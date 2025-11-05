Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Хватит гнать, даже ваш племянник с мифическими 10к учился в провинциальной львивской политехнике или католическом, которые и близко не топ 250 в ИТ сууществует обширнешейшая сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon. Они перекрывают большую часть аттестации компетенций
Ну, «обширнейшая сеть», і що з того? Яка така користь? Ну перекривають, і що з того? Когут теж перекриває більшу частину курей в курятнику, і що вам з того?
Мій племінник ніколи не жив у Львові і ніколи не вчився у Львівській політехніці. Що ж це ви так збудилися, що он аж всі співробітники синагоги збудилися, кинувши танцювати Хава Нагіла?
Що тут неприродного, гіпер сексуального або неправедного в тому, що я рекомендував подивитися на рейтинги навчальних закладів в світі? Це звичайні статистичні дані. Ідея в тому, що в наш важкий час освіта в рейтингових вишах може надати більше шансів в житті. Це неприродна думка? Якщо там поставити фільтр по країнам, то можна побачити і виші України, в тому числі і Львівську політехніку. Краще розкажіть - я гадаю ви в тому фахівець - як ось це може вплинути на працевлаштування учасників форуму в разі еміграції з метою заробітчанства: «… сеть сертификаций всех направлений, уровнекй и вендоров включая Google, Microsoft, Amazon». Розкажіть. Цікаво.
BIGor написав:Але РФ вкладає дуже багато грошей в свої польські партії - тому це все буде продовжуватись.
Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська
2587715 написав:Нічого вони не вкладають. Максимум проплачують замовні статейки про те як поляки українців ненавидять, щоб шефу на стіл покласти і відзвітувати за витрачені мільярди. Якщо б кацапи щось вміли окрім розкрадати свій бюджет - то стояли б вже біля Франківська
Звідки така впевненість? Для рашки натовп збуджених польських фермерів та болєлів, який блокує кордони та аеропорт у Жешуві, був би дуже корисним. До найближчих виборів ще 2 роки, а конфедерасти щодня вже по кілька вбросів постять. Чого б це така активність була?
За повідомленням аналітиків друк грошей знову розігрівається. Схема дій очевидна: спочатку зниження ставок (що відбувається зараз), потім припинення кількісного посилення (Пауелл підтвердив це), потім кількісне пом'якшення, друк грошей, ймовірно, на початку 2026 року. Ось чому «патріотично» налаштовані американці інвестують у безпечні активи, такі як золото, щоб захистити свої заощадження сьогодні.
Джерело: Epoch newsroom.
Gastarbaiter написав:Звідки така впевненість? Для рашки натовп збуджених польських фермерів та болєлів, який блокує кордони та аеропорт у Жешуві, був би дуже корисним. До найближчих виборів ще 2 роки, а конфедерасти щодня вже по кілька вбросів постять. Чого б це така активність була?
Де там ви ту активність бачили? Пострибали перед камерами з плакатами та розійшлися - от і вся активність
А зачем россия финансирует фабрику ботов? Откройте любое видео с разжиганием вражды, там буду сотни комментариев от российских ботов.