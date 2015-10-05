Hotab написав:Wirująświatła Мій старший (він насправді середній) так , але в лайтовій версіі, ростив свого сина. Ясно що не бив і не принижував, але до сільської роботи активно залучав аж до студентства його . Пояснював тим, що «щоб ти ненавидів сільський труд, добре вчився і виїхав з села». В принципі все вийшло, він непоганий айтішник, як бонус - з прямими руками. Але канєш в дитячих колясках з епіка плитку не возить ( в принципі я якби таке побачив, подумав би що людину санітари шукають)
Чтобы "виїхав з села", мы уже добились. По разным данным горожан от 69 до 74%. В городе как-то сложно поручить детям "пасти овец, гусей, уток. Участвовать в заготовке сена и дров и ходить в лес за ягодами грибами, сбор своего урожая". Т.е. такие возможности приобщения детей к взрослой жизни просто исчезли. Новые у нас пока не придумали. Уже писал - в Германии внука (точнее, всех детей) в школе обязали найти работу и поработать весной неделю. Сейчас повтор осенью.
Ми дітьми в місті збирали склотару і здавали:)
В детстве тоже сдавал. Позже сдавал макулатуру за талоны на книги. Были пункты приёма. Я сейчас даже не знаю, принимают где-то? Видимо, да, но где, не знаю.
ЛАД написав:rjkz, вам тут много советов дали но, по-моему, прав anduzenko.
Якраз то теж скоріше жарт. Просто взяти й уполовинити порції їжі не працює і не дає стабільного результату. А причини для зайвої ваги при нормальній активності і харчуванні треба шукати з ендокринологом в аналізах, а не знущатися над організмом
Я не думаю, что на меня сильно повлияет если утренний омлет будет не из 2-х яиц а из одного, просто я его и не замечу что ел. Если уполовинить порцию салата - тоже не думаю что будет результат. Окрошку на йогурте и брокколи? И тд. Анализы у меня в норме почти. Немного высокий холестерол и тот анализ, из-за которого и борюсь с весом. Мне мои 220+/- паундов привычны и не мешают жить. "Зеркальной болезни" нет. Сегодня 18+ тысяч шагов. Правда больше ни на что меня не хватило.Может еще поотжимаюсь перед сном. Кстати, когда бывает на праздники ем какие-то сладости, то вес не растет выше диапазона. У меня был одногруппник, борец, кажется в сборной был. Ездил на ЧЕ. Жаловался, что постоянно заставляют то набирать вес то сбрасывать. ТО по одному весу проходят то по другому. У меня так не получалось никогда.
З аналізами - я звісно не лікар, але це вельми специфічні речі, які вам би призначив ендокринолог: - індекс HOMA - тиреотипний гормон - dhea-s - інсулін - глікований гемоглобін - гомоцистеїн І ще всякі т3-т4 Не вірю, що ц вашому віці там все нормально:)
Ну, у вас и познания! Я половину терминов даже не слышал.
скидайте як найшвидше вагу до 90кг (200 паундс), інакше вам ппц і доктор вам ніякий не допоможе щоб швидко скинути-пийте кожного дня проносне (у вас як мінімум в кишечніку накопичень -на 10+кг)[/quote]Оце ви канєш порекомедували. Скидати треба, але з розумом. Я скинув без такого трешу за останній рік десь 18 кг.
Ну, у вас и познания! Я половину терминов даже не слышал.
