|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 жов, 2025 20:54
vanok написав: Gost2013 написав:
Добрый день!
Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.
Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.
Именно немецкая-немецкая (Deutscher sparkassen- und giroverband).
-
Gost2013
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 15.09.16
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор