Сибарит написав:Тогда и я дополню вопрос. В магазинах уже перестали пугаться при виде $100 купюры?
До 1996 р., а також після з пліснявою, видимими і невидимими печатками/штампами/підписами? Яка реакція на колір? За синю дадуть товару більше чи дешевше?
Насколько я знаю, должны принять любую купюру. При мне как-то знакомая вытаскивала из кошелька купюру, она за что-то зацепилась и разорвалась пополам. Но ее приняли тут-же без вопросов. Вне зависимости состояния, купюра стоит столько, сколько на ней написано.
Bobua написав:Але у них якось на диво дешеве житло... Зарплати разів у 7-8 більші, а житло всього у 3-4 рази дорожче:
Все досить відносно, і сприйняття канадських провінцій теж. Знайомі вже другий рік в тому Вінніпегу - і не впевнений, що по всім параметрам ви б оцінили його краще ніж Франківськ.
Та 100%, що оцінив би гірше. Українською не говорять, ціни вищі за українські, вджобувати змушують, аби за то все платити (бо укр.заощадження втратять, як я тут бачу, десь у 2.5 рази купівельну здатність: https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... ry2=Canada ...) Ще й грізлі по горах ходять і людей гризуть, мабуть. 🤔😂😹
Але якби виникла потреба емігровувати -- то Канада таки видається здоровішим і безпечнішим (завдяки океанам) варіантом, аніж якісь дикунські, хоч і дешеві, єгипти-індії, не кажучи вже про расистську Африку, де аборигени умовно вистрелять собі в ногу, лиш би білому родезійському фермеру було гірше...
По таблиці зарплата в Канаді більше в 4 рази, майже все дорожче в середньому 2-2,5 рази, щось дешевше, щось набагато дорожче, але загалом виглядає на користь Канади. Ну і чоловічі черевики в одну українську середнью пенсію в порівнянні - звичайно жах.