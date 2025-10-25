RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3000300130023003
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Барабашову раптом відкрилось просвітлення, що лоу-кост може везти за 50 дол кілька тис км ..
Краще пізніше…

В 2021 році з Херсону до Кракова за 29 євро були квитки

Навіщо фантомні спогади про наболілі бі-турбо з витратою 15л/100 км - то взагалі загадка.
Hotab
 
Повідомлень: 16897
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 20:11

Re: Еміграція, заробітчанство

Расстояние от Хирсона до Кракау вдвое больше чем от Исткоаст до Гонолулу
Но "салями" через пару часов и вчерашнее полупереваренное барбекю как газоотвод метана в стринги мешают сосредоточиться даме 44+ на математике.
Впрочем она летает к Вагнеровцам в гости на электровертолёте фирмы BYD который заряжается от солнечных панелей на пропеллере.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3000300130023003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5100)
25.10.2025 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.