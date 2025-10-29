Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Блин, олигархи пособирались. Я езжу пока резина разваливается не начинает. Сейчас на заднем колесе шишка, уже даже ощущаться при движении начинает. Главное на левый перед более мене норм ставить, чтобы в случае, чего на встречку не выкинуло. Ну и стараюсь на летней мансимально долго до переобувки на зимнюю ездить. Смотрю, какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять. Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.
Офтоп детектед. Я сам так, але шину терміново міняй, якщо шишка в районі протектора, чи близько, а не збоку. Бо по шишці швидко стирається до дирки, і потім будеш міняти десь на трасі. І при дисбалансі стирання протектора нерівне, можна десь в малопомітному місці до повного стертя докататися.
Шишка на межі протектора і бока. Але на ходу нор відчувається. Вже мав досвід прорива гулі , просто спускається колесо і по всьому.І так зауважив її ще минулого сезону, я цей майже весь відїздив. Весною пару Тоyo купив 7700.Так, що мабуть ще наступний сезон буду з тою гулею тягнути.
Ось із за таких... потім страждають інші , якщо відбійник чі стовб то гарно , може мізки перезавантажити допоможе
Bolt написав:какие-то де*** уже в начале октября на зимнюю начяюали менять.
Зараз якраз погода для зимової гуми, тому ті де вірно зробили.
Она ведь быстрее изнашивается, да и на мокрой дороге на ней несёт.
Зимову несе? Знос буде полюбому, шо літо, шо зима. Хто який гумовий бренд полюбляє? Зараз китайців понавозили, шо цікаво, у мене один літній сезон була Delinte, дуже мені сподобалась, але лише одне літо, потім викинув. Знос, десь тисяч 20 ідеально пройшла, потім викинув. Зараз зима Конті.
Для киевского лета самая офигенная была Гудиер гидрогрип (это реально самая лучшая из всех когда либо "носимых". Были Мишлен, Континентал, Бриджстоун, разные еще, но они "и рядом не стояли"), для зимы Hankook не помню модель + зашиповка французскими шипами (тяжелая, немного шумная, но ни разу не потерял контроль). "Зиму" ставил как температура начинала подходить к нулю, "лето" уже как гарантированно отходило от нуля, обычнов апреле. На последней машине ездил на шиномонтаж, на предыдущих сам перекидывал колеса, на зиму носил штамповки с зимней резиной. В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму. Когда-то давнодаже на БЦ-20 шипованной ездил, тоже тяжелая и шумная, шипы вылетали, но с задачей справлялась.
rjkz написав:В США почему-то нет такой практики переобуваться на зиму.
Насколько я знаю, такая традиция есть (по крайней мере, зимняя резина есть в продаже) в более континентальных штатах. Для НЙ всесезонки достаточно. А еще есть традиция использовать цепи, иногда принудительная. Впрочем, судя по тому, что до США уже добралась традиция качать азот в шины, сезонная замена в мягком климате тоже скоро доберется.
slonomag написав:60% у нас ездит на дизеле. И фиг продашь испанцу машину на бензине. Сейчас вроде новых машин на дизеле стало меньше - больше гибриды берут, но даже по б/у видно: coches.net - основной сайт по машинам в Испании 280к объявлений 125к - дизель 100к - бензин И я думаю эти дизеля еще лет 10 точно будут по стране катать, так как средний возраст машин в стране 12-13 лет.
Один из самых популярных вопросов на польской ФБ группе по моей марке авто "как убрать DPF?" Обычно интересуются молодые пацанята. ТО, наверное, у знакомых проходят.
Я не совсем понимаю нахрена азот качать. Цепи одевают перед сильными снегопадами. Тут прогнозы довольно точные. Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли. Она дробится в пыль и ветром поднимает. Идешь и губы становятся солеными. Стоит-ли удивляться, что у людей давление подскакивает?
rjkz написав:Я не совсем понимаю нахрена азот качать.
Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу
rjkz написав:Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.
А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?