Ви просто сказали, що пенсії величезні - це трохи здивувало, бо знаю від знайомих французів які жлоби французькі високопосадовці. Перевірив через грок - і так, ніяких величезних пенсій там не було і близько. В вас невірна інформація
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Ви просто сказали, що пенсії величезні - це трохи здивувало, бо знаю від знайомих французів які жлоби французькі високопосадовці. Перевірив через грок - і так, ніяких величезних пенсій там не було і близько. В вас невірна інформація
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:18
Трішки не зрозумів, вас здивувало шо чорношкірі можуть бути громадянами?
Ви в них особисто перевіряли швейцарський паспорт?
Для вас чорношкірі це шоу?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:21
То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:22
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:44
Water в очередной раз слился в клозет)))
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:48
Не зрозумів, Прохожій, проходітє мімо.
Чи ви в Італії особисто у фермерів збирали мандарини по 0.2 ойро, де саме?
Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:09
Звідки ви таку купу цікавих висновків зробили?
По-перше, я сам не від чого не дивувався: в Цюріх на автобусі заїжджав сьогодні не я, а наші українці. Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-д"Вуар.
По-друге, особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.
Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося? Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі.
Ну я здивувався, ви - ні, то ваше право.
Ваше припущення, що особисто я перевіряв паспорти громадян Швейцарії є невірним: мене там не було. Але наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.
По-третє. Шоу бувають різні. Я в минулу суботу ходив на балет «Дон Кіхот». Цікава вистава. Дуже гарна постановка. Неймовірні декорації!
Реальне шоу. Пікантності додало те, що головні партії виконували запрошені солісти з Японії.
Прима-балерина, танцюрист - прем"єр балету та ніші - високий клас! З Японії.
Ні, Дон Кіхота грав не японець - а ось інших персонажів (іспанців) грали переважно японці.
Show must go on!
Для вас особисто - я погоджуюсь - той факт, що в величезний автобус зайшли саме у Швейцарії - це після того, як автобус пройшов дорогами Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії та Німеччини - всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу.
В Україні вони повну маршрутку/автобус чоловіків іншої раси мабуть ніколи і не бачили.
Ну для вас не дивно. Я навіть розумію це.
А їм було дивно.
Так що все просто: я передав враження людей, які в ці хвилини прибули через Базель в Мюлуз (Франція) та чекають наступний автобус в центр Франції.
P.S. Єдине, чому я дивуюся - це витримка наших жінок: НЕ погодилися на мою пропозицію з Кракова летіти літаком - та поїхати автобусом з двома пересадкакми... Перший сегмент - більше за 24 години...
Ось це мене дивує... Прибудуть в місто, де мешкають завтра о 8 ранку... Ще ніч в автобусі...
Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:55
Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.
Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.
Паспортний контроль де саме був?
Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.
Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз.
З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше.
PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі.
UPD: Ось тут
Востаннє редагувалось Water в П'ят 31 жов, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:57
Я не такий фахівець в чорношкірих чоловіках, як ви, тому ваш флудерський монолог на ніч підтримувати не буду. Грайтеся самі із собою. Ніч зараз довга... Вам повезе реально.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:05
Граєтесь ви, не я.
Це ви не відповіли де саме був контроль, до Цюріха, чи вже після. Якщо до, то чернишевські контроль не могли проходить, бо їх тупо не було в автобусі.
Далі, контроль після Базеля, автобан на Мюлхауз, це в районі аеропорту.
Там дійсно можуть здійснювати контроль, АЛЕ не швейцарці, а французи.
Тому перевіряють легальний в`їзд до Французської республіки.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|