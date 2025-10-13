Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2978297929802981 Додано: Пон 13 жов, 2025 20:17 Сибарит написав: Gastarbaiter написав: В моєму розумінні "інвестувати" - це вкласти Х, а вивести через кілька років 2-3Х. В моєму розумінні "інвестувати" - це вкласти Х, а вивести через кілька років 2-3Х.

Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:

«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»

На что Уоррен Баффет ответил:

«Потому что никто не хочет богатеть медленно». Однажды Джефф Безос (основатель Amazon) спросил у Уоррена Баффета:«Вы второй богатейший человек в мире, но у вас самая простая инвестиционная стратегия. Почему другие не следуют ей?»На что Уоррен Баффет ответил:«Потому что никто не хочет богатеть медленно».



Тут про Теслу вспоминали.

Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро.

А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет.

А Баффет тоже не всегда оказывается прав.

Тут про Теслу вспоминали.Ну, вот сын моей знакомой покупал акции Теслы чтобы быстро разбогатеть( на самом деле он в свои 30 уже неплохо заработал и зарабатывает), Но хотел быстро.А быстро только потерял, продал с убытком и забил (если я правильно понял) на стокмаркет.А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.

Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене. И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.

Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.



Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности. Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.



Пан rjkz правильні речі розказує.

Ринок американських акцій - то НЕ до всіх.

Я про це вперше дізнався в 2000 році, коли мій колишній шеф - а тоді вже громадянин США - розказав, що його син Сашко взяв акції потримав десь 1 годину чи 1 день, чи 1 місяць та продав із збитками.

Я був дуже здивований, бо того Сашка знав - колишній м.н.с одного з університетів України.

Скажу більше: він міг правильно та швидко підрахувати величини дотичних напружень в шарах асфальту доріг України. Є такі розумні хлопці.



Але є «але».

То фінансовий інструмент НЕ для всіх.



Для сміливих, наполегливих і НЕ таких, хто думає, що їм буде підказувати Баффет…



Там потрібно інше - приблизно як в першій серії нового серіалу від Netflix “Boots”.

Там один з героїв на останній хвилині першої серії говОрить:

«А дехто з вас… дехто з вас дізнається, що не треба було сюди потикатися… Моє завдання: зробити з вас чоловіків! Якщо ви все ж доживЕте… (після довгої паузи) Час знищувати ворога!»

І остання сцена з першої серії - кадр змінюється - вже на екрані інший з головних героїв - саме на цю тему: про ринок акцій в США.

Красномовні декілька секунд…

Дуже красномовні…



P.S. Згаданий мною на попередній сторінці інвестор в Тесла має 15 000 акцій.

Всі акуратно тихенько без шуму скуповував останні 10 років. В мене зараз немає калькулятора в руках - скільки то буде в грошАх?

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности. Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.



Ну, и да и нет.

А про доходность - так в крипту лезут.

Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене. И после почти полугодового перерыва только только опять тесла показала рост продаж. А знаете почему? Потому что с 1 октября перестает начисляться налоговый возврат за покупку электрокара (кажется 7,5 тысяч) и в сентябре народ греб.Сейчас все это будет падать как в продажах так и в цене.

Смотрите, сейчас капитализация 1.34 трлн. Пусть она падала в 2 раза за последний год. Примем 750 млрд., чтобы легче считать было. Ну и пусть с одной машины они имеют 5000 дол. чистой прибыли (хотя в реальности меньше). Т.е. если бы Вы покупали компанию целиком, нужно продать "всего" 150 млн. автомобилей, чтобы окупить вложения. При продажах менее 2 млн. единиц в год - это 75 лет. При текущей капитализации - 150 лет. И это даже не про возврат инвестиции, это про прибыль компании, которая уже, как бы, нифига не стартап и вышла на плато. Для меня даже "па 200" выгдядит дичью. Даже при 4 млн. проданных автомобилей и упавшей до 100 дол. цене акции - все равно это будет дичайшая дичь. Проживет ли Маск еще 150 лет, чтобы своей харизмой вести за собой миллионы доярок? Сомневаюсь. Ну и ладно бы доярки только покупали. Но ведь и фонды (в том числе и пенсионные) по самые помидоры в этих акциях сидят. Т.е. весь расчет не на реальные показатели бизнеса, не на перспективы развития, не на новые рынки или технологии, а лишь на то, что завтра найдется лох, который купит эти акции еще дороже.



