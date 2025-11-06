RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3028302930303031
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:57

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Отримати вищу освіту в США: скільки це коштує


На диво точна та правильна статья.
Я помітив дві помилки:
- University of California, Berkeley (державний, Каліфорнія). Університет не є державним, він приватний. Досить солідний. Я був в ньому 2 рази у справах. Додав би, що для вступ в цей університет мало бажання заплатити вказані гроші: дуже селективній відбір. Здається якийсь спадковий принц з Європи закінчував.
- при тому, що вірно вказані діапазони вартості навчання, нижня межа як правило вказана не точно. По цьому не акцентовано увагу на тому, що ціна навчання розрізняється для мешканців даного штату та для не мешканців, в тому числі іноземців.
А це досить важливо.
Бо є університети, де вартість навчання може складати - для мешканців штату - всього 4000$ на рік.

Вірно вказані дотичні витрати на утримання студента: харчування та страховка.

Не сказано, шо є приємні пільги для українських студентів - я особисто знаю випадки, коли надають можливість вчитися за цінами, як для мешканців штату. Або безкоштовно.
Про ті пільги, що вказано, краще не мріяти: там такий на них конкурс серед студентів - американців, що не втовпишся.
Я особисто готував для одного студента пакет документів як для такого що вніс певний внесок в наукову роботу - навіть видано книжку англійською у співавторстві - ніяк не вплинуло.

А в цілому стаття мені сподобалася.
Рекомендую.

P.S. З цікавістю споглядаю за досвідом вступу доні одного українця в Гарвард. Як виявилося, є навіть якісь підготовчі курси. Цікаво, чим закінчиться, бо дівчина хороша, але в одному з львівських ліцеїв вчитися не виходило в неї. Хоча батьки платили як за всіх бездарів - по 5000€ за рік.
Плюс дідусь щодня возив туди і назад на дорогому авто десь за 30 чи 40 км.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11479
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4063 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
 
1
2
6
  #<1 ... 3028302930303031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4415)
06.11.2025 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.