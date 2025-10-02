Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2963296429652966> Додано: Чет 02 жов, 2025 23:20 akurt написав: Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Додано: Чет 02 жов, 2025 23:24 Саме так: «тануда».

Різниця була помітною сьогодні в районі Бордо.

Там безоплатні траси перейшли в платні (без оплати), корки і всі полоси зайняті. Ремонти.

Ледве дочекався, коли проїду те Бордо…

Різниця була помітною сьогодні в районі Бордо.

Там безоплатні траси перейшли в платні (без оплати), корки і всі полоси зайняті. Ремонти.

Ледве дочекався, коли проїду те Бордо… akurt

Додано: Чет 02 жов, 2025 23:28 akurt написав: Hotab написав: 10 євро за 100км таки багато..

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. 10 євро за 100км таки багато..Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.



Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:

- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.

- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.

В грошах різниця в 55€.

Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.В грошах різниця в 55€.Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))

Не знаю що обрав би.



Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))

Додано: Чет 02 жов, 2025 23:37 Hotab написав: Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))

Не знаю що обрав би.

Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))

Я вирішив , що воно того не варте)

Це яким маршрутлм різниця 15 хв??

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. 10 євро за 100км таки багато..Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.



Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:

- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.

- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.

В грошах різниця в 55€.

Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.В грошах різниця в 55€.Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))

Не знаю що обрав би.



Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))

Я вирішив , що воно того не варте) Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))Не знаю що обрав би.Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))Я вирішив , що воно того не варте)

Це яким маршрутлм різниця 15 хв?? Це яким маршрутлм різниця 15 хв?? adeges Повідомлень: 4573 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 жов, 2025 23:41 Я цього разу саме відпочивав та вибрав їхати на 2 год. довше, але зекономити/заробити на готель.

Фактично за 1 годину заробляєш 27,5€.

Це дуже важливо, бо саме сьогодні один дописувач з Дніпра та один дописувач з Нью Йорка дуже цікавилися моїми заробітками. Ось: оприлюднюю.

Ніколи так раніше не робив в - наприклад - Італії.

Де така сама покілометрова оплата, як у Франції.

В інших країнах: Словаччина, Словенія, Чехія, Румунія, Австрія, Болгарія та інших - фіксована плата за день, або тиждень, або за 10 днів. akurt

Додано: Чет 02 жов, 2025 23:56 adeges написав: Це яким маршрутлм різниця 15 хв??

Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:

- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.

- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.

В грошах різниця в 55€.

Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.В грошах різниця в 55€.Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))

Не знаю що обрав би.



Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))

Я вирішив , що воно того не варте) Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))Не знаю що обрав би.Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))Я вирішив , що воно того не варте)

Це яким маршрутлм різниця 15 хв?? Це яким маршрутлм різниця 15 хв??



Мова про оцю ділянку . Там автобана пару десятків км. А заради нього треба віньєтка.

Поряд з автобаном є звичайна нормальна . Для неї віньєтка не треба











Угорщина, де по автобанам їдеш 300-500км, там сумніві нема .





Мова про оцю ділянку . Там автобана пару десятків км. А заради нього треба віньєтка.

Поряд з автобаном є звичайна нормальна . Для неї віньєтка не треба

Угорщина, де по автобанам їдеш 300-500км, там сумніві нема .

З. І. Доречі, з Будапешта до Кракова після угор-словац кордону (по Словаччині) теж автобанів мізер. І лише заради тих кількох десятків км вінєтка сумнівна.

Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.

Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:12 Water написав: Рахуй десь 45 ойро за 500 км плюс/мінус, бо там є різні власники цих автобанів і якщо це не ВЧЖ.

Половина авт їдуть не зупиняючись на ворота з буквою t. Це системи оплат без зупинки, тіпа Bip&Go, Sanef, не знаю скільки воно коштує, АЛЕ там вроді річна підписка. Проїзд по деяким тунелям окрема оплата.

Коли у 19 році їхали до Мадрида, через Францію заплатив приблизно 100 € щоб її перетнути тільки в один бік. То в"їзали з Німеччини коло Саарюрюкена і виїхали біля Біаріцца. Ну і назад узбережжям десь 70€.

Коли у 19 році їхали до Мадрида, через Францію заплатив приблизно 100 € щоб її перетнути тільки в один бік. То в"їзали з Німеччини коло Саарюрюкена і виїхали біля Біаріцца. Ну і назад узбережжям десь 70€. Коли у 19 році їхали до Мадрида, через Францію заплатив приблизно 100 € щоб її перетнути тільки в один бік. То в"їзали з Німеччини коло Саарюрюкена і виїхали біля Біаріцца. Ну і назад узбережжям десь 70€. Bolt Повідомлень: 3641 З нами з: 09.11.17 Подякував: 22 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:15 Hotab написав: akurt написав: Hotab написав: 10 євро за 100км таки багато..

Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива. 10 євро за 100км таки багато..Це по суті треба ще раз сплатити вартість палива.



Ну я погоджуюсь.

Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.

Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:

- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.

- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.

В грошах різниця в 55€.

Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі. Ну я погоджуюсь.Я подивився, що французи по платних трасах не особливо і їздять.Тут кожен обирає сам. В залежності від намірів. Наприклад:- мій маршрут в понеділок з Toulouse до Honfleur в Нормандії на березі протоки Ла-Манш по безоплатних трасах - 791 км, в дорозі 10 год. 40 хв.- те ж, по платних трасах: 829 (!!!!) км, в дорозі 8 год. 40 хвилин.В грошах різниця в 55€.Програш в грошах та в відстані. Виграш в часі.

Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))

Не знаю що обрав би.



Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))

Я вирішив , що воно того не варте) Різниця в 2 години і 55 євро… важке рішення))Не знаю що обрав би.Коли їхав через Словаччину, був вибір купити віньєтку за 12 євро і виграти 15 хвилин по платному автобану))Я вирішив , що воно того не варте)

Так якщо заїжджати з Польші через Барвінок і їхати до Угорщини через Кошице, там всього сто з лишнім кілометрів. Автобан починажться з Кошице до угорського кордону з 20 км. Їхав два раза альтернативою дорогою.

Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:15 Так якщо заїжджати з Польші через Барвінок і їхати до Угорщини через Кошице, там всього сто з лишнім кілометрів. Автобан починажться з Кошице до угорського кордону з 20 км. Їхав два раза альтернативою дорогою.

Не вартує купувати віньетку.

Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:17 Bolt

Ну я ж саме це і вказав

Ну я ж саме це і вказав Ну я ж саме це і вказав

Скоро а Албанії той автобан добудують дуиаю до Саранди на годину швидше буде їхати.

