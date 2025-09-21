Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2953295429552956 Додано: Нед 21 вер, 2025 09:38 akurt написав: А постраждають: Amazon, Microsoft, Google. А постраждають: Amazon, Microsoft, Google.

Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.

Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.



До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.



Степень пострадатости будет сильно зависеть от того, каков процент персонала находится на свежих рабочих визах. Там наверняка много уже натурализовавшихся.

Также стоит учитывать, что азиаты очень склонны к коллективизму. Стоит одному найти что-то привлекательное, остальные ломятся туда же, сильно демпингуя. Со временем, ими оказываются почти полностью заняты целые отрасли, даже те, где рабочую визу получить практически нереально.

До установления платы приглашение иностранца на работу также не было очень простой задачей. Нужно обосновать невозможность нанять соответствующего специалиста на внутреннем рынке. По каждому кейсу отдельно. Если какая-то компания приглашает иностранцев массово, это повод заподозрить коррупцию. С этой точки зрения, введение платы - эффективный метод.

Напоследок замечу, что такое уже проходили. При отмене рабства пострадали не отдельные компании, а вся экономика. Нынешнее ограничение рабочих виз стоит рассматривать как очередной этап отмены рабства, а именно, его современной формы доставки рабов по рабочим визам. Это наихудшая форма иммиграции. Слухи об организации рабочих процессов в Амазон это подтверждают.

News from USA



21 вересня в місті Chicago в рамках великого туру по США та Канаді відбудеться концерт одного з самих цікавих співаків України - Артема Пивоварова.

Всі квитки на його концерти в Києві вже давно розкупили, а концерт в місті New York викликав шок оригінальністю та експресією не тільки у українців.



Сьогодні в місто Chicago прибула і родина наших українців: подивитися на цікаве місто та відвідати 21 вересня концерт.

Вони мешкають не близько від Chicago: Google maps дає цифру для руху на авто 3 год. 15 хвилин, але реально їхали майже на годину більше: авто Tesla - зупинялися на дозарядку.

Поселилися а готелі, який розташований в хмарочосі. На жаль, не вдалося їм побачити будинки - в цьому впевнена переважна кількість дописувачів - побудованих з гімна та палок».



Ніякої мафії не побачили. Вислали багато фото своїм родичам.



Я звернув увагу на слова мами жінки з подружжя:

«Згадується картинка з радянського журналу, там Америка виглядає так: хмарочоси з усіх боків, а посередині стоїть товстий буржуа в одязі з національного прапора.

Хмарочоси все ті ж, але замість буржуа моя донька та коханий зять…»

Зауважу, що і дочка, і зять наполегливо працюють.

News from USA

21 вересня в місті Chicago в рамках великого туру по США та Канаді відбудеться концерт одного з самих цікавих співаків України - Артема Пивоварова.

Всі квитки на його концерти в Києві вже давно розкупили, а концерт в місті New York викликав шок оригінальністю та експресією не тільки у українців.

Сьогодні в місто Chicago прибула і родина наших українців: подивитися на цікаве місто та відвідати 21 вересня концерт.

Вони мешкають не близько від Chicago: Google maps дає цифру для руху на авто 3 год. 15 хвилин, але реально їхали майже на годину більше: авто Tesla - зупинялися на дозарядку.

Поселилися а готелі, який розташований в хмарочосі. На жаль, не вдалося їм побачити будинки - в цьому впевнена переважна кількість дописувачів - побудованих з гімна та палок».

Ніякої мафії не побачили. Вислали багато фото своїм родичам.

Я звернув увагу на слова мами жінки з подружжя:

«Згадується картинка з радянського журналу, там Америка виглядає так: хмарочоси з усіх боків, а посередині стоїть товстий буржуа в одязі з національного прапора.

Хмарочоси все ті ж, але замість буржуа моя донька та коханий зять…»

Зауважу, що і дочка, і зять наполегливо працюють.

Дочка навіть скаржилася на доволі інтенсивне навантаження. Та на те, що відпустка всього 15 діб на рік…

