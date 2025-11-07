Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление. В Штатах есть такая пословица - иногда меньше это больше. В дословном переводе - иногда меньше опций стоит дороже - просто потому что все допы это то на чем разводят лохов и в принципе они не нужны, только лишние проблемы создают когда ломаются.



Все продукты проходят этапы своего развития - раньше было модно тянуть в дом хрусталь, ковры, серванты - сейчас простой вайтбокс сдать намного легче чем напичканную под завязку квартиру с зеркальными натяжными потолками и люстрой от Луи 14-го. Чувство меры приходит со временем. Точно также придет осознание, что МКП это фича, а не баг и экономит намного больше нервов и денег, чем доставляет неудобств

Та ну нах автомат, особенно если буксироапть нужно будет😎

Тогда кратко пересказу 10 минут видео.

Система eCVT имеет 3 режима работы:

1. Электродвигатель питается от батареи.

2. Он же питается от генератора, который крутит ДВС.

3. Езда на ДВС. Включается на трассовый скорости. В этом режиме при помощи сцепления подключается жёсткая механическая связь между двигателем и колесами, передаточное число которой соответствует высшей передаче механической коробки.



С новыми знаниями, меня теперь, естественно, не интересует состояние батареи на высокой скорости. По прежнему интересует расход на скорости, при которой обороты двигателя выйдут из оптимального для Аткинсона диапазона.



Эта трансмиссия однозначно способна держать ДВС в более благоприятном для него диапазоне, чем любая другая трансмиссия. Вот неплохое видео из Приуса (довольно старого уже, но трансмиссия там уже именно эта), где видно, что на скорости 160 обороты двигателя могут плавать от 2900 до 4500, в зависимости от того, как в данный момент эффективнее. При этом во время езды с постоянной скоростью участие батареи в процессе минимальное, в основном в пределах 10-15 ампер, т.е. 8-12 л.с., причём в обе стороны, потому что ни дорога, ни режим езды не бывает строго равномерными. Я даже думаю, что такая коробка могла бы быть вполне эффективна даже без батареи, и это было бы совсем не то же самое, что дизель-электропоезд, а было бы и эффективнее, и надёжнее, чем классический автомат, не говоря уже про отсутствующую батарею. Но Тойота вряд-ли захочет делать негибридный автомобиль с такой трансмиссией, она хочет продавать гибриды задорого и регулярно, потому что любая батарея рано или поздно умирает.



Форди і Лінкольни мають такую ж систему, вперше чую про «жесткую связку».





Що відбувається на швидкості 150 км/год



🔹 1. Домінує бензиновий двигун



На такій швидкості:

• ДВЗ (2.0 Atkinson) працює майже постійно,

• електромотор лише підтримує, якщо потрібно трохи більше моменту — наприклад, при невеликому ухилі або короткому обгоні.



⚠️ Основна причина — обмеження потужності електричної частини:

• головний електромотор MG2 має ~88 кВт,

• батарея видає до 1,4–1,5 кВт·год і не призначена для тривалого потоку 20–30 кВт на великих швидкостях.



Тому система відключає активну електротягу після ~120 км/год і переходить у «бензиновий режим з електронним керуванням передачі».



⸻



🔹 2. Електромотор MG1 залишається активним як «балансувальний генератор»



Навіть коли авто фактично рухається від ДВЗ:

• MG1 (другий електромотор) обертається, щоб регулювати співвідношення обертів між двигуном і колесами через планетарний вузол,

• він не крутить колеса напряму, але стабілізує оберти і керує передатним числом eCVT.



Тобто електрична частина працює як “електронна трансмісія”, а не як привід.



⸻



🔹 3. Заряд/розряд батареї мінімальний



На 150 км/год:

• гібрид тримає заряд батареї на стабільному рівні (близько 50–60%),

• рекуперація практично не відбувається (бо ні сповільнення, ні гальмування немає),

• електромотор періодично може трохи підживлюватися для мікрокорекцій моменту, але не більше.



Тобто в цей момент батарея ані суттєво не розряджається, ані не заряджається — лише балансує.



⸻



🔹 4. Реакція на газ і поведінка

• При натисканні на газ — реакція така сама, як у звичайного бензинового авто з 2.0 літра, бо тяга йде в основному з ДВЗ.

• Електрика може коротко «підштовхнути» при різкому натисканні (схоже на mild-hybrid boost),

але не більше кількох секунд — щоб не перегріти батарею.



На практиці — це відчувається як звичайний атмосферний 2-літровий двигун з плавною трансмісією, без перемикань передач.



⸻



🔹 5. Ефективність і витрата



На 150 км/год:

• витрата пального зростає до 7,5–8,5 л/100 км,

• і перевага гібрида над звичайним Отто-мотором фактично зникає,

бо немає ані рекуперації, ані фаз електроруху.









6 листопада Державний департамент США заявив про скасування 80 000 віз.



Президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо «завжди ставитимуть безпеку та інтереси американського народу на перше місце», – йдеться у пості Державного департаменту на X.

У наступному пості департамент повідомив, що візи були скасовані з таких причин, як підтримка тероризму, «фактичний тероризм», злочинна діяльність, загрози громадській безпеці та перевищення терміну перебування.



Зачистка йде активно: жоден суддя/прокурор не буде керувати автівкою в стані алкогольного та наркотичного спʼяніння та давити автівками бійців національної гвардії:

Форди і Лінкольни мають такую ж систему, вперше чую про «жесткую связку». Форди і Лінкольни мають такую ж систему, вперше чую про «жесткую связку». Ну он там в ролику від Хонди було. В них така конструкція. Сам не знав.

На такій швидкості:

• ДВЗ (2.0 Atkinson) працює майже постійно,

⚠️ Основна причина — обмеження потужності електричної частини:

Не розмовляйте на ніч зі штучним інтеллектом. Основна (вона ж єдина) причина в тому, що автомобілю немає де більше брати енергію для руху, крім як з ДВЗ. В батарейці енергії дуже мало, а потужність тут вже другорядний фактор.

• MG1 (другий електромотор) обертається, щоб регулювати співвідношення обертів між двигуном і колесами через планетарний вузол,

• він не крутить колеса напряму, але стабілізує оберти і керує передатним числом eCVT. Нічого мотори не регулюють і не стабілізують. Просто для передачі енергії від ДВЗ на колеса в цій конструкції є дві паралельні ділянки: перша це механічна передача крутного моменту між ДВЗ і колесами. Хоча прямого зчеплення там немає -- все через електродвигуни, тим не менш, це саме механічний шлях. Щоб зрозуміти, уявіть, що ми електрично заблокували двигун, тобто магнітне поле всередині не дає йому провернутись. Це не важко зробити. Але весь двигун обертається як єдине ціле, і через нього суто механічним шляхом можно крутити колеса. Так само це працює, коли він "не до кінця" заблокований, тобто в роботі у своєму режимі.

І другий шлях - це через ланку "генератор-інвертор-електродвигун". Співвідношення внеску першої і другої ділянки залежить від того, як інвертор керує потоком потужності через себе, і таким шляхом він підбирає оптимальний режим роботи для ДВЗ.

Тобто електрична частина працює як “електронна трансмісія”, а не як привід. Це на диво правильне твердження в цьому тексті.

• рекуперація практично не відбувається (бо ні сповільнення, ні гальмування немає),



Тобто в цей момент батарея ані суттєво не розряджається, ані не заряджається — лише балансує. Як бачимо на відео - відбувається. І тут справа в тому, що на великій швидкості енергія теж велика. Гальмування з 150 до 145 км/год вивільняє стількі ж енергії, скільки повне гальмування зі швидкості 38 км/год. Але водію при цьому здається, що він "тільки трохи пригальмував". Тобто саме тут потенціал для рекуперації суттєвий. Авжеж, щоб розігнатися з 145 до 150 км/год треба витратити стільки ж енергії, скільки з нуля до 38, тобто "заряджання гальмуванням" все одно не вийде.

Ну он там в ролику від Хонди було. В них така конструкція. Сам не знав.

Не розмовляйте на ніч зі штучним інтеллектом. Основна (вона ж єдина) причина в тому, що автомобілю немає де більше брати енергію для руху, крім як з ДВЗ. В батарейці енергії дуже мало, а потужність тут вже другорядний фактор.

Нічого мотори не регулюють і не стабілізують. Просто для передачі енергії від ДВЗ на колеса в цій конструкції є дві паралельні ділянки: перша це механічна передача крутного моменту між ДВЗ і колесами. Хоча прямого зчеплення там немає -- все через електродвигуни, тим не менш, це саме механічний шлях. Щоб зрозуміти, уявіть, що ми електрично заблокували двигун, тобто магнітне поле всередині не дає йому провернутись. Це не важко зробити. Але весь двигун обертається як єдине ціле, і через нього суто механічним шляхом можно крутити колеса. Так само це працює, коли він "не до кінця" заблокований, тобто в роботі у своєму режимі.

І другий шлях - це через ланку "генератор-інвертор-електродвигун". Співвідношення внеску першої і другої ділянки залежить від того, як інвертор керує потоком потужності через себе, і таким шляхом він підбирає оптимальний режим роботи для ДВЗ.

Це на диво правильне твердження в цьому тексті.

Як бачимо на відео - відбувається. І тут справа в тому, що на великій швидкості енергія теж велика. Гальмування з 150 до 145 км/год вивільняє стількі ж енергії, скільки повне гальмування зі швидкості 38 км/год. Але водію при цьому здається, що він "тільки трохи пригальмував". Тобто саме тут потенціал для рекуперації суттєвий. Авжеж, щоб розігнатися з 145 до 150 км/год треба витратити стільки ж енергії, скільки з нуля до 38, тобто "заряджання гальмуванням" все одно не вийде.

