Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 жов, 2025 07:46
Water написав: 2587715 написав: Water написав:
Це ви у мене питаєте?
Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять?
Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво.
1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее, где более 20% машин на газу. Они заводятся напрямую на газу, даже в морозы до -40°C, благодаря лучшему испарению.Модель
Производитель
Год выпуска/доступность
Объём двигателя
Примечания
Hyundai Starex (H-1) LPI
Hyundai
2004–наст. время
2.4–2.5 л
Минивэн для такси/семьи. Запас хода ~500 км на газу. Доступен импорт из Кореи.
Kia Carnival LPI
Kia
2006–наст. время
3.3–3.8 л
Семейный минивэн. Экономия до 50% по топливу vs бензин.
Kia Bongo LPI
Kia
2005–наст. время
2.7–3.5 л
Грузовик/фургон. Популярен для бизнеса.
2587715
Додано: Нед 26 жов, 2025 10:59
2587715 написав: Water написав: 2587715 написав:
Якщо про LPG не знаєте, то може знаєте куди афроамериканці відпочивати їздять?
Ви ще за КІА на газу не розповіли. Потім послухаєм за афроамериканців, якщо це комусь цікаво.
1. На сжиженном газе (LPG/пропан-бутан) — LPI-система Это жидкий впрыск газа, который полностью заменяет бензин. Такие авто популярны в Южной Корее Доступен импорт из Кореи.
Ще раз, ви пишете за USA, або за якійсь ригіон москальщини?
Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?
Зараз розповідайте за афроамеріканців шо ви там хотіли розповісти, послухаєм.
Water
Додано: Нед 26 жов, 2025 11:16
Water написав:
Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?
Корея експортує автівки в США - туди їх поставляється навіть більше ніж на внутрішній ринок. Напевно і газові також. І вони значно дешевші тесл. То навіщо пахати по 16 годин на день, щоб виплачувати по 600 долларів на місяць за теслу, коли можна таксувати на кіа за 300 ще й економлячи 50% на кожному галоні?
2587715
Додано: Нед 26 жов, 2025 11:39
2587715 написав: Water написав:
Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?
Корея експортує автівки в США - туди їх поставляється навіть більше ніж на внутрішній ринок. Напевно і газові також. І вони значно дешевші тесл. То навіщо пахати по 16 годин на день, щоб виплачувати по 600 долларів на місяць за теслу, коли можна таксувати на кіа за 300 ще й економлячи 50% на кожному галоні?
Мережа АЗС із пропаном
• Є приблизно 2–3 тисячі станцій із LPG для транспорту (для порівняння, бензинових — понад 120 тисяч).
• Вони нерівномірно розташовані — більше в Техасі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, тобто в «газових» штатах, де пропан виробляють або активно використовують у сільському господарстві.
• У великих містах на узбережжях (Нью-Йорк, Каліфорнія, Вашингтон) знайти LPG-АЗС для авто часто складно або майже неможливо.
💡 3. Причини низької популярності
• США має дешевий бензин і газ (CNG/LNG), тому LPG не дає істотної економії.
• Мало моделей авто, сертифікованих під LPG — зазвичай це переобладнані пікапи Ford чи Dodge.
• Слабка інфраструктура за межами кількох штатів.
• Регуляції EPA (Environmental Protection Agency) роблять конверсію авто на пропан дорожчою, ніж у Європі.
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 11:51
2587715 написав: Water написав:
Ви пропонуєте пригнать кореєавто в USA і використовувать в якості таксі замість Тесли, ви самі у це вірите?
Корея експортує автівки в США - туди їх поставляється навіть більше ніж на внутрішній ринок.
Звісно.
Напевно і газові також.
Ні.
І вони значно дешевші тесл.
Практично- ні.
економлячи 50% на кожному галоні?
Економлячі на кожному галоні чого саме, порівнюючи з Теслою в USA?
Ще залишилось за відпочинок афроамериканців почуть, хоча особливо мені вже все зрозуміло.
Water
Додано: Нед 26 жов, 2025 12:02
akurt написав:
Бува і авіарейси відміняють, і вартість не повертають.
В мене такого не було, але вірю.
Звісно бува. Ви відчуєте різницю коли рейс відмінила велика авіакомпанія, а коли цей дон. В моєму випадку був емейл від дону і все, далі шо хочете то й робіть, я самостійно купив квитки, переплата за квитки іншої авіакомпанії десь у 5 разів. Велика авіакомпанія коли відмінила мені рейс, там зразу на сайті по твоєму бронюванню, без звернення до менеджера в аеропорті, видають варіанти:
негайне перебронювання на можливі найближчі рейси, повна відміна, отель і виліт наступного дня на рейс, який забажає клієнт. Виліт був ввечорі, я не хотів летіть з пересадками, тому вибрав варіант отель і виліт о 6:20 ранку.
Приїхав мікроавтобус, забрав усіх до отелю, нагодували, зранку розбудили, дали воду, машина відвезла в аеропорт, в аеропорту запропонували каву з круасаном.
У великих авіакомпаній бувають свої приколи з квитком туди й назад, но це вже інша історія.
Water
Додано: Нед 26 жов, 2025 12:06
Hotab написав:
Мережа АЗС із пропаном
Шо саме цікаве, в них є пральни машини, комбіновані, електрика+газ. Причому один з виробників- Самсунг. Також бувають холодильники.
Water
