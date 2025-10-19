Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут медицину обговорюють... Так вже випадково сталося, що я можу порівнювати медицину мінімум в чьотирьох краінах.
Перше місце за доступністю та якістю: Україна.
(цей абзац видаляю, щоби нікого не дратувати, але в мене найбільше все ж позитиву, ніж негативу)
Друге місце: Туреччина. Неймовірно якісне обслуговування + діагностика та легкість запису до спеціалістів. 1. Як правило прийом платний, але в більшості випадків плата або адекватна 20-30€), або 60…80% покриває Поліс медичного страхування іноземця (зараз на рік коштує 1100…1500 гривень, для дітей близько 2000 гривень, для людей старшого віку може коштувати і 5000 гривень. Це на рік.)
2. Система «Сімейний доктор" існує. Він може спрямувати на безкоштовний аналіз крові або до спеціаліста. Але іноземцям на практиці краще без всяких проблем іти в лікарню/поліклініку напряму. Без всяких проблем легко ви можете попасти на УЗД, КТ, МРТ. Ціна може бути як лояльною (в разі, якщо працює страховка), так в досить великою - скажімо 100…300$. Я за 7 років проживання в Анталії відвідував: окуліста, проктолога, кардіолога, дерматолога. Тільки позитивні відгуки.
3. Відмінна стоматологія. Пропонується послуга прийому в он-лайн режимі іноземця для зʼясування того, що людина хоче - потім забезпечують зустріч в аеропорту - поселення в готель - імпланти - відліт додому. Приятель прилетів з Ізраїля - хотів «американську усмішку - здається все про все обійшлося чи в 4000€, чи в 6000€. Для порівняння: зараз закінчив займатися зубами приятель в Україні - заплатив та 12 000$ (здається 5 імплантів та 7 коронок). Я останній раз був у турецького стоматолога в січні 2024 року - чистка зубів - порадили змінити коронки у 4-х зубів (бо «просіли ясна» - прийом у власника стоматології - порадив змінити 9 коронок (бо "через рік однаково будете міняти") - заміна 9 коронок = 900$ ( всі - цирконій). Все ОК. З середи буду жити в Анталії - знову відвідаю ту ж клініку. В неї з Канади прилітав приятель - здається 5 імплантів робив. Задоволений. Економічно це вигідно, тому що: - найдешевший переліт з Торонто в Стамбул (туди і назад) обходився мінімум в 350$, максимум в 550$. - найдорожчій переліт, який був мене, взагалі це Київ - Сан Францисько 900$ (Swiss air). Дорожче квитків ніколи не було. На Новий рік ось скоро відлітаю в Чикаго - купив квитки з Тулузи по 675$ туди і назад (Air France). Взагалі авіаквитки із США в будь-яке місто Європи мають доволі помірну ціну, наприклад із Нью Йорка в Барселону все літо були квитки по 130€ в один бік. Син мого львівського приятеля мешкає в Майямі, то вони регулярно літають на Нью Йорк з Варшави або з Кракова. Кажуть що дуже зручно: Львів - Варшава на потязі, ночівля в готелі - ранішній переліт на New York. - це при тому, що тільки якщо ви в США відкрили рота у стоматолога - то вже заплатите 200$. Це ще нічого не лікували. Просто рота відкрили. - якщо людина в США працює не далекобійником або на UBER, то - як правило - має повну медичну страховку з лімітом витрат на стоматологію в 2000$ на рік. Не завжди ці 2000$ використовують на карієс (! - якщо зуби цілі - і таке буває), гроші можуть «пропасти», тоді ставлять собі для вирівнювання зубів брекети. Тому всі ходять з рівненькими красивими зубами. І гроші не пропадають.
Якщо людина не дуже забезпечена в США або в Канаді - то при певних умовах вигідно і комфортно прилетіти із США або Канади щоби відвідати стоматолога та вирішити всі питання з зубами. Наприклад, в грудні авіапереліт з Нью-Йорка в Анталію на тиждень-два вартує карколомні/сміші 442 євро. Якщо з відчутним комфортом - SWISS Air - 538 євро. В той же час племінниця в Канаді водила своїх дітей в стоматологію - ридань та витрат якихось великих НЕ було.
