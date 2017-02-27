RSS
Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів....
Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000

А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..

У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...
от тільки
найлегше першому
найважче другому
третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:10

  budivelnik написав:третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.

От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.
Дивіться

Так, але трохи не так. Це все працює, якщо немає ВИТРАТ.
За умови суттєвої витратної частини (продаж товару на 1000000, наприклад) другий буде у вигіднішому становищі, бо перший має сплатити податок з усього доходу, а другий - з різниці.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 11:33

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:третій- злодій згідно чинного законодавства, хоча тютєлька в тютельку робить те саме що й перший.

От я не розумію логіку: чому коли хтось, хто вивчив законодавство і користується його недоліками - то він винуватий. Хоча насправді винуватий той, хто ці закони прийняв і не змінює.

третій випадок - це чисте ухиляння, а не оптимізація податків...
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Дивіться
Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000

А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..

У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...

Взагалі то другому потрібно заробити 79,22 тис. щоб отримати 50 тис.
Гіпотетично колись він буде мати більшу пенсію за 1 і 3, а тим більше за 4-го, який зразу кладе все собі в кишеню.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:49

  budivelnik написав:
  moveton написав:Так мы о дотациях или о льготной, но всё же не отрицательной, налоговой ставке? Принципиально разные вещи же.
Це ж гра слів....

Ну как игра. Было у двоих по корове. В одном случае государство дало первому вторую корову, в другом - отобрало у второго единственную. Вроде бы и без разницы, ведь в обоих случаях у первого стало на корову больше, чем у второго. Но всё таки нюанс есть.

  budivelnik написав:Нерівномірність оподаткування - це ВИКРИВЛЕННЯ ринкової ситуації.

Это достаточно расплывчатое определение, но допустим. Так плохо ли это? Оно ж для того и делается. Вот у американцев (у нас, в принципе, тоже есть этот момент в НК, но не уверен, что срабатывает) получается, что богатые с доллара дохода платят меньше налогов, чем средний класс. По этому поводу леваки иногда воют, но это же фундамент американской экономической системы - хорошо работай, зарабатывай и тебе воздастся с лихвой. А если богатым оставлять тот же процент или даже прогрессивно увеличивать, то никакого стимула рвать жилы. А если не вкалывать, то с наличием хороших товаров становится хреново.

  budivelnik написав:Два працівники, і перший і другий отримують дохід наприклад 50 000 грн...
Тільки перший на єдиному і повинен ЗАРОБИТИ 55 000 грн щоб отримати 50000
Другий на загальному і повинен ЗАРОБИТИ 72 000 грн щоб отримати на руки 50000

А тепер ще уявимо що є третій , який будучи на загальному заробляє так само як і перший (55000) але показує що отримує мінімалку і по факту в нього також 50000 на руки..

У всіх трьох однакова кількість на руки , у всіх трьох плюсове податкове навантаження...

Тю. Тут вообще нет никакой неравномерности. Потому, что налоговая не принуждает конкретного человека использовать конкретную схему. Наоборот, она предоставляет возможности: хочешь - плати по первым правилам, хочешь - по вторым, хочешь - по третьим 5к и потом ещё 50к штрафа. Это же замечательно. Какое такое искривление рынка? Если первый вариант универсально лучше остальных, то все трое оформятся по первой схеме и у всех будет всё одинаково. Ну а на самом деле, как тут уже сказали, в разных случаях по разному и второй вариант может быть и выгоднее.

Ещё, кстати, есть самый любимый украинцами четвёртый: вообще доход не показывать и налогов с него не платить. Это налоговая или законодатели виноваты, что он существует? Или раз он неизбежно существует, то единственная возможность избежать ИСКРИВЛЕНИЯ - это отменить налоги полностью и оставить его единственным вариантом? Ну я так сразу и сказал.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:30

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а економіку не обманеш - рано чи пізно девал все одно буде...

Поки є основне джерело доходу - зовнішнє фінансування - то не потрібні ніякі девальвації.

а потім наступає 2008... з фінансуванням от прям те саме, лише причини були інші...

фінансування рано чи пізно припиниться. але так, це проблема демократії, що влада може дивитися лише на 5 років вперед, а що там далі...


у 2008му спочатку думали одне, а потім передумали ...
на паніці загнали гривну за рівень 10,
через 2 тижні откатили до 8,50-8,30, а влітку 2009 я купував по 7,60

там все було в ручному режимі юлі-Стельмах сталий г*ндон робив як йому казали, Пишний теж робить як йому кажуть, бо ОВДП на млн доларів солідні люди тримають, не треба їм настрій псувати
а економіка? шо там буде через 5 років хз, головне відібитись від п*дарів, а потім будем в НАТО дрони продавати і так розбагатіємо, що пенсії зроблять по 700дол мінімально
