Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Він НЕ міг НЕ перемогти: "Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року, податку на тих, хто заробляє понад 1 мільйон доларів на рік, та департаменту громадської безпеки. Він також виступає за «захист Нью-Йорка від Трампа» за допомогою таких заходів, як зміцнення статусу Нью-Йорка як притулку для нелегальних іммігрантів."
Класика: "Кохання приходить і йде, а їсти хочеться завжди!"
Зверніть увагу на виділене жирними шрифтом: яка родина в New York не має в своєму складі мігранта, а тут кандидат обіцяє захистити...
akurt написав:Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року
Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу?
akurt написав:Мамдані балотувався на платформі міських продуктових магазинів, безкоштовних автобусів, заморожування орендної плати для орендарів зі стабільним рівнем доходу, безкоштовного догляду за дітьми, мінімальної заробітної плати в розмірі 30 доларів на годину до 2030 року
Cовок не зміг побудувати комунізм за 74 роки, а тут угандієць зробить з Нью-Йорку рай на Землі за 5 років! Я вже біжу купляти білет на пароход до Нью-Йорку. Який там сайт з нерухомістью - щоб приглядіти собі хорошу квартирку для сквотингу?
Помоэму то какая то прокладка как и у нас с верховнымголовнокомандувачем
Пана rjkz сьогодні чекає сУрьйозне випробування. Не далі тижня тому він серед білого дня з факелом на цій гілці шукав отих, як його… Аж забув назву: «ксенофоби».
Сьогодні «киівська гілка» перевантажена ненавистю до «ісламістів», які - як можна зрозуміти - на жаль захопили не Київ, а New York. Так що почекаємо, що він напише про ксенофобії на київській гілці, якій він дуже не чужий.
Ну а поки для довідки з Вікіпедії: Зохран Мамдані народився Кампале, Уганда. Його батько — Махмуд Мамдані, індійсько-угандійський професор, який спеціалізується на колоніалізмі та постколоніальних дослідженнях, викладає у Колумбійському університеті. Мати - Міра Наїр, індійсько-американська кінорежисер. З віку 7 років мешкає в США. Тобто останні 27 років. Класичний громадяни країни емігрантів. Класичний. Справжній. Розумний після закінчення Bowdoin College — приватний университет в місті Брансуік, штат Мен, США.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лис, 2025 12:52, всього редагувалось 3 разів.
rjkz написав:Еще одно правило озвучила когда-то (в начале 90-х) преподаватель Инглиша группе ньюкамеров, когда во время одного из начальных уроков, зашел "разговор за жисть" и ее спросили сколько она зарабатывает "Я вам могу рассказать все. За исключением того с кем я сплю и сколько я зарабатываю. Хотя...с кем я сплю я вам могу рассказать".
Про особисті кордони - згода, про не ділитись досягненнями і планами - згода, але не щодо зп. По заробітній платі є спеціально роздутий ореол таємничості довкола зп, щоб людина на такій же посаді, з таким же досвідом і задачами раптом не взнала, що може отримувати більше, і не почала задавати незручні для власника бізнесу питання.
Тільки подається це під соусом "особисті кордони". Булшіт. Це все - видумки капіталістів.
І мова саме про ТАКУ Ж роботу, ТАКИЙ ЖЕ досвід і ТАКІ Ж задачі. Мова не про те, що новачок прийшов і почав заявляти, що дайте мені зп топа. Ні. Мова про те, що адекватна людина адекватно визначає свій робочий рівень і може його порівнювати з колєгами. Так от, якщо порівняти і зп, то будуть питання. От капіталісти і забороняють своїм кріпакам балакать про зп, наче це щось священне. А це не священне, це - просто ще один метод збільшення прибутку шляхом пригноблення незручних питань.
Faceless написав:Про рівень заробітків то моветон не тільки в США. Я взагалі не знаю, де нормально таке питати, може, в середовищі співробітників ЖЕКу
Вище описав причину.
Bolt написав:Короче дивлюсь на то все , так продовження дитячого садка. Добре буде, якщо дружині би вдалося потім його запхати до себе на роботу. Все ж такі держ контор то є держ контора, може так швидко ШІ їх не позамінюють, як поиватники.
Ех, жаль, що вам свого часу дружина не дала зробити пинок під зад цьому ясільнику. Був би може почав якусь користь суспільству приносити, аніж сидіти на шиї у батьків і платників податків.
Востаннє редагувалось won в Сер 05 лис, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.