційна авіакомпанія не завжди собі дозволить.
А тут в понятійному апараті Флайманів , які самі отримали таку саму безкоштовну освіту від держави, ти винен все життя після ВУЗу.
А в понятійному апараті окремих дніпропетровських алкоголіків та сільських 8-класників з мянямірком, який до пту-ника не дотягує, - борг державі з кожним роком роботи на неї ще і наростає. ))
Для не алкоголіка впенса непридатного до тцк на влк., на захист Держави він наразі непридатний, а у Африці придатний керувати гелікоптером.
Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:40
Vadim_
Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...
Горілка?
Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .
Ніколи в українській армії не бачив нічого доступнішого (дешевшого , кращого, дефіцитнішого), аніж «за забором». Навпаки , в межах в/ частини торгаш закладає ще і корупційну складову, щоб його пустили торгувати, він комусь щось дає.
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:55
Hotab написав:Vadim_
Я бывал часто в военном городке Днепропетровска, там продавалось в магазине то чего небыло никогда в городе...
Горілка?
Підзастряв ти вадос розумово в якійсь радянській армії в ГДР .
Ніколи в українській армії не бачив нічого доступнішого (дешевшого , кращого, дефіцитнішого), аніж «за забором». Навпаки , в межах в/ частини торгаш закладає ще і корупційну складову, щоб його пустили торгувати, він комусь щось дає.
Якого ти року народився?
Додано: Нед 21 вер, 2025 08:59
Vadim_
Якого ти року народився?
Якого *** ти народився?
Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.
Он твій земляк 120-кг з анальними збоченнями каже що 81-го.. Ясна справа що ні, але хай буде . А що?
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:04
Hotab написав:Vadim_
Якого ти року народився?
Якого *** ти народився?
Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.
Он твій земляк 120-кг з анальними збоченнями каже що 81-го.. Ясна справа що ні, але хай буде . А що?
Ты абычное х уй ло... а не пілот
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:08
Vadim_ написав:
Ты абычное х уй ло... а не пілот
Якого ти року народився?
Якого *** ти народився?
Нема сенсу тобі щось казати, ти забуваєш все з ранку.
Он твій земляк 120-кг з анальними збоченнями каже що 81-го.. Ясна справа що ні, але хай буде . А що?
Ты абычное х уй ло... а не пілот
А тобі яка різниця? Тобі ж не бухати зі мною
Ти і сам вмієш 😅
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:15
[quote="5891886:Hotab"][
Не звинувачуй тоді трактористів, які за вас воюють на фронті з рф
Додано: Нед 21 вер, 2025 09:21
Vadim_ написав: Hotab написав:
[
Не звинувачуй тоді трактористів, які за вас воюють на фронті з рф
Ти тракторист але не воюєш. Що пішло не так?
