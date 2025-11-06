Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це не ремінна коробка. У ній стоїть планетарний редуктор (power-split device), який об’єднує: • бензиновий двигун (2.0 Atkinson), • головний електромотор (MG2), • генератор/другий електромотор (MG1).
Прочитав про двигатели в составе редуктора, Я было решил, что ИИ спятил. Попытался разобраться, что это за зверь, но за маркетингом до техники не пробиться. Сложилось впечатление, что маркетологи использовали слегка модернизированное обозначения типа коробки передач, чтобы обозначить полное отсутствие какого-либо механизма изменения передаточного числа. Похоже, это старый добрый последовательный гибрид, хорошо себя зарекомендовавший на БелАЗах. Схема имеет право на жизнь, но обман отвращает. Похоже, спятил не ИИ.
Нет, это не последовательный гибрид, хотя так может показаться с первого взгляда. Принципиальное отличие между ними в том, что поток мощности в последовательном гибриде целиком проходит через электрическую часть, а в eCVT происходит распределение потока между механическим и электрическим путями передачи. Например, может 80% потока мощности передаваться механически от двигателя к колёсам, а ещё 20% добавляться от электродвигателя. Или наоборот, мощность от ДВС распределяется как 20% на вращение колёс, а 80% на генератор и заряд аккумулятора. Передаточное число в обычном понимании здесь вообще не применимо, так как имеется как минимум три точки приложения крутящего момента (первичный вал ДВС, электродвигатель/генератор и вторичный вал). Разумеется, их скорости вращения и нагрузка тоже связаны между собой и определяются конструкцией, только эта связь более сложная, чем простое передаточное отношение обычного редуктора с одним входом и одним выходом. Даже у обычого ременного CVT есть передаточное число в конкретный момент времени, хотя оно может со временем изменяться, но в eCVT при одном и том же соотношении скоростей вращения первичного и вторичного валов может совершенно всё по-разному происходить внутри. Это как раз не маркетинг, а очень годное техническое решение.