Зовсім ні. Звичайна трансмісія дає тільки одну можливість реакції при натисканні на газ -- збільшити подачу палива. Це підвищує потужність, але оберти двигуна швидко не змінюються (трохи змінюються, якщо там гидротрансформатор, але то не так суттєво). Гібрид же має можливість не тільки швидко "допомогти" за рахунок батареї, але й підвищити оберти ДВЗ, що дає змогу "зняти" з нього більшу потужність, не тоді, коли автомобіль поволі розженеться, а саме зараз, коли йому треба енергія на розгін. В принципі, теж саме, як переключитись на знижену передачу, але швидше і точніше. І я думаю, що це б працювало і взагалі без батареї. Може трохи менш ефективно, але враховуючи її вагу і неуникненість заміни, не факт, що було б гірше в цілому.

Нічого мотори не регулюють і не стабілізують.





Ви ж самі вище писали, що при прямолінійному польоті 150 км/год оберти можуть постійно мінятись. І це дійсно так. Так оце про це ці слова «регулюють в стабілізують».



Гальмування з 150 до 145 км/год вивільняє стількі ж енергії, скільки повне гальмування зі швидкості 38 км/год.





Лише в теорії. Бо ви нехтуєте величезним лобовим спротивом повітря для ситуації 150—>145, якого майже нема (можна знехтувати) для 38—>0.



Іншими словами , щоб зрозуміліше, якщо ви просто відпустите педаль газу на 38 км/год, то поступово зупиняючись ви майже всю енергію переведете в батарею.

По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление. Все где-то есть, просто надо правильно поставить вопрос Гуглу. 😎По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление. В Штатах есть такая пословица - иногда меньше это больше. В дословном переводе - иногда меньше опций стоит дороже - просто потому что все допы это то на чем разводят лохов и в принципе они не нужны, только лишние проблемы создают когда ломаются.



Все продукты проходят этапы своего развития - раньше было модно тянуть в дом хрусталь, ковры, серванты - сейчас простой вайтбокс сдать намного легче чем напичканную под завязку квартиру с зеркальными натяжными потолками и люстрой от Луи 14-го. Чувство меры приходит со временем. Точно также придет осознание, что МКП это фича, а не баг и экономит намного больше нервов и денег, чем доставляет неудобств В Штатах есть такая пословица - иногда меньше это больше. В дословном переводе - иногда меньше опций стоит дороже - просто потому что все допы это то на чем разводят лохов и в принципе они не нужны, только лишние проблемы создают когда ломаются.Все продукты проходят этапы своего развития - раньше было модно тянуть в дом хрусталь, ковры, серванты - сейчас простой вайтбокс сдать намного легче чем напичканную под завязку квартиру с зеркальными натяжными потолками и люстрой от Луи 14-го. Чувство меры приходит со временем. Точно также придет осознание, что МКП это фича, а не баг и экономит намного больше нервов и денег, чем доставляет неудобств

А когда то, совсем недавно, когда на 4х4 авто стояла механическая раздатка(на хайлюксах и фораннерах даже в 2014м году, на 70тках и 61х патрулях может быть и сейчас) перевод рычага в положение "N" развязывал трансмиссию и карданы и всё легко бралось на трос.

ПыСы. У геликов в том веке был даже автомат, как на W124/140, но допиленный, позволяющий заводить его с троса.

Основна (вона ж єдина) причина в тому, що автомобілю немає де більше брати енергію для руху, крім як з ДВЗ. В батарейці енергії дуже мало, а потужність тут вже другорядний фактор.

На мой взгляд, основная причина столь нерационального усложнения - превышение мощности электромотора мощности ДВС. Из-за этого никакой батареи не хватит, чтобы обеспечить длительное движение на максимальной скорости. С уменьшением максималки не согласны маркетологи.



Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват. До 80 экономичность впечатляет!

Отличная городская машинка, которой нафиг не нужен третий режим работы, ей хватит режима последовательного гибрида.



Т.к. расход на высокой скорости великоват, но не критичен, у меня возникло ещё одно подозрение. Не умеет ли двигатель переходить на цикл Отто при работе на высоких оборотах? На мой взгляд, основная причина столь нерационального усложнения - превышение мощности электромотора мощности ДВС. Из-за этого никакой батареи не хватит, чтобы обеспечить длительное движение на максимальной скорости. С уменьшением максималки не согласны маркетологи.Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват. До 80 экономичность впечатляет!Отличная городская машинка, которой нафиг не нужен третий режим работы, ей хватит режима последовательного гибрида.Т.к. расход на высокой скорости великоват, но не критичен, у меня возникло ещё одно подозрение. Не умеет ли двигатель переходить на цикл Отто при работе на высоких оборотах? Сибарит

