Еміграція, заробітчанство



News from Canada

(Або «А що, так можна було?!?!?!?»)



В 2023 році в Канаду за підпрограмою CUAET виїхала з Анталії цікава родина: мама+бабуся+син мами 14 років. Цікавості додає той факт, що старший син тієї мами вже жив у Канаді, виїхавши значно раніше. Він і зустрів всіх родичів в Канаді та поселилися всі в орендованому приватному будинку.



Пройшов рік чи два, в відбулися цікаві події:

- сама мама швидко повернулася в Анталію, бо є заміжня за турком. Має дуже гарну роботу в Туреччині. Навіть дві роботи: в ювелірному магазині та в стоматології.

- повернувся і молодший син. Не на зовсім: подав документи на право продовження перебування в Канаді та буде вступати в університет в Канаді (чекає на Study permit).

- повернулася і бабуся, і є вагома причина.



А вагома причина: старший онук і він же старший син мами отримав Вид на прожиття в Канаді.



Отримавши, сів ввечері та спитав у ШІ скільки років йому в Канаді треба вчитися та які перепони пройти, щоби отримати кваліфікацію таку, щоби не шукати для одруження/облаштування стареньку пані без губної помади, і не заробляти - як зараз - по 19 С$ на годину, і не платити за навчання в університеті.



О, ШІ! Ти - цілий світ! Мудрість!



І ШІ видав несподівану ідею: пройти жорсткий відбір та стати солдатом армії Канади.

!!!!!!!

Пройшов. Вже солдат армії Канади:

- зарплатня чистими 4 500 С$;

- переїхав зовсім в іншу провінцію - поближче до військовий частини (ось чому і брат молодший, і бабуся повернулися в Анталію);

- Оренда його нової квартири оплачується армією Канади.

Саме цікаве з переїздом:

- видали компенсацію на витрати фізичні, матеріальні та моральні одноразово 15 000 С$.

- в призначений день прийшла за наказом група солдат та професійно спакували, згорнули, завантажили в контейнер всі його речі.



«А що, так можна було?»

Виявляється, можна!