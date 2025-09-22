RSS
  #
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 23:37

$100K за H1B

$100K за H1B

  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників


???
Кто на ком стоял?

$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 01:37

  Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟


В США Амазон - это тоже "подарочек".
Я не знаю почему туда люди идут.
Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.
17 долларов в час.
Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.
И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.
Я говорю - нахрена?
Там можно карьеру сделать?
Серьезно?
Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?
О какой-то карьере думать?
Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.
Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.
Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.
За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.
rjkz
10
5
7
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 01:38

  flyman написав:
  rjkz написав:
  flyman написав:розходимся, починає діяти із 2026р. для нових заявників


???
Кто на ком стоял?

$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797


А, понятно, мне не интересна его писанина. Он у меня в игноре.
rjkz
10
5
7
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 07:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта

Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???
USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/h-1b-faq
TUR
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 08:51

21.09.2025

21.09.2025

  TUR написав:
  flyman написав:$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта

Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???
USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/h-1b-faq

З хпертів інтернетів.
Дякую за поправку. Буду знать.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:39

  TUR написав:
  flyman написав:$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта

Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???
USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025
https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/h-1b-faq

Маєте рацію, пане TUR.
Флайман як завжди наводить дезінформацію.
Тому що харчуєься зі смітників Internet.
І завжди тягне будь-яке лайно на Фінансовий форум України та на ту гілку, до якої ніколи не мав та не матиме ніякого відношення.
Насправді Виконавчий Указ президента вступив в силу негайно та зазначена там дата початку дії суттєвих обмежень саме 21.09.2025.
Там же зазначено, що обмеження втрачають силу через 12 місяців (саме з цієї дати) і навіть по хвилинах (12:01 a.m. eastern time daylight time) зазначено, коли саме це відбудеться.
Цікаво, що пан rjkz «засвітився», коментуючи дезінформацію від флаймана, і стало очевидно, що він не знайомий з важливими Указами президента країни, в якій мешкає.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 22 вер, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
akurt
5
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:06

  rjkz написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/CqlEAIqg1AM?si=jq3h_-HFrPWcKwLV
Тётку уволили за то, что фотографировала тпуп колеги по работе, который умер от переутомления на складе Амазона в Польше. Всего за несколько лет умерло около пяти чел. Реалии современного рынка труда. 😟


В США Амазон - это тоже "подарочек".
Я не знаю почему туда люди идут.
Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.
17 долларов в час.
Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.
И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.
Я говорю - нахрена?
Там можно карьеру сделать?
Серьезно?
Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?
О какой-то карьере думать?
Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.
Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.
Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.
За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.

Сколько была минималка на момент приезда?
Работают ли там "белые англоговорящие люди"(не приезжие со стран соцлагеря)?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 12:17

Цікаве питання. Є не менш цікава відповідь.
Перед цим скажу, що відсоток тієї чи іншої раси залежить суттєво від штату.
Є штати - в США це факточно окремі держави - багаті, а є штати «бідні», типу колгоспного Канзасу. Де головним є вирощування кукурудзи.
Взагалі нашу людину в США найбільше дивує вік працівників: працюють люди на будь/яких посадах в дуже дуже поважному віці.
На касі в супермаркетах зазвичай панянки у віці 80+, а найбільше дивують на дорожніх важких роботах дідусі у віці 80+.
А тепер увага на перший стовпчик та на другий стовпчик.
Другий - це «білі комірці».
Перший - це на тих посадах, на які мріяв влаштуватися rjkz.
Цифри 5-ти річної давнини, можливо саме в той рік коли пан rjkz прибув в США,
Зображення

Зверніть увагу на правий стовпчик другий рядок знизу: азіати.
Не можна називати їх «китайцями», там етнічних китайців може бути дуже мало.
Просто азіатських країн дуже дуже багато, а ми знаємо тільки Китай та трохи Корею.
А вони - саме «азіати». Це більш широкий діапазон людей.
Так ось реально виділяються в правому стовпчику!
akurt
5
