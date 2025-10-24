Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2997299829993000 Додано: Чет 23 жов, 2025 21:37 rjkz написав: А давайте на секундочку представим, что

-бухалтерию полностью выполняет ИИ

-программированием полностью занимается ИИ

-сценарии пишет ИИ

-актеры и все что на экране - сгенерировано ИИ

-песни и музыку пишет и сам исполняет ИИ

-траки,ОТ и такси водит ИИ

-самолеты управляются ИИ

-вместо официантов - роботы-подавальщики на ИИ

-комбайны и все сх машины управляются ИИ и ремонтируются роботами

-...

-воюют дроны. Наземные, воздушные, надводные, подводные.

Ну так теперь она будет конкурировать с собственным порождением.

Да, людям издревле свойственна мания величия. Подозреваю, что вера во всесильность порождения тоже несколько преувеличена. Во всяком случае, в уныние впадать рано.



Желательно отдельный номер.)))

Не, я серьезно, я не знаю как оно в Украине, а в США рынок труда очень динамичный. Тут пачками нанимают, но и пачками увольняют.

И эти толпы безработных очень гибко смотрят на вещи.

Тут не выпендриваются особо - я то буду делать, а то нет.

Если уволили белого воротничка и он не нашел в разумные сроки работу, которую он готов делать, то он пойдет делать ту работу, которая есть.

News from Canada



Гадаю вже всі подивилися вище відео з Канади, де жовнір розказує як йому погано в Канаді: роботи немає.

Ну, хто на що вчився...



На фото один з чоловіків - хлопець, який зараз працює в Канаді на будові.

Етапи робочих періодів:

- Україна, рік 2015, йому 15 років - автомийка обласного центра. Почав працювати з 15 років.

- Україна, роки 2018-2021 - студент одного з неймовірно численних університетів України (по контракту). На днях я прочитав, що в Україні 850 університетів, а в жебракуватій Франції - аж 85.

- Туреччина, рік 2021 - виїзд з України з батьками на прожиття в Туреччину, Анталія. Робота Clining квартир - сам або з батьком за 1 день - повне прибирання в квартирі 2+1. Власні гроші за кордоном.

- Канада, листопад 2022 року - виїзд за програмою CUAET в Канаду. Особисто я брав йому квитки на літак та супроводжував в аеропорту. Березень 2023 року - виїзд його батьків в Канаду - з Анталії. Особисто я супроводжував батьків на виїзд - була проблема з песиком - боялися, що не візьмуть в літак - я повинен був забрати песика.

- Канада: листопад 2022 - січень 2022 - робота на доставці піци та смаколиків. Вінніпег.

- Канада: 03 січня 2023 року - початок офіційної роботи в будівельній фірмі - робота по облаштуванню зовнішніх стін дерев"яними виробами (по дизайн-проєктам). Самий великий проєкт - участь в будівництві аеропорту за Полярним колом. Дуже мерз - лаявся - тому через рік роботи звільнився та пішов в "тепле місце": влаштувався в автосалон КІА як помічник менеджера з продажу з перспективою на роботу менеджером з продажів автівок.

- Канада - травень 2025 - по цей час - повернувся на ту фірму, де почав працювати 03/01/2023.

Сказав, що зарплатня у хлопців бригади суттєво зросла, а фірма "на коні".

В 2023 купив в кредит авто марки КІА для можливості катати дівчат "з вітерцем". Мешкає в 3-к квартирі, яку орендують його батьки (мама+тато+ молодший брат), за яку сплачує батькам компенсацію в сумі 500 доларів. Загальна ціна оренди 1500 доларів. Батько в квартирі майже не проживає: робота весь час у відрядженнях, буває на вихідних один раз на 2 тижня. Мама НЕ працює. Не хоче...



Класика: "Відкривають тому, хто стукає".

Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?



Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам».

Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»).

У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.



Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?



Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам».

Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»).

У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.



В США зараз якась дивна ситуація - зарплати ростуть як на дріжжах, а кількість вакансій навпаки зменшується і багато кого скорочують. Роботу знайти дуже важко, при тому що навіть продавчинь в магазини наймати перестали - стараються скоротити всіх кого можна та замінити їх ШІ чи касами самообслуговування.

Ну чого ж так категорично: якщо 21-о/22-х річний хлопець приїздить в іншу країну на іншому боці Земної кулі - а працював до того не в українському суді суддею (он взяли на водінні під алкоголем у Львові суддю, якого відрядили «працювати/судити» з райцентру на Дніпропетровщині - пика така, що тільки пацюків бити), а на clining квартир в Анталії, і взяв перше в своєму житті нове авто в салоні, а не бите із скрученим пробігом на автобазарі в Луцьку, - це після того, як в іншій країні на іншому боці Земної кулі здав на права (і ПДД, і водіння) та отримав Посвідчення водія - то хіба це не досягнення?



Навряд чи в США чи в Канаді продають авто «навіть бомжам».

Я був в aвтосалонні Ford в San Francisco: людина хотіла взяти авто. Перше, що зробив менеджер, це подивився в он-лайн режимі так званий «кредитний рейтинг» (в Україні це поняття майже не існує, але кредитну історію інколи банки перевіряють через «Дія»).

У бомжа в США навряд чи буде гарний кредитний рейтинг (припустимо 740 балів) для того, щоби взяти авто в кредит. Або запропонують «драконівські» умови - я знаю випадок, коли нашому українцю запропонували під 16% річних.



В США зараз якась дивна ситуація - зарплати ростуть як на дріжжах, а кількість вакансій навпаки зменшується і багато кого скорочують. Роботу знайти дуже важко, при тому що навіть продавчинь в магазини наймати перестали - стараються скоротити всіх кого можна та замінити їх ШІ чи касами самообслуговування.

В каком из штатов США "зарплати ростуть як на дріжжах"???

Бідні стають біднішими, а багаті - багатшими.



Я другий день перебуваю в Анталії (маю тут квартиру).

1. Дивує кількість авто української реєстрації і всі величезні як піраміда Хеопса. Прямо хизуються українські біженці перед турками багатством та марними витратами.

Я останній рік мешкав у Франції, то відвик зовсім від авто української реєстрації: за рік бачив тільки один раз і то «маненьке».



2. У порівнянні із Францією життя дешевше, за виключенням цін на «червоне мʼясо» (така ж ціна як у Франції - орієнтир цін 15-18€ кіло) та алкоголя: дивують ціна на вино (від 12€ пляшка і вище) та пиво (майже 100 гривень пляшка).

У Франції я по 1,75€ вино не купую, але такі ціни і також є в діапазоні 3…5 € - я купую мінімум по 7€ і як правило прямо з виноробні).

А ось риба приємно дивує: у Франції Дорадо не дешевше 17€ кіло, а тут зараз взяв дві штуки 1,5 кіло по 5,5€ кіло.



Ну це все із серії, де ж воно жити в наш час краще.



Масштаб будівництва нових будинків в Анталіі реально дивує.

За рік з нуля поруч зі мною побудували велетенську державну лікарню (ще не здано, але вже будівля готова).

Реально вразила Набережна Анталії, всілякі там Монаки та Ніцци нервово курять обабіч: неймовірна краса, такі пальми чудові всі акуратно обрізані, чистота купа кафе на пляжі дуже пристойного вигляду.

За рік пляжі стали ширшими: мабуть під час січневих штормів накидало багато гальки.

Взяв авто в прокат від Sixt Opel Corsa automatic майже нова (23 000 км) за 20€ на добу.

В цілому враження дуже позитивне.

