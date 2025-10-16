RSS
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 09:17

  Bolt написав:В Польщі теж почалися групові звільнення, не говорячи про те що багатьох звільняють по тихому, або пропонують перейти на смєтювкі:

https://youtu.be/AhUAYiOu4XA?si=Mx484IZhK5TXEjAc

це "через піс та укрів"
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 09:24

Бажання навчити інші народи «правильно» жити - в тому числі:
- «правильно» одягатися;
- стояти в черзі профкому на безкоштовне «правильне» житло 20-30 років;
- слухати виключно «правильну» музику після того, як прочитав «правильну» книгу;
- їсти тільки «правильну» їжу наприклад, сало з горілкою;
- «правильно» будувати для кожної родини окремий будинок площею в 200 кв.м - виключно із б/в залізничних шпал, відходів металургійного виробництва, лампача (саману), ракушняка
або з дерева (деревʼяний брус, натуральна фанера, мідні водоводи та дроти - все із зовнішнім оздобленням під «камʼяницю» під черепицею) - вічна насолода для певної частки людства.

Екстаз окремого індивідуума збільшується, коли починаєш вчити громадян крани, яка більша за твою в десятки разів і до розвитку якої ти ніколи не мав та не маєш ніякого відношення.

Екстаз окремої держави-загарбника збільшується, коли правителі розуміють можливість заселення на місця проживання знищеного народу, який не погоджувався «правильно» жити, своїм знедоленим народом.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 09:33

класичний флешкрещ

  rjkz написав:Мой портфель отыграл обратно чуть больше половины пятничного обввала.
Но это еще ни о чем не говорит, 10 минут только после открытия сессии.
Обычно первые полчаса-час- это резкие движения за счет решений принятых инвесторами до открытия сессий. Примерно к 11 по НЙ рынок успокаивается, если ничего необычного не происходит.
Бывает, что сессия открывается огромным ростом, а закрывается в минус.
Я для себя вообще решил, что ...скажем так провластные инвесторы имеют интерес в инсайдорской торговле и эти обвалы, сделанные на заявлениях, используют чтобы продать накануне и купить на обвале. Я тоже купил в пятницу под самое закрытие.
Но не продаю, если не хочу избавиться от чего-то. НЕкоторое время назад избавился от остатков Нвидии, на часть купил чейз (пока не знаю или поступил правильно), СП500 (это беспроигрышный в лонгтерм вариант) и производителя чипов (это для чистой продажи после роста, вопрос когда выходить, начал скупать по 118, сейчас 190, таргет ему рисовали 180, потом 200 (он сходил к 201), сейчас 235).
Насчет сегодняшнего восстановления - радоваться рано, есть разные сценарии падения - резкий обвал, обвал- частичное восстановление и опять обвал, может повторяться несколько раз.
И сегодня еще у многих выходной - день Колумба.

заробляють маркет-мейкери на "плечевиках" та "саморозігріву" (флешкреш)