Абсолютно согласен.

Есть, правда, маленькая лазейка.

ИТФ.

И я, покупая ИТФ СП500 в пятницу, тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника.

Миллионы американцев, не парятся, а покупают сп500. И таким образом покупают теслу тоже.

Другое дело, что алгоритм такой, что в эту корзину входит оно пропорционально.

В СП 500 компании с капитализацией 20+млрд. Причем и убыточные и прибыльные.

Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто - більше оподаткувати багатіїв що зробити більше плюшок бідним. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то держава його за це покарає більшою податковою ставкою. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.



В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою. Ну дивіться, Фінляндія соціальноорієнтована країна з прогресивною шкалою оподаткування. Звучить дуже круто -. По факту, виходить це система покарання розумних і ініціативних, от фінський інженер порахував, що якщо він буде сидіти ночами і вихідними щоб навчитися нових навиків для підвищення по роботі (візьмемо наприклад вивчить з нуля мову програмування) - і його підвищать - то. В результаті він буде отримувати трошки більше ніж неписемний сусід Ахмед продавець бургерів який має 3-х дітей. І от він каже - а ну нафіг, треба насолоджуватись життям, не розвиватись і сидіти тихо до наступного податкового порогу.В США слава богу, два строки Трампа дозволили уникнути переходу в дикий соціалізм, але вони впали в іншу крайність, і все що Коля розповідав - це все реальність. Більше гонитва за прибутками, аніж за якістью і процесами. Впринципі по Apple, Майкрософт чи Амазон видно - за останні 10 років 0 нових проривних технологій. Ну хіба що процесор серії М від Apple, і то з натяжкою.

+++

Не хотів би я жити в такій країні, бо лише матеріальні стимули заставили мене здобути 2гу ВО та змінювати спеціальності і взагалі кудись рухатися. Так то я людина лінива, на престиж професії мені все одно, якщо продавець бургерів отримує не менше за інженера/фінансиста, то і я був би продавцем бургерів)

П.с. На мою думку навпаки - навіть фіксований ПРОЦЕНТ податків уже є в деякій мірі дискримінацією для людини з вищим доходом. Адже благами від держави (навчання в школі, користування дорогами/інфраструктурою, захист поліції і тп) приблизно в середньому однаково користується умовно люди з доходом 10тис. грн. і 100 тис.грн., але другий заплатить в 10 раз більше податків з доходу, ніж перший, у абсолютному вираженні. Тобто другий і так вже фінансує першого

Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе. А Баффет тоже не всегда оказывается прав.Посмотрите на график эго фонда.За последние полгода он в минусе.

Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.

Я отвечал на реплику о желаемой доходности. Я не о том. Ошибаются все, если по полугодию можно судить.Я отвечал на реплику о желаемой доходности.



Ну, и да и нет.

А про доходность - так в крипту лезут.

Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код. Ну, и да и нет.А про доходность - так в крипту лезут.Я не знаю, я пока не готов купить за 100+куе просто код.

Не совсем так. Повышая квалификацию ты повышаешь свою ценность (свой рейт). И это касается не только ИТ - оно так же работает и в медицине, и у юристов, и у строителей, и еще кучи профессий.



И благодаря этому у тебя появляется выбор - или продолжать работать по 40 часов в неделю зная что 1/3 заработка пойдет на содержание Ахмеда, или сократить рабочую неделю до 30 часов например. Или 20. Иметь свои 50-60к, комфортно жить на них (получше чем Ахмед) и при этом работать 3 дня в неделю вместо 5.



Так что нельзя сказать что расти в проф плане вообще нет смысла. Все равно свои плюшки в этом есть. Но я согласен что система построена таким образом чтобы вырваться наверх (иметь 10к+ чистыми на руки) и быть на голову выше окружающих очень тяжело. Зачем так сделано - хз, наверное есть какой-то тайный смысл в том чтобы всех уравнять и никому не было обидно )



«…я в пятницу тоже купил кусочек теслы. хз, может кнопку стеклоподъемника»

Сміливо.

Це щоби ви всі знали про масштаби мислення та вкладень.

