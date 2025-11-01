RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3020302130223023
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:05

  Сибарит написав:Вам нужно было каким-то образом себя выдать, чтобы услышать "Привет", а не, прости господи, "Хело". :)

Вони з великим відсотком ймовірності виділяють людей, яким можна сказать: прівєт.
Water
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:18

Вашими устами, пане Water, та мед пити. Гарні поради.
Я теж використовую літаки та давно вже не їжджу автобусами.
Але тих жінок умовити не зміг, як не старався.
При цьому ви не замислювалися, як же вони попали в Україну? Можливо на повітряній кулі?
Та просто не повірите: літаком поближче до кордону, а там автобусами та потягами.

Ваші побажання українським жінкам вести себе інакше, бути слухняними, добрими, привітними, кмітливими, економними, ласкавими, чесними, роботящими, оптимістичними, вірними, красивими, охайними та розумними передам. Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.
Треба ж вам якось догодити.
Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!

P.S. Прямо щойно прямо в цю мить прийшло повідомлення від однієї з пасажирок: вже дома.
Цитата:
«Все пройшло, як по маслу. Дякую.»

Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11458
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4061 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:30

  akurt написав:Вони тепер візьмуть на себе обовʼязок завжди перевіряти паспорти оточуючих.
Треба ж вам якось догодити.

Трішки вас процітую:
  akurt написав:особисто мене, коли я бачу в руках чорношкірих людей паспорт громадянина Великої Британії, або Швейцарії, паспорт громадян цих країн реально дивує.
Завжди сам собі задаю питання - і думаю таке питання задав би кожен з цього форуму - особливо в наш трагічний час - ну як це їм так вдалося?

Ваше припущення, що особисто я перевіряв паспорти громадян Швейцарії є невірним: мене там не було. Але наші люди сказали, що саме в Швейцарії був паспортний контроль. Слід розуміти, що всі люди перебували в Швейцарії легально та мали паспорти.

Тобто, ніхто ніякі паспорти у очі цих людей не бачив, але зробили висновки.
Важко повірити, але жінки обійшлися і без ваших порад, і без ваших запитань, і без ваших зауважень, і без ваших звинувачень, і без ваших вказівок.

Вдалого заробітчанства.
Вони з великим відсотком ймовірності будуть виділяють людей, яким можна сказать: прівєт!

Так, це також колись прийде.
Water
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:32

Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну перевіряти паспорти у всіх оточуючих.
Вже як сходити з розуму, то за прикладом та вашою вказівкою.
Кожному з перевірених буду говорити ваш девіз «прівєт»!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11458
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4061 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2025 13:39

  akurt написав:Обіцяю: зараз прийду з пляжу, пообідаю та почну
Кожному з перевірених буду говорити «прівєт»!

Смачного.
Саме у Анталії вирогідність привєта дуже велика.
Water
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3020302130223023
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.