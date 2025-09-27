|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:31
emeta написав: andrey291263 написав: moveton написав:
..для готівки треба знайти банкомат з NFC або зняти у касі.
готівка у каcі теж тільки через NFC з картки?
Чи можна з разунку зняти якось?
в касі можна і через NFC з віртуальної картки і з рахунку.
Ліміт на добу: 50 тис на кожну операцію, тобто можна 50 з картки + 50 з рахунку.
andrey291263
Повідомлень: 16
З нами з: 28.04.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 3 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 13:08
andrey291263 написав:
в касі можна і через NFC з віртуальної картки і з рахунку.
Ліміт на добу: 50 тис на кожну операцію, тобто можна 50 з картки + 50 з рахунку.
пинал их в отделении, говорят, мол не видим счёт
можем только с карты снять NFC ((
emeta
Повідомлень: 2915
З нами з: 19.03.09
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 239 раз.
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:03
emeta написав:
в отделении, говорят, мол не видим счёт
((
бо рахунок відкритий не в їхньому відділенні.
Тут ще кінець минулого сторіччя.
flysoulfly
Повідомлень: 5998
З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1908 раз.
- Подякували: 330 раз.
1
Додано: П'ят 26 вер, 2025 22:07
новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
mogicanin1986
Повідомлень: 339
З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
Додано: Суб 27 вер, 2025 00:56
mogicanin1986 Відповів на іншій гілці
Вадимка
Повідомлень: 465
З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Суб 27 вер, 2025 10:14
mogicanin1986 написав:
новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
В старому додатку теж неможливо. Тільки дзвонити. Питати не будуть.
Ferlakur
Повідомлень: 4444
З нами з: 14.10.08
- Подякував: 323 раз.
- Подякували: 322 раз.
