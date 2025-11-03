Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.
Bolt написав:Ну так йде цілеспрямоване розпалювання ненависті до українців. Навіть спеціальні канали на Ютубі з"явились які цим тільки і займаються.
Пф! Канали! Тут ціла партія є, основною метою якої є розпалювання ненависті. 99% їхніх комунікацій на тему "які українці погані". 1% комунікацій на тему "він не крав пательню, просто не помітив, що не просканувалося". Для тих, хто не в курсі, поясню. Кілька днів тому один з цих ярих українофобів був затриманий в краковській ІКЕА, коли виносив неоплачений товар. Пояснював тим, що замислився і не помітив, як на касі самообслуговування не зісканував пательню, сервіз і ще там щось (разом десь на 400 злотих). На наступний матч пропоную українським вболювальникам підготувати банер "IKEA - pamiętaMY".
Кількість заяв, поданих на найпопулярнішу ІТ-спеціальність — «Комп’ютерні науки» — знизилась на 14%. На другу за популярністю — «Інженерію програмного забезпечення» — на 13%. Ще більше впала кількість заяв на «Комп’ютерну інженерію» — на 25%. Помітно знизилась кількість заяв на «Електроніку, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніку»: —12%.
Bolt, як ІТшечка в малого?
Та, як далі в танчики рубається.Але сказав, що контингент набагато простіше ніж минулого року. Менше всяких 200 бальних задротів. Ніби, якісь там лаби робить. Короче відпишусь по результатам першої сесії(історію вчить той же препод, що минулого року тож перезарахує) Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.