rjkz написав:Я не совсем понимаю нахрена азот качать.
Это потому, что Вы рассматриваете вопрос не с того ракурса. Попробуйте посмотреть со стороны тех, кто предлагает эту услугу
rjkz написав:Еще посыпают тротуары и проезжую часть просто безумным количеством соли.
А перед этим проходят мусоровозы с отвалами и засыпают ряды припаркованных вдоль дороги машин. К тому моменту, когда машину получится откопать, снега на дороге гарантированно уже не будет. Ну и зачем в таких условиях зимняя резина?
Не совсем так, сначала солью посыпают, перед снегопадом. Потом уже мусоровозы убирают снег. Это нашему боксеру невдомек, что вместо покупки снегоуборочных машин, можно на мусорки повесить снегоуборочное оборудование. Но тогда некому будет продать азот в шины.
Так, а смысл качать азот в шины если : Азот составляет примерно 78% воздуха по объему и 75,5% по массе.
Так Сибарит уже ответил - те кто закачивают, те и имеют смысл. Равно как и смысл имеют те, кто постоянно покупает снегоуборочную технику, которая простаиввает 99% времени.