Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:M-Audio Перше що приходить в голову, газ при горінні розкручує турбіну (типу газотурбінного двигуна) і турбіна крутить компресор)
З таким підходом вийде холодильник для невеликої овочевої бази, бо слабо уявляю собі газову турбіну потужністю менше 25 кіловат. Хоча технології теж не стоять на місці...
Мабуть ви праві.
А принцип там реалізовано інший чим я уявляв
тут цікавий момент: там немає жодної турбіни.
Холодильники у кемперах, караванах і трейлерах, які працюють на газі (пропані/бутані), — це не компресійні холодильники, а абсорбційні.
⸻
🔹 Як це працює
Принцип базується не на електричному компресорі, а на тепловому циклі абсорбції, який використовує аміак як холодоагент.
Схематично: 1. Газовий пальник нагріває розчин аміаку з водою (тепло — джерело енергії). 2. При нагріванні аміак випаровується, відділяється від води. 3. Пари аміаку конденсуються в конденсаторі (віддають тепло назовні). 4. Потім аміак проходить через випарник, де він знову кипить — але вже в присутності водню або інертного газу — і при цьому поглинає тепло з холодильного відсіку. 5. Після цього аміак повертається у розчин і цикл повторюється.
⸻
🔹 Енергія для процесу
Тобто газ (пропан/бутан) не обертає турбіну, а лише нагріває теплообмінник, який запускає абсорбційний цикл. Це чисто тепловий процес — без будь-яких рухомих частин чи електромоторів.
⸻
🔹 Переваги
✅ Працює без електрики — достатньо вогню. ✅ Абсолютно безшумний (ніякого компресора). ✅ Може працювати і від 12 В, і від 220 В, і від газу — є трифункційні моделі (3-way fridge).
⸻
🔹 Недоліки
⚠️ Менший ККД порівняно з компресорним холодильником. ⚠️ Повинен стояти строго горизонтально — інакше циркуляція рідини порушується. ⚠️ Повільніше охолодження. ⚠️ Потрібна вентиляція — відводиться тепло і продукти згоряння газу.
⸻
🔹 Приклад
Типовий холодильник Dometic RM8505 або Thetford N3175: • Об’єм: ~100 л, • Споживання газу: ~20 г/год, • Альтернатива: 12 В або 230 В живлення, • Принцип: абсорбційний цикл аміак–вода–водень.
⸻
Отже: 🟢 Газові холодильники в трейлерах — теплові абсорбційні, 🔴 Турбіни там не використовуються зовсім.
akurt написав:Ось саме їх і здивувало, що в Цюріху в автобус зайшли виключно чорношкірі нові пасажири. Погодьтеся, що трохи дивно прибути в Швейцарію - через Польщу, Словаччину, Угорщину, Австрію, Німеччину (були зупинки у великих містах) і отримати враження, що прибув в Конго або Кот-ді-Вуар. всі пасажири зайшли чорношкірі - для наших жінок з України це було як незвичне шоу.
Тобто, мало того шо чорношкірі з паспортами швейцарії, так й ще вони саме з Конго або Кот-ді-Вуару. Це наскільки потрібно розбиратись в чорношкірих, шоби встановить шо саме з Конго, а не з Алжиру чи Еритреї, чи Тунісу.
чорношкіра але щ паспортом громадянина України. Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це ім так вдалося?
Легко, чорношкірі в нас навчались до війни, тому це не дивно шо діти є.
наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.
Паспортний контроль де саме був? Звісно легально, як і наші з українськими паспортами. Це не означає шо всі мали швейцарський паспорт.
прибули через Базель в Мюлхауз та чекають наступний автобус в центр Франції.
Тобто, чорношкірі приїхали автобусом з Цюріха в Мюлхауз. З документів в них може бути шо завгодно, вирогідність саме швейцарського паспорту низька, чому не потяг- не знаю. Це скоріш за все якісь студенти повернулись додому, до Франції. Не більше. PS: В Ліоні я бачив цілий квартал цих чернишевських, вони чимось торгували, чим- важко сказать, торгували прямо на дорозі. UPD: Ось тут https://maps.app.goo.gl/X3Aw3bYNdzdtemiS9 там зупинка трамвая, з обох боків вулиці чимось торгують.
Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых. Когда-то, в середине 1980-х был я в пыонЭрЛАГЕРЕ. В нашем отряде (прям как зона) были две чернокожие девочки. Сара и Сандра, сестры. Одна из них говорила на русском абсолютно без акцента, вторая с легким акцентом. И никого это почему-то не шокировало. С ними все охотно дружили. Но, видимо, времена поменялись. Теперь черная кожа в европейской стране - предмет удивления? Это что - зоопарк? Сегодня смешно получилось. Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть. Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.
rjkz написав:Был в центральной части Бруклина, это ну совсем не русскоязычная часть. Выходил из автобуса. Выход для не пожилых и не инвалидов через заднюю дверь, а она в отличии от передней не опускается к тротуару, поэтому довольно высоко получается, да еще и далеко стал от тротуара, пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.
Кошмар какой уровень ксенофобии у некоторых. Да еще и нетерпимость к пожилым и инвалидам... Ну и нетерпимость к инженерам и проектировщикам автобусов зашкаливает... Двери не такие, высота не такая... А сам-то? А сам далеко стал от тротуара... Совсем нехорошо...
rjkz написав:пришлось сделать большой шаг, поэтому инерция была большая...ну и чуть не снес идущего по тротуару афроамериканца, впрочем до столкновения не дошло. И этот афроамериканец на мое "Сорри" отвечает без акцента "Привет". И расходимся.
Что-то мне подсказывает, что перед "Сорри" был некий возглас удивления