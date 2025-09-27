Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Іноді хочеться, щоби час життя пригальмував, куди ж він так швидко несеться? А похреснику жінки хочеться, щоби трохи пришвидшився. В листопаді минЕ 2 роки, як після закінчення спочатку українського університету (бакалавр), а потім канадського університету (магістр) працює в найбільшому банку Канади. На сьогодні вже має достатньо «умовних балів» для подачі документів на отримання Виду на прожиття в Канаді. Але коли виповниться 2 роки офіційної роботи та ще й на такій посаді, та ще й в такій установі, то кількість умовних балів буквально плигне уверх! Ех, швидше б листопад…
P.S. Здається, гарний приклад для інших. Схема проста: бакалавра - в Україні, магістра - за кордоном. Так наші раніше робили в США.
rjkz написав: Что-то мне подсказывает, что в таком случае и впечатления "турЫстов" перестанут существовать вместе с ними. "Какие-ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?" (с)
Вони будуть передаватися поколіннями, як казки та міфи.
akurt написав:Пропоную скласти рейтинг країн, в які станом на 1 жовтня 2025 року ще можуть переїхати на прожиття Українці.
1. Філіпіни
Танутак:
Імміграційна віза для членів родини громадян Філіппін. Special Resident Retiree's Visa (SRRV) – для пенсіонерів та фінансово незалежних осіб. Візи для інвесторів - при вкладенні певної суми в економіку країни
Та до 1, 2, чи 3 пункту належиш?
Якщо розібратися, то під пункти 1, 2 та 3 якраз Флайман підходить:
- під чесне слово - сказане "в голос" в екран монітора - обіцяв одній дівчині з Філіппін одружитися. Ну трохи обманув, бо обіцяв одружитися на Філіпінах, а вона мешкає на Філіппінах. Ну, це нормально, як мені розказував колись один прапорщик: "Коли ми відпускаємо солдата по "увольнительной" то твердо даємо інструкцію всім солдатам на питання дівчини про прізвище відповідати "Карданов" (той прапор був з Автобату). Коли дівчина приходить на КПП, то чергові по КПП питають: "Який саме Караданов, бо в нас їх 5 десятків? І всі 5 десятків молоді і красиві, як ви і сказали!". Так що тут все "чисто".
- про "фінансово незалежних осіб" - в саму точку! Що-що, а від фінансів мрійник незалежний останні 1/3 сторіччя. Цей пункт точно підходить.
- вкладення певної суми в економіку - тут все ОК, він це оголосив на всю російську федерацію для читачів свого блогу: за останні 2 роки вкладено в трубу хати в 74 км від Києва топорів: 1 (впав із-за необережного використання прямо в димову трубу на даху), пасатижів - 1 (впали в трубу слідом за топором); пізніше інвестовано в б/в ножівку, куплену на блошиному ринку, 60 (шістдесят) гривень. Від цього розкладу в захваті не тільки в Мордовії, але і весь Сибір разом з Камчаткою.
Тут особисто президент Філіппін підпише документи. Не зможе не підписати!
“Сплю-сплю, мені сниться: Підлі мною молодиця! Мац-мац: її нема! Підманула/ підвела!» (народна пісня).
Франція, 07:00 ранку. В Україні та в Туреччині 08:00 ранку. Я міцно сплю. Дзвонять з Анталії: «Підкажіть: ми попали в аварію, що робити, викликати поліцію чи ні, страхову викликати чи ні?»
- Викликайте Берента!
P.S. Багато років всій українській діаспорі в Анталії реально допомагає вирішувати всі питання з автівками неймовірно цікава людина по імені Berent Yarkut. Йому десь 45…50 років, він чоловік української жінки з Іаано-Франківська. Має в Анталіі власну СТО. А ще має в Лондоні рідного брата. І тому чудово володіє англійською мовою. Якщо мандрує, то тільки в 2 міста світу: або у Франківськ, або в Лондон! Справжній друг-товариш всіх українців Анталії. Всі питання з ремонтом авто - всіх я спрямовую до нього. Завжди виручає наших людей! Тільки вчора одна пані питала, як купити б/в авто. - До Берента! Розбили лобове скло на Мерседесі… - До Берента! Попали в аварію? - До Берента! Як добре, що колись він одружився на жінці з Івано-Франківська. Я не уявляю, що без нього робили б українці в Анталії. То безвараінтні телепні хочуть одружитися на фото жінки з Філіппін. Справжні чоловіки одружуються на жінках з України!