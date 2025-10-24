Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:А давайте на секундочку представим, что -бухалтерию полностью выполняет ИИ -программированием полностью занимается ИИ -сценарии пишет ИИ -актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ -песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ -траки,ОТ и такси водит ИИ -самолеты управляются ИИ -вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ -комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами -... -воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные. Нах люди на этой планете нужны?
rjkz написав:Человеческая раса считала себя гегемонами на этой планете. Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением. Дайте мне другой глобус.
Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.
ЗЫ А Вам другой глобус с такой же человеческой расой или без? 😁
Желательно отдельный номер.))) Не, я серьезно, я не знаю как оно в Украине, а в США рынок труда очень динамичный. Тут пачками нанимают, но и пачками увольняют. И эти толпы безработных очень гибко смотрят на вещи. Тут не выпендриваются особо - я то буду делать, а то нет. Если уволили белого воротничка и он не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть. Помнится, во время ковида, попался видос каких-то деятелей киноиндустрии (или театра?), они остались без работы и вскоре начали заканчиваться деньги. Искали любую работу, чтобы получить доход.
Гадаю вже всі подивилися вище відео з Канади, де жовнір розказує як йому погано в Канаді: роботи немає. Ну, хто на що вчився... На фото один з чоловіків - хлопець, який зараз працює в Канаді на будові. Етапи робочих періодів: - Україна, рік 2015, йому 15 років - автомийка обласного центра. Почав працювати з 15 років. - Україна, роки 2018-2021 - студент одного з неймовірно численних університетів України (по контракту). На днях я прочитав, що в Україні 850 університетів, а в жебракуватій Франції - аж 85. - Туреччина, рік 2021 - виїзд з України з батьками на прожиття в Туреччину, Анталія. Робота Clining квартир - сам або з батьком за 1 день - повне прибирання в квартирі 2+1. Власні гроші за кордоном. - Канада, листопад 2022 року - виїзд за програмою CUAET в Канаду. Особисто я брав йому квитки на літак та супроводжував в аеропорту. Березень 2023 року - виїзд його батьків в Канаду - з Анталії. Особисто я супроводжував батьків на виїзд - була проблема з песиком - боялися, що не візьмуть в літак - я повинен був забрати песика. - Канада: листопад 2022 - січень 2022 - робота на доставці піци та смаколиків. Вінніпег. - Канада: 03 січня 2023 року - початок офіційної роботи в будівельній фірмі - робота по облаштуванню зовнішніх стін дерев"яними виробами (по дизайн-проєктам). Самий великий проєкт - участь в будівництві аеропорту за Полярним колом. Дуже мерз - лаявся - тому через рік роботи звільнився та пішов в "тепле місце": влаштувався в автосалон КІА як помічник менеджера з продажу з перспективою на роботу менеджером з продажів автівок. - Канада - травень 2025 - по цей час - повернувся на ту фірму, де почав працювати 03/01/2023. Сказав, що зарплатня у хлопців бригади суттєво зросла, а фірма "на коні". В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки (мама+тато+ молодший брат), за яку сплачує батькам компенсацію в сумі 500 доларів. Загальна ціна оренди 1500 доларів. Батько в квартирі майже не проживає: робота весь час у відрядженнях, буває на вихідних один раз на 2 тижня. Мама НЕ працює. Не хоче...
Класика: "Відкривають тому, хто стукає". Ще можна додати: "Якщо руки золоті та не виросли з дупи - то робота точно є!"
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 24 жов, 2025 12:35, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки
Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
Також не бачу аж якихось досягнень. Якщо в 2010 було 15, то зараз йому 30 років. Не такий вже й молодий хлопець, живе з батьками, авто в кредиті, ніби хороша робота... Звичайне емігрантське життя, попереду іпотека на 30 років і вджобування до 60 на її погашення
akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки
Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?
Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам». Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»). У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.
P.S. Хлопець 2000 року народження, коли йому виповнилося 15 років - пішов працювати на автомийку. Можливо, це не досягнення, але я інших прикладів аналогічних не знаю. Зараз йому 25 років.
akurt написав:В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки
Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?
Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам». Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»). У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.
P.S. Хлопець 2000 року народження, коли йому виповнилося 15 років - пішов працювати на автомийку. Можливо, це не досягнення, але я інших прикладів аналогічних не знаю. Зараз йому 25 років.
В США зараз якась дивна ситуація - зарплати ростуть як на дріжжах, а кількість вакансій навпаки зменшується і багато кого скорочують. Роботу знайти дуже важко, при тому що навіть продавчинь в магазини наймати перестали - стараються скоротити всіх кого можна та замінити їх ШІ чи касами самообслуговування. Це як в Україні зара - квартири в ціні ростуть, але рента падає - можливо з тої ж причини, що людей зі статками меншає, але ті, в кого вони є, заробляти стали значно більше, тому їм і кредити дають легко.
BIGor написав:[quote="5901697:akurtВ 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки
Я би не сказав що це якесь досягнення, авто в Канадах/США в кредит продають навіть бомжам.
Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?
Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам». Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»). У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.
P.S. Хлопець 2000 року народження, коли йому виповнилося 15 років - пішов працювати на автомийку. Можливо, це не досягнення, але я інших прикладів аналогічних не знаю. Зараз йому 25 років.
В США зараз якась дивна ситуація - зарплати ростуть як на дріжжах, а кількість вакансій навпаки зменшується і багато кого скорочують. Роботу знайти дуже важко, при тому що навіть продавчинь в магазини наймати перестали - стараються скоротити всіх кого можна та замінити їх ШІ чи касами самообслуговування. Це як в Україні зара - квартири в ціні ростуть, але рента падає - можливо з тої ж причини, що людей зі статками меншає, але ті, в кого вони є, заробляти стали значно більше, тому їм і кредити дають легко.[/quote]
В каком из штатов США "зарплати ростуть як на дріжжах"??? Среди каких специальностей "зарплати ростуть як на дріжжах"???
Ну мабуть це нормальна та традиційна ситуація. Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.
Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру). 1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами. Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».
2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка). У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні). А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.
Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.
Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує. За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова). Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду. За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки. Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу. В цілому враження дуже позитивне.