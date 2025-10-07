Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос. В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами? Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?
При частных сделках старый доллар берут только за неликвид. Вот машины сейчас очень туго продаются, если кто и купит-то белого насыпет,и тому рады будут. А если за ликвидный товар или там еще чего-то прямо командуют, неси синий,белый не возьмем. И разделяй,не разделяй конкретно ты этот загон-а будешь брать белый, останешься у разбитого корыта. Разница же в номинале купюр состоит в том,что "там" это средство мелких расчетов,"здесь" это аккумулирование и накопление. .
Машины через КИТ со штатов закупаются за синий На перепродажу и сейчас их вовсю везут(свежие, 2-3года конечно) Как таможню платят(в гривне конечно), где меняют - не в курсе, запчасти точно берут за гривну Значит в маржу на приработке на каждом битке разница "белый-синий" закладывается и она не до5% естественно, как крутили руки обменки поначалу этого бзика(стрижки лохов) Раритеты с капающим маслом и после десятка аварий конечно продаются за что дадут
News from Asia (Або про автівки, які раптом почали всіх турбувати)
Ми цю тему вже багато разів піднімали та висвітлювали, але не всі слухають. Це тема гарної якісної освіти своїх дітей. Вже всі мабуть зрозуміли, що всі оті репетитори та всі оті @престижні@ ліцеї - до одного (заднього) місця.
Або є сіра речовина в черепній коробці - або її немає. Фактор генетичний.
Сьогодні спитав у колеги по колишній роботі про його сина. Цікава відповідь про місце нової роботи.
Але перед цим: - університет в Україні; - магістратура в Києво-Могилянській академії; - робота в філії однієї міжнародної установи в Києві. Життя в орендованій квартирі. - робота в філії тієї ж міжнародної установи в Булапешті. Життя в орендованій квартирі. - навчання в одному із університетів в США. Отримування стипендії. Життя в орендованій квартирі. - робота в місті Вашингтон (США) в головному офісі тієї ж міжнародної установи. Виїзд в Україну щоби одружитися та переїзд жінки в США до чоловіка. Народження дитини. - рік 2025 - залишив США - виїхав на роботу в філії тієї ж міжнародної установи в якості голови офісу філії. На сьогодні:
Країна 4 світу, але умови для родини непогані - двоповерхова резиденція 6700 кв футів, обслуговують 2 броньовані авто з сертифікованими водіями. Самим водити будь що заборонено, бо трафік там не піддається нормальному опису. Дика мусульманська країна. Дитина ходить в американську суперсучасну школу. Іноземці тусуються всі по клубах - німецький, британський і т д.
А то: долари сині, білі, зелені, з плямами, без плям, автівки пригнані, не пригнані, пробіг скручений, не скручений… іржаве - не іржаве…
Останнім часом колись недосяжні для нашої людини Канари перетворилися на реалізовану мрію. На Тенеріфе виконують рейси багато компаній, найцікавіші для наших людей маршрути від WIZZAIR з Бухареста, Будапешту, Кишинева. Цікаво, що рейси виконуються найновішими літаками Airbus A-321. Наприклад, з Бухареста літак летить аж 6,5 годин! Сьогодні повертається приятель, з яким багато років працювали разом…
А інший приятель післязавтра попаде на Канари неочікувано і безоплатно: він працює старшим механіком на судні та цей раз попав в таку халепу, що не знає як і викрутитися. Судно отримало значні ушкодження у берегів Південної Америки, багато днів стояло в порту Trinidad&Tibago. Потім трохи полагодили та вийшли в напрямку Іспанії. Через Атлантичний океан. Але знову поламалися та більше місяця тупо дрейфували в Атлантичному океані.прямо посередині! Слава Богу не було штормів та ураганів. За цей час судновласник знайшов запчастини - а судну майже 30 (!) років - ще спробуй знайти, та передав іншим судном, яке йшло поруч в Атлантичному океані. Знову якось полагодили але вже йти в Іспанію - в Середземне море - не можна. Потонуть раніше. Тому йдуть дуже потихеньку у найближчий порт в Лас Пальмас. Ось так воно заробляти по 10 000$ на місяць… Старший механік дуже досвідчений - має стаж в 40 років на флоті, але ось попав в таку халепу. Ще й не відомо чи заплатять. Запросив заміну… Судно тут: https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9151395
P.S. В Болгарію - це там, де є «ШРТ», не поїде. В рідний Херсон - також. Там квартиру фактично втратив. Через Стамбул - на Анталію. Там чекає жінка в купленій у вересні 2019 році новенькій тоді квартирі 2+1. Куплено за 92 000€, а ціна за прайс-листом була 94 000€. Але 2000€ ми всі разом виторгували у Забудовника… Дрібничка, але й моряку стало в нагоді: купив великий холодильник, великий ТВ, меблі. А все інше було… там здають квартири Покупцеві «все під ключ»: на першому поверсі є тренажерна зала, просто шикарна сауна, ну і плавальний басейн… а як же… Реально справжній виявився «Запасний аеродром»… Ось тут: https://maps.app.goo.gl/AfPHYtXUpYxjdQnh8?g_st=ipc