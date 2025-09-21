Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.
Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.
До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.
Напоследок замечу, что такое уже проходили. При отмене рабства пострадали не отдельные компании, а вся экономика. Нынешнее ограничение рабочих виз стоит рассматривать как очередной этап отмены рабства, а именно, его современной формы доставки рабов по рабочим визам. Это наихудшая форма иммиграции. Слухи об организации рабочих процессов в Амазон это подтверждают.