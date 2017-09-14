|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:29
_hunter
_hunter
Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"
В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:34
Hotab написав:
Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50
flyman
flyman
залишити
Кому це треба зробити? І хто це робить.
Мова про процеси , які йдуть незалежно від твого бажання, з обʼєктивних причин. Ми можемо лише давати свої оцінки/розрахунки, це добро чи зло.
Якщо ти пускаєш скупу сльозу з приводу цього, то власним прикладом їдь жити в село, піднімай там все що можна: ВВП , народжуваність. Якщо піднімається ще.
Решта під ніж як таке що навантажує бюджет.
Значить як вчителів, лікарів, захисників держави називати зневажливо «сісьоцмульники» то правильно, а як село сисьоцмудильне, то ні, не можна, тут у Флаймана праведний гнів 😅.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:57
Т.е. выезжать будет исключительно "село", причем "неасфальтированное"? 🤔
Ну, допустим.
Но мне интересно - что случится с продажей "алкашки" в одном известном львовском ларьке - если хотя бы половина городских маргиналов "неожиданно" выехать решит?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:06
_hunter
_hunter
Т.е. выезжать будет
Приідь в Україну , встань на облік, поїдь в село , в місто і подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? Чи збільшується кількість учнів в сільських школах? А в міських школах і садках , а чи там є місця? Далі згадаєш , а що з загальною кількістю населення в країні. І можливо зійде на тебе просвітління. Якщо вмієш аналізувати прості математичні дії: якщо один доданок росте, а сума зменшується, то що відбувається з іншим доданком.
