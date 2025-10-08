RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:28

  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?


Я ездил в США с середины 00-х.
Ни разу никто не пугался 100 долларовой купюры.
Пугаются пачек со 100 долларовыми купюрами.
Но намного удобней, выгодней и безопасней расчитывваться кредиткой.
rjkz
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:29

  Hotab написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))


Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?
rjkz
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:32

  flyman написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами?
Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?


Насколько я знаю, должны принять любую купюру.
При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам.
Но ее приняли тут-же без вопросов.
Вне зависимости состояния, купюра стоит столько, сколько на ней написано.
rjkz
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:35

  rjkz написав:
  Hotab написав:
  Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос.
В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?

Добре що у них в масовому обороті нема 200 і 500, як є у євро))


Я слышал, что 500 еврокупюры уже не в ходу. Не?

В укр.банках дають, в європейських - беруть. В супермаркет думаю не варто йти з нею
Hotab
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 18:38

  Faceless написав:
  Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло...
Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.


Та 100%, що оцінив би гірше.
Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)
Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹

Але якби виникла потреба емігровувати -- то Канада таки видається здоровішим і безпечнішим (завдяки океанам) варіантом, аніж якісь дикунські, хоч і дешеві, єгипти-індії, не кажучи вже про расистську Африку, де аборигени умовно вистрелять собі в ногу, лиш би білому родезійському фермеру було гірше...
Bobua
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 19:29

  Bobua написав:
  Faceless написав:
  Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло...
Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:

Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.


Та 100%, що оцінив би гірше.
Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...)

По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.
BIGor
