Схожа «пандемія» була десь 1,5 року тому в Туреччині: ніде не брали викопані з попід груші гроші - тільки із синьою смужкою. Але тут така цікава річ була: ДЕРЖАВНІ турецькі банки брали всі підряд. Нікого не дурили. В мене тільки одну сотку не взяли ніде - всі інші забрали і не хрюкали! Ту сотку я віддав нашому українцю - він мешкає в США - випадково зустрілися в Європі - він з першого разу вставив в банкомат в США на прийом - було зараховно. Так що реально хтось когось дурить. Ну автора проблеми про плями та не плями (дивись сторінку вище) мало хто в житті не дурив… То не гріх… бо воно саме себе одурило так, що ніхто би і не допетрав так одурити…
Як вже всі помітили, настрій багатьох дописувачів на цій гілці за останній рік кардинально змінився. Що тільки тут не було: і необхідність купівлі протисонячних окулярів за 350$, і доведення того, що 350 мільйонів мешканців США повні ледачі незграби, які мешкають в картонних коробках під мостами (це доводив персонаж, який мешкає в ці дні в гірше, ніж в картонна коробка переселенців з Африки), і «умничание» на тему «дотичних напружень в шарах асфальту», який пізніше захворів на манію величності, причиною якої був невчасний (безглуздий) НЕ (!) продаж бабушатника в Києві, який за його задумом повинен був років 100 годувати його під час життя в США… Така розумна людина була колись, але податки не хотіла (!) платити ніяк. Ото вам про чесність та сумлінність. Та про дотичні напруження в шарах асфальту… шари - шарами: а гроші - окремо від шарів… Типу «Я такий розумний, що аж страшно: буду жити в США, а лобстерів буду купувати за гроші, які мені будуть платити орендарі - українці моєї колишньої квартири в Києві!» Бу-га-га!
На сьогодні найбільш адекватною людиною, яка може розказати правду тим, хто реально цікавиться життям в еміграції, я особисто вважаю пана на відео нижче. Він з Івано-Франківська. Нічого не примальовує, та не прибрехує: все як було: важко так важко, дуже важко - так дуже важко, а вийшло як краще - так вийшло як краще! Більш того: я вже домовився, що ми з ним Новий рік 2025/2026 зустрічаємо разом. Люблю відвідувати наших в еміграції… В Чикаго. Дуже дуже рекомендую. Реально адекватна українська людина з адекватними думками і - головне (!) - діями! https://youtu.be/r7QqJMblzJc?si=8xVgzPe9MWCUub_Z