Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:10

flyman
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:20

  Bolt написав:Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.

Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболювальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY". :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:34

  akurt написав:Сподобалась фраза:
«кстаті, про іспанських мальчіков взлядом дєвочєк із бСССР»
… «кстаті»…

Пропоную висунути на премію року від дописувачів Фінансового форуму України.

- Флайман, чому вас звільнити з «чоловік на годину»?
- Не_іпу.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:34

Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує)
Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.
