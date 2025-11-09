Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3034303530363037 Додано: Суб 08 лис, 2025 15:22 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from USA



Емігранти ведуть відчайдушну боротьбу за тонни і сотні тонн