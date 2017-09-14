Шо у ниггеров "салями" возить наконец то отобрал?
МаладэцЪ!
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:44
ось за це потрібно саджати, це до "гоненій" не має жодного відношення
Я не знаю, що ти робишь в ЗСУ, але виправдовувати того, хто освячує колони російської військової техники, які потім, тебе ж і нас всіх, намагаються вбити, то .... ти дійсно розумний ? )
Про 5 років, не я про це сказав. Не пались так
Знає кицька, чиє м"ясо з"їла
PS. панове модератори, прохання, ви хоч прочитайте ...
Якраз такий імпульс і така компенсація можливі. Теорія Альфреда Адлера, яка називається індивідуальною психологією, стверджує, що рушійною силою особистості є прагнення до переваги, що виникає з дитячого почуття неповноцінності.
Тут на форумі зчитується масово.
