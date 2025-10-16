|
Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:10
2587715 написав: Faceless написав:
2587715 написав:[quote="5899466:M-Audio"]Это я к тому, что встреча на улице с потомками черных рабов или нелегалов не стало следствием стоительства гаражей этими черными или нелегалами, а исключительно стараний политиков, и что, в принципе, этого можно было бы избежать.
Это следствие того, что они не просили их туда привозить. В отличии от белых, которые ехали сами. А для каких целей их туда привозили - строить ли гараж, или рубить тростник - дело десятое. Просто без них Штаты вряд ли были сильно богаче Аргентины.
В південну Америку чорних везли так само, як і в північну, там процвітало таке саме рабовласництво
Та й добра половина штатів розвивалася не як рабовласницькі
Католики признавали черных людьми, потому в латинской америке так много метисов - церковь благославляла смешанные браки. Протестанты же (привет дяде Адди), которые и основали США, негров людьми не считали, и разделение мест в автобусе, как и всего остального - чисто американское ноу-хау.[/quote]Ще раз - рабовласницькі були південні штати. Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15
Faceless написав:
Чогось північні у вас тоді випадають з вашої картинки світу
В північні людей й так достатньо їхало з усіляких голодуючих ірландій
