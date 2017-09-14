RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:44

  Hotab написав:Сибарит
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть


Дитяча радянська коляска. Для шопінгу. 😅

Шо у ниггеров "салями" возить наконец то отобрал?
МаладэцЪ!
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:47

  Banderlog написав:
  pesikot написав:У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого

Ти точно в ЗСУ ? )

з чого ти взяв що хресна хода була постановочна? :lol:
Винні митрополити? Ну прально саджайте.

У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі


ось за це потрібно саджати, це до "гоненій" не має жодного відношення

  Banderlog написав:Кажеш шо нічого мені робити в зсу? А решту православних упц теж виженеш з зсу? І посадиш на 5р? :lol:


Я не знаю, що ти робишь в ЗСУ, але виправдовувати того, хто освячує колони російської військової техники, які потім, тебе ж і нас всіх, намагаються вбити, то .... ти дійсно розумний ? )

Про 5 років, не я про це сказав. Не пались так
Знає кицька, чиє м"ясо з"їла

PS. панове модератори, прохання, ви хоч прочитайте ...
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:47

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)

Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві.
Нажаль це так не працює.

Якраз такий імпульс і така компенсація можливі. Теорія Альфреда Адлера, яка називається індивідуальною психологією, стверджує, що рушійною силою особистості є прагнення до переваги, що виникає з дитячого почуття неповноцінності.
Тут на форумі зчитується масово.
