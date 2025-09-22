$100K за H1B (хтось відредагував лонгрід, бо довге цитування)
Відмотайте по якорям до початку даної теми від акурта
viewtopic.php?p=5891797#p5891797
Додано: Нед 21 вер, 2025 23:37
Додано: Пон 22 вер, 2025 01:37
В США Амазон - это тоже "подарочек".
Я не знаю почему туда люди идут.
Меня когда только приехали, уговаривали - на склад в НДж требуются люди.
17 долларов в час.
Мне 1,5 часа было туда добираться в одну сторону.
И проезд бы обходился в 10% от дневного заработка.
Я говорю - нахрена?
Там можно карьеру сделать?
Серьезно?
Начать грузчиком и потом стать старшим грузчиком? Или подождать и стать грузчиком постарше?
О какой-то карьере думать?
Так они нанимают десятками тысяч и увольняют теми-же пачками.
Платят? В НЙ деливерщикам на амазон-траках платят 21 доллар в час сейчас.
Нах надо? И водила и экспедитор и грузчик в одном лице.
За эти деньги сейчас ННА работают. На площадке, где я бегаю, на лавочках сидят пенсы со своими ННА. Пенсы воздухом дышат, на солнышке греются, ННА или то-же самое делают или по телефону трындят, кстати, я про Нерху спрашивал - никто не ответил. Это я там слышал разговор.
Додано: Пон 22 вер, 2025 01:38
А, понятно, мне не интересна его писанина. Он у меня в игноре.
Додано: Пон 22 вер, 2025 07:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Откуда у вас уверенность что 100 тыс для новых заявителей с 2026 г???
USCIS с вами несогласна и считает что с 21.09.2025
Додано: Пон 22 вер, 2025 08:51
21.09.2025
З хпертів інтернетів.
Дякую за поправку. Буду знать.
Додано: Пон 22 вер, 2025 12:06
Сколько была минималка на момент приезда?
Работают ли там "белые англоговорящие люди"(не приезжие со стран соцлагеря)?
Додано: Пон 22 вер, 2025 14:54
Додано: Пон 22 вер, 2025 17:11
Я бы тоже уволил. По морально-этическим соображениям.
Смотреть длинное видео на польском Я не буду, но интересно, это на одном складе или на всем Амазоне?
Додано: Пон 22 вер, 2025 17:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Вводят плату (1 доллар) за участие в лотерее Гринкард.
Не совсем понимаю нафига. Вроде как этот доллар не делает погоды ни участникам ни США.
Или это "пока", а со временем плата вырастет как и все в этом мире.
