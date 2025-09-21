RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2953295429552956
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:38

  akurt написав:А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.
Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.

До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.

Напоследок замечу, что такое уже проходили. При отмене рабства пострадали не отдельные компании, а вся экономика. Нынешнее ограничение рабочих виз стоит рассматривать как очередной этап отмены рабства, а именно, его современной формы доставки рабов по рабочим визам. Это наихудшая форма иммиграции. Слухи об организации рабочих процессов в Амазон это подтверждают.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8871
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6478 раз.
Подякували: 21649 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 2953295429552956
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.