В клініках в Туреччині працюють україномовні або російськомовні лікарі або перекладачі. Мене на прийомі у власника стоматологічної клініки Анталії завжди супроводжує перекладачка-асистент пані Наталя з української діаспори. Це наша українка, яка заміжня за турком. А двоє синів та її мама зараз мешкають в Канаді. Спілкуємося…
Третє місце не можу стверджувати однозначно, бо особисто не звертався: це Німеччина. Керуюсь тільки фактами найближчі приятелів. Зараз другий рік там лікується від раку подруга жінки - в Україні її вже готували до поховання. В Німеччині поставили на ноги. Жива - здорова. Більше нічого не скажу, але факт є фактом. Крім того, в Німеччині мешкає родина іншого приятеля - він з Харкова - ми познайомилися в гірськолижному центрі Анталії та разом майже щоденно каталися на лижах - а його жінка лежала в найкращій в Туреччині клініці лікування раком - в Medical Park Antalya. Рак крові, турки поставили на ноги (всього да 120 000€. З них Украінська держава заплатила 100 000€.). Реально витягнули з того світу - а зараз вони в Німеччині під наглядом німецьких лікарів - не так давно спілкувався - я обережно надавав компліменти жінці його - виглядає чудово.
Четверте - і мабуть найгірші місця - займають Нідерланди та Франція. В Нідерландах все лікування виключно Парацетамолом. До спеціаліста можна попасти, якщо вдасться документально та практично - краще з юристом - довЕсти, що лікування Парацетамолом не допомогло.
Ще цікавіше система медичного обслуговування у Франції. Все є - але виключно за направленням "Сімейного лікаря". Хі-хі. А ось тут і фокус: я за рік прожиття у Франції я так і не зміг укласти Угоду з жодним із сімейних лікарів: вони «новеньких» пацієнтів просто не приймають. Зовсім не приймають - не реєструють ніяк, розказують, що немає лікарів, типу всі вийшли на пенсію, а новеньких немає. Один раз на рік можна пройти більш-менш нормальну діагностику, але не чекайте направлення до спеціаліста: всі лікарі пішли на пенсію і нових немає від слова "немає". Не жартую. Взагалі прийом лікаря вартує від 25 до 60€. Більшу частину витрат ТЕОРЕТИЧНО покриває наявна у всіх людей (і біженців з України) медична страховка (покриває від 75 до 100%), так само може покриватися від 75 до 100% ціни ліків.
На практиці всім цим або нелегко скористатися, або майже неможливо: треба все через сімейного лікаря, а до нього навіть просто записатися неможливо. Що роблять наші люди? Знайшли "хід конем": ургентні відділення лікарень не можуть не надати «швидку допомогу».
Якщо це гострий зубний біль - прийом миттєвий, якщо не гострий - треба записатися на прийом. Безкоштовно. При центральних лікарнях міст існує кабінети ургентного прийому: туди може звернутися будь хто з будь-якою хворобою. На прийомі один «універсальний» лікар і асистент. Як правило треба чекати 3-5 годин (!).
Так що, панове, користуйтеся українською медициною, а зуби лікуйте в Анталії - два-в-одному: чудова стоматологія та відпочинок. В морі ще купаються… температура повітря весь час 23…25 градусів, температура води у берегів Анталії 24,5 градуси. Я там буду від середи, вже домовилися зустрітися з одним з учасників нашого форуму.
BIGor написав:безземельна людина тому що не може заробити в своїй країні - а в іншій вона може бути затребуваним спеціалістом. Читаю багато емігрантів, навіть в Польщі собі люди з доволі посередніми доходами беруть житло в іпотеку, що в Україні взагалі було малореальним.
В нас не дають житло в іпотеку, бо в нас неможна викидувати людей з дітьми на вулицю по закону. Тому банки не хочуть давати гроші на те на що людина не здатна заробити. Практика автокредитування показала, що ризики несплати дуже високі - люди просто не планують своє життя на майбутнє - в них нема додаткових доходів, і коли вони втрачають роботу чи бізнес - вони перестають платити. А з повітря ж гроші не візьмуться. На Заході закони набагато жорсткіші і якщо будинок віднімуть, то органи опіки віднімуть і дітей.
Можна поїхати в іншу країну і взяти іпотеку - але переважна більшість не зможе її виплатити. Чи виплатить вже десь під старість, та коли настає старість, то медичні рахунки можуть вже перевищити розмір моргіджу.
Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими
Faceless ну от я зайшов на сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credit/kredit-pid-ipoteku - змінна ставка від 17%, стала від 19,7%. Плюс сюди додайте купу додаткових сталих платежів як страхування життя, страхування нерухомості ітд. Де тут схожість до ставок ЄС чи США?
Чого ж, в нас таки існує і іпотека, і автокредити. Мало того, з сучасним ростом ставок і іпотека до 22, і поточні пільгові програми порівнювані по ставкам з європейськими і американськими
Чувак гонит по полной. Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно? Так а зачем на этом останавливаться? Может сразу разбирают на органы? Народ, вы вообще верите в такое? Если не будут платить по мортгиджу - да, заберут предмет залога. Если будут основания, которые покажут, что к детям применяется насилие или дети будут умирать от голода или дети живут в запрещенных услових проживания по принуждению родителей, то заберут детей. Но как сводить в одно предложение "заберут детей и заберут жилье"? Это полнейший и откровенный гон! Если заберут жилье, то если там что-то останется от реализации на аукционе (такое может быть, а может не быть)после погащения суммы задолженности то вернут. Люди могут снять жилье. Нормально, количество людей, которые живут в своем и арендном примерно сопоставимо. Если говорить про демштаты, то для оказавшихся в непростой ситуации людей, есть масса вспомогательных программ. Особенно если есть дети. Причем эти программы не надо долго и нудно выбивать, достаточно позвонить по телефону, пройти идентификацию и после небольшого интервью получить фудстемпы (деньги на питание), медикейд (медицинскую страховку) и еще массу всяких помощей (в этом черные хорошо разбираются, у них свои люди расставлены на всех позициях в соцслужбах). Когда-то можно было бесконечно сидеть на велфере, чем и занимались эмигранты из бссср. А фигли? За жилье платит 8-я программа, за медицину медикейд, за еду - фудстемпы. Велфер давал достаточно наличных. Сейчас вроде как велфер не настолько вырос как обесценился доллар и там людей к каким-то работам иногда привлекают - убирать в парках или что-то типа того. Чтобы все это получать, надо было доказать, что ты бедный. Для этого нельзя было иметь денег и активов (СД, сейвинги, стоки) на сумму более 2к и дорогую машину. Ну так бывшие "наши" работали за наличку и каталиись на либо юзаной машине либо на машине, которая зарегистрирована была на родственников. Так что какой-то катастрофы не произойдет. Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят. А в Украине ну прям таки медом намазано?
BIGor написав:Faceless ну от я зайшов на сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua/credit/kredit-pid-ipoteku - змінна ставка від 17%, стала від 19,7%. Плюс сюди додайте купу додаткових сталих платежів як страхування життя, страхування нерухомості ітд. Де тут схожість до ставок ЄС чи США?
До 22 року можна було взяти без держпрограм по ставці нижче 10%, фіксовану на перші роки (до 5). Зараз, зі зрозумілих причин, є сенс хіба в держпрограмах. Хоча є й за 15%: https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
rjkz написав:Так что какой-то катастрофы не произойдет. Найдут рент, будут получать пособия, со временем вырулят. А в Украине ну прям таки медом намазано?
rjkz написав:Заберут кредное жилье и забирают детей за это? Серьезно? Так а зачем на этом останавливаться?
За пособие ты в безопасном районе жилье не снимешь, и школа будет муниципальной - с наркотой и прочими прелестями. Как вариант можешь на убере гасать от зари до зари - тогда хватит и на няню и на моргидж. Но хватит ли здоровья.
Люди почему-то думают, что стоит им переехать и все чего у них не было в Украине им сразу бесплатно дадут. Дадут может и сразу, но в долг и по конской цене.
rjkz написав:за еду - фудстемпы.
На продуктовых карточках долго не проживешь. Их хватит только на самую дешевую еду, от которой наберешь вес и посадишь все остальное - по внешности любого нейтива даже видно по карточкам ли он еду покупает или нет. Чудес не бывает - никто бесплатно тебе ничего не даст. Просто в Украине тебе сразу все прайсу предлагают, а в штатах по тройному прайсу, но с отложенным платежом. А платить сейчас и меньше или потом, но больше - выбор личный у каждого.
