Додано: Чет 02 жов, 2025 20:50
Наше ТЦК круче. 😎
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:07
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:15
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:20
Чисто як в КВН: коварне запитання:
«Чому єврея з Дніпра турбує курс турецької ліри до шекеля, якщо автор питання ніколи не був в Туреччині, ніколи не був в Ізраїлі?»
Це замість нього як сказав пан Вадим «ИИ» задан питания?
Ну реально цікаво!
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:32
Правильне кваліфіковане запитання.
Відповідаю:
- є сайт, де можна подивится, скільки буде коштувати проїзд по платним швидкісним дорогам Франціі (там дозволена швидкість 130 км/год).
- я подивився: від Тулузи на берег протоки Ла Манш - щоби помахати рукою королю Чарльзу ІІІ - близько 55€ в один бік.
- я прибічник руху по платних трасах: завжди так робив та завжди платив; логіка тут така: а) час руху; безпека руху, бо немає перехресть і світлофорів;
- тоді в навігаторі ставиш функцію «Без платних доріг».
- далі саме цікаве: відстать по платних дорогах БІЛЬША, а час руху - менший.
- обирай сам. Я вирішив поставити по безоплатних дорогах, бо спішити мені немає куди. А економія в 55€ - це як влучно сказав пан rjkz - і мертвого в New York розбудить. Альтернативні траси дають швидкість від 80 до 110 км/год. Приблизно, як на трасі з Чернівців до Львова.
Я ці гроші використовував на готелі.
Крім того: по таких дорогах справжня Франція. Будинки, церкви, лани, поля, виноградники…
As a result of this:
- я проїхав з півдня Франції на північ Франції близько 1800 км; це туди і назад.
- витрати пального склали 5,9 л бензину А95 на 100 км. Ціна 1 л 1,70 € за літр.
- зараз вдома 21:28, відкрив пляшку Кальвадоса, купленого в Нормандії - але продегустував - та читаю цей форум.
Щось не так? Я відпочивав. Мандрував. Дивився. Що не так? Не так читаю? Смартфон iPhone 13 Pro не такий!? Моле ще щось «не таке»?
Он вище мешканець New York пропонує учасникам форуму торгувати «цицьками». Ну, я не знаю, можливо і так…
Я в тому не фахівець…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 жов, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:40
Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.
Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата.
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:49
Правильні ваші слова: близько 10€ за 100 км траси.
Підтверджую.
У Франції є таке: “t”.
На практиці притискаєш в потрібному місті картку ПриватБанку - і поїхав далі.
Ці дні спеціально тестував безплатні траси, так навіть більше сподобалося: їдеш лісом зі швидкістю 80-110. Ніяких радарів.
Там де платна: 130 і весь час треба змінювати смуги руху, є крутіші за тебе на швидкості 130…
Крім того: 130 ніхто не гарантує, бо великі ділянки в ремонті, рух утруднено. Корки та швидкість значно зменшено…
Нервовий рух…
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:10
10 євро за 100км таки багато..
Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:14
То не та t, то оплата карткою та оплата без зупинки, є такі здвоєні ворота.
Сам процес оплати карткою виглядає трішечки інакше.
Одного разу мені вистачило, шоб на відстані більше 100 км їздить тільки автобаном.
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:18
Ну я погоджуюсь.
Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.
Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:
- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.
- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.
В грошах різниця в 55€.
Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 жов, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
