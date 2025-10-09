|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 08 жов, 2025 22:59
akurt написав:
Якщо хтось би у Франції захотів розплатитися купюрою не те що в 500€, а 100€, то висять оголошення:
«Якщо ви хочете розплатитися купюрою в 100€, будь ласка, приготуйте свою ID-картку».
Немає таких оголошень з цифрами «200», або «500». Народ живе скромно. На українців в багатстві не рівняються, хоча українців і поважають…
І що, показав свій паспорт і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
Додано: Чет 09 жов, 2025 02:43
і все?
А за отель розрахуватися сотками-двохсотками?
Додано: Чет 09 жов, 2025 03:58
Прецедентів розрахунків у Франції готівкою за останній рік практично ніде не бачив, навіть в готелях.
В супермаркеті можна інколи побачити готівку, але це навіть дивуєшся, максимальну купюру при розрахунках в супермаркеті бачив в 50€.
Я не думаю що «просто показав паспорт», мабуть фіксують якось для повідомлення в податкову.
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:35
Расплачивалась вчера 100 € на кассе в супермаркете еLeclerc во Франции кассир на минуту ее на свет посмотрела кстати эту купюру я с Украины привезла ее в Киеве не брали в обменниках чуть надрыв был на сгибе в 0,5 см ! Ездим во Францию за продуктами тк в Швейцарии все дороже ! Если расплачиваться картами швейцарских банков курс 1€ приравнивается к 1 франк а по факту франк дороже
Додано: Чет 09 жов, 2025 11:48
Ніколи б не подумав що з твердими європейськими валютами бувають такі фокуси.
Це частіше в злиденних країнах практикують. Може це якийсь окремий банк у вас так судить?
Додано: Чет 09 жов, 2025 12:19
Цікаво чути про такі подробиці.
Сам часто роблю закупи саме в цій мережі супермаркетів. Завжди обслуговування на найвищому рівні. Особливо кумедно та цікаво дивитися, як навчені продавці з «мʼясного відділу»: замовиш шинку - вставлять в машину для нарізки - регулюють товщину відрізаної частки. Першу відрізану показують, чи підходить така товщина шарів нарізки шинки.
Завжди великий вибір устриць від різних постачальників.
Тиждень тому мандрував Францією з півдня на північ - в Нормандію, то помітив, що на півночі Франції все дорожче з харчів.
Так що мешканці Швейцарії все вірно роблять: на півдні все дешевше!
