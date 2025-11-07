|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:45
Сибарит
Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.
В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?
Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?
В моєму кузові є ще лінійка двигунів 3.0Т і 3.7 атмосферний. Обидва на трасі сильно більше їдять, чим hybrid.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17078
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:01
Hotab написав:Сибарит
Спасибо за видео, ответ на свой вопрос я получил: расход на скоростях выше 100 великоват.
В порівнянні з яким не гібридним автомобілем?
Я 150 тривало не їздив, бо в Україні нема таких доріг, а в тій Європі де є такі дороги і де я був, там ліміт 130 і його краще не перевищувати. Тому я не знаю цифру точно, думаю 8-9 має бути. На швидкості 130 я бачив десь 7-7.5 л /100, в залежності Т повітря, вітер. . А у яких не гібридних авто з кузовом під 2 тони буде менша витрата?
В моєму кузові є ще лінійка двигунів 3.0Т і 3.7 атмосферний. Обидва на трасі сильно більше їдять, чим hybrid.
Приус - это небольшой автомобиль. На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
Мазда6 2.5 с гидротрансформатором жрет 10. Это машина с большими габаритами.
Подбирать аналоги по массе не вполне корректно, поскольку сама гибридная система сильно увеличивает массу.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9074
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6503 раз.
- Подякували: 21680 раз.
-
-
Профіль
-
-
134
82
38
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:15
Сибарит
На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?
Не порахуйте що я вас вважаю якимсь тойво, але я просто не вірю в таку цифру у пріуса
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17078
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:20
Hotab написав:Сибарит
На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?
Не порахуйте що я вас вважаю якимсь тойво, але я просто не вірю в таку цифру у пріуса
Уверен
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9074
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6503 раз.
- Подякували: 21680 раз.
-
-
Профіль
-
-
134
82
38
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:27
Сибарит написав: Hotab написав:Сибарит
На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
Я все ще не можу подивитись відео. Ви впевнені що це не 12л на 100 миль, чи 12 км/літр палива?
Не порахуйте що я вас вважаю якимсь тойво, але я просто не вірю в таку цифру у пріуса
Уверен
Дивно. Я в інеті знаходжу інші відгуки користувачів.
У мене теж вище 10 не був ніколи ніде на трасі .
ШІ каже отак:
Ось що відомо з офіційних і незалежних джерел (включно з випробуваннями журналів Car and Driver, AutoBild, SpritsMonitor і технічними звітами Toyota):
⸻
🔹 Toyota Prius (гібрид, не plug-in)
Розглянемо покоління 4 (2016–2022) і 5 (з 2023), бо вони мають дуже подібну систему eCVT і 1.8 або 2.0 Hybrid Synergy Drive.
⚙️ Умови:
• 150 км/год на круїз-контролі, рівна дорога, без додаткового навантаження
• батарея не заряджена ззовні (звичайний гібрид), тобто працює тільки бензиновий двигун, а електромотор підключається лише для підтримки балансу системи
• клімат вимкнений або мінімальний
⸻
🔸 Типові результати замірів (реальні, не паспортні):
Модель Двигун Витрата при 150 км/год Коментар
Prius 4 (1.8 Hybrid, 122 к.с.) 1.8 Atkinson + eCVT 6.7–7.3 л/100 км На такій швидкості ДВЗ працює постійно, електромотор практично не допомагає
Prius 5 (2.0 Hybrid, 193 к.с.) 2.0 Atkinson + eCVT 6.3–6.8 л/100 км Завдяки кращій аеродинаміці (Cd≈0.21) і потужнішому двигуну, тримає 150 км/год ефективніше
Prius Plug-in (2.0 PHEV, розряджена батарея) 2.0 Atkinson + eCVT 6.0–6.5 л/100 км Поведінка майже як у гібрида, батарея не допомагає при високій швидкості
⸻
🔹 Пояснення, чому витрата все одно невисока для такої швидкості
1. Двигун Аткінсона має вищий термічний ККД (~40%) — кращий, ніж у типового бензинового Otto (~33%).
2. eCVT тримає його в оптимальному діапазоні обертів.
3. Низький коефіцієнт опору Cd ≈ 0.24 (або навіть 0.21 у Prius 5) суттєво знижує аеродинамічні втрати, що при 150 км/год дуже важливо.
4. Електромотор лише стабілізує потік енергії (не додає потужності, бо батарея майже не заряджається від рекуперації на цій швидкості).
⸻
🔸 Порівняння для розуміння
• У звичайного 1.8 бензинового седана без гібрида при 150 км/год буде 8.5–9.5 л/100 км.
• Prius тримає на 2–3 л менше, головним чином завдяки енергоефективності двигуна і аеродинаміці, а не допомозі електротяги.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17078
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:01
Hotab написав:
На скорости 150 он показал расход около 12 литров.
То міттєвий по бортовому комп'ютеру, воно ні про що. Воно навіть поміряти його точно не здатне.
В цілому цього разу штучний інтелект відповів більш-менш вдало. Справа в тому, що коли їзда вимагає ві двигуна майже постійної потужності близької до його максимуму, то ніякий оптимальний режим вже не можливий. Так, воно їде, і все з ним гаразд, але ККД падає, тому що ніяк інашке від двигуна потрібної потужності не добитись, як його не оптимізуй. Тому мені було б цікаво спробувати новий Camry-гібрид із двигуном 2,5л. Пишуть, що він дуже економний на низьких швидкостях, завдяки роботі на батареї, а я припускаю, що зі своєю потужністю він буде вільно відчувати себе на трасі 150-180 км/год і показувати дива економності. Але ціна в нього зовсім не економна.
До того ж в нього на 180 км/год запобіжник. От нахіба?
Щоправда, місця, де можна їздити навіть із такою швидкістю, обмежені, здається, однією країною. Але якщо не можна, то й нахіба тоді ті 2,5 літри?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3483
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 23:03
M-Audio
то й нахіба тоді ті 2,5 літри?
Для обгонів же.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17078
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|