Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Як вам вдалося на диво швидко порівняти «місцеві» (Французька республіка) ціни 1962 року з пенсіями відставних майорів після закінчення франко-алжирської війни в 1962 році?
Ви просто сказали, що пенсії величезні - це трохи здивувало, бо знаю від знайомих французів які жлоби французькі високопосадовці. Перевірив через грок - і так, ніяких величезних пенсій там не було і близько. В вас невірна інформація
2587715
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:18

  akurt написав:Всі - громадяни Швейцарії.
Всі 100% - чорношкірі.
Всі 100%.
Я спитав прямо зараз у наших людей: «Таке шоу за додаткову оплату з пасажирів?»
- Та ні, це бонус!
Ось вони які, швейцарці…

Трішки не зрозумів, вас здивувало шо чорношкірі можуть бути громадянами?
Ви в них особисто перевіряли швейцарський паспорт?
Для вас чорношкірі це шоу? :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:21

  M-Audio написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:*
Це як ? :shock: можете детальніше?

Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/

Схоже, там газ не має стосунку до пральної машини, і на газі працює тільки сушарка, та й то невідомо, чи буде вона працювати взагалі без електроенергії (думаю, що ні).

То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:22

  2587715 написав:В вас невірна інформація

А шо там у вас на московії з KIA на газу в таксі?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:44
Прохожий

  Water написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:*
Це як ? :shock: можете детальніше?

Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/


То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.

Water в очередной раз слился в клозет)))
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:48

  Прохожий написав:
  Water написав:
  Water написав:Приклад:
https://www.samsung.com/us/home-applian ... 832568289/


То я не так написав, комбо в сенсі пралка з сушаркою.
Звісно без електрики воно працювать не буде.
Спитав у нашого газу, сказали офіційно це ніхто не зареєструє.

Water в очередной раз слился в клозет)))

Не зрозумів, Прохожій, проходітє мімо.
Чи ви в Італії особисто у фермерів збирали мандарини по 0.2 ойро, де саме?
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:09
akurt

  Water написав:
  akurt написав:Всі - громадяни Швейцарії.
Всі 100% - чорношкірі.
Всі 100%.
Я спитав прямо зараз у наших людей: «Таке шоу за додаткову оплату з пасажирів?»
- Та ні, це бонус!
Ось вони які, швейцарці…

Трішки не зрозумів, вас здивувало шо чорношкірі можуть бути громадянами?
Ви в них особисто перевіряли швейцарський паспорт?
Для вас чорношкірі це шоу? :shock:

Звідки ви таку купу цікавих висновків зробили?
По-перше, я сам не від чого не дивувався: в Цюріх на автобусі заїжджав сьогодні не я, а наші українці. Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-д"Вуар.

По-друге, особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.
Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося? Прочитав у Вікіпедії, що 80% населення Лондона то індуси, або араби, або чорношкірі.
Ну я здивувався, ви - ні, то ваше право.
Ваше припущення, що особисто я перевіряв паспорти громадян Швейцарії є невірним: мене там не було. Але наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

По-третє. Шоу бувають різні. Я в минулу суботу ходив на балет «Дон Кіхот». Цікава вистава. Дуже гарна постановка. Неймовірні декорації!
Реальне шоу. Пікантності додало те, що головні партії виконували запрошені солісти з Японії.
Прима-балерина, танцюрист - прем"єр балету та ніші - високий клас! З Японії.
Ні, Дон Кіхота грав не японець - а ось інших персонажів (іспанців) грали переважно японці.
Show must go on!
Для вас особисто - я погоджуюсь - той факт, що в величезний автобус зайшли саме у Швейцарії - це після того, як автобус пройшов дорогами Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії та Німеччини - всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу.
В Україні вони повну маршрутку/автобус чоловіків іншої раси мабуть ніколи і не бачили.
Ну для вас не дивно. Я навіть розумію це.
А їм було дивно.

Так що все просто: я передав враження людей, які в ці хвилини прибули через Базель в Мюлуз (Франція) та чекають наступний автобус в центр Франції.

P.S. Єдине, чому я дивуюся - це витримка наших жінок: НЕ погодилися на мою пропозицію з Кракова летіти літаком - та поїхати автобусом з двома пересадкакми... Перший сегмент - більше за 24 години...
Ось це мене дивує... Прибудуть в місто, де мешкають завтра о 8 ранку... Ще ніч в автобусі...
akurt
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:55

  akurt написав:Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-ді-Вуар. всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу.

Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.
чорношкіра але щ паспортом громадянина України.
Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це ім так вдалося?

Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.
наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Паспортний контроль де саме був?
Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.
прибули через Базель в Мюлхауз та чекають наступний автобус в центр Франції.

Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз.
З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше.
PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі.
UPD: Ось тут https://maps.app.goo.gl/X3Aw3bYNdzdtemiS9 там зупинка трамвая, з обох боків вулиці чимось торгують.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 31 жов, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 20:57
akurt

  Water написав:Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.

Я не такий фахівець в чорношкірих чоловіках, як ви, тому ваш флудерський монолог на ніч підтримувати не буду. Грайтеся самі із собою. Ніч зараз довга... Вам повезе реально.
akurt
1
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 21:05

  akurt написав:[Грайтеся самі із собою. Ніч зараз довга... Вам повезе реально.

Граєтесь ви, не я.
Це ви не відповіли де саме був контроль, до Цюріха, чи вже після. Якщо до, то чернишевські контроль не могли проходить, бо їх тупо не було в автобусі.
Далі, контроль після Базеля, автобан на Мюлхауз, це в районі аеропорту.
Там дійсно можуть здійснювати контроль, АЛЕ не швейцарці, а французи.
Тому перевіряють легальний в`їзд до Французської республіки.
