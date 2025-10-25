|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:57
Барабашову раптом відкрилось просвітлення, що лоу-кост може везти за 50 дол кілька тис км ..
Краще пізніше…
В 2021 році з Херсону до Кракова за 29 євро були квитки
Навіщо фантомні спогади про наболілі бі-турбо з витратою 15л/100 км - то взагалі загадка.
Hotab
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:11
Расстояние от Хирсона до Кракау вдвое больше чем от Исткоаст до Гонолулу
Но "салями" через пару часов и вчерашнее полупереваренное барбекю как газоотвод метана в стринги мешают сосредоточиться даме 44+ на математике.
Впрочем она летает к Вагнеровцам в гости на электровертолёте фирмы BYD который заряжается от солнечных панелей на пропеллере.
барабашов
