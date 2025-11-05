Додано: Вів 04 лис, 2025 12:02

fox767676 написав: Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250

в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций

Ну, «обширнейшая сеть», і що з того? Яка така користь?Ну перекривають, і що з того?Когут теж перекриває більшу частину курей в курятнику, і що вам з того?Мій племінник ніколи не жив у Львові і ніколи не вчився у Львівській політехніці.Що ж це ви так збудилися, що он аж всі співробітники синагоги збудилися, кинувши танцювати Хава Нагіла?Що тут неприродного, гіпер сексуального або неправедного в тому, що я рекомендував подивитися на рейтинги навчальних закладів в світі? Це звичайні статистичні дані. Ідея в тому, що в наш важкий час освіта в рейтингових вишах може надати більше шансів в житті. Це неприродна думка?Якщо там поставити фільтр по країнам, то можна побачити і виші України, в тому числі і Львівську політехніку.Краще розкажіть - я гадаю ви в тому фахівець - як ось це може вплинути на працевлаштування учасників форуму в разі еміграції з метою заробітчанства:«… сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon».Розкажіть. Цікаво.