Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:14

Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?

UPD. Схоже, що так - без % лише при оформленні в момент покупки на самокасі. Юзабіліті сумнівне, але на наступний раз буду знати.
klug
 
Повідомлень: 8947
З нами з: 18.08.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:33

  klug написав:Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?

UPD. Схоже, що так - без % лише при оформленні в момент покупки на самокасі. Юзабіліті сумнівне, але на наступний раз буду знати.

Само-відповідь вже, тому просто підтверджу думку топікстартера - так, оплата дольками лише на касі, заднім числом її активувати не можна
nickvp
 
Повідомлень: 552
З нами з: 16.10.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 13:49

Re: Банк Власний Рахунок

З 24-го жовтня перестав нараховуваться кешбек за розрахунки карткою БВР у Сільпо. Якщо платиш карткою іншого банку - кешбек нараховують
Charter
 
Повідомлень: 173
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 15:41

Charter
Не знаю, але у мене нараховувалося і 1 листопада і 25 жовтня.
antey718
 
Повідомлень: 868
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 16:25

  Charter написав:З 24-го жовтня перестав нараховуваться кешбек за розрахунки карткою БВР у Сільпо. Якщо платиш карткою іншого банку - кешбек нараховують

все нараховується, зверніться до підтримки
Leritta
 
Повідомлень: 34
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 13:23

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:все нараховується, зверніться до підтримки

Цікаво...Звернувся, офіційно визнали проблему, БВР навіть дав маленьку компенсацію...
Charter
 
Повідомлень: 173
З нами з: 27.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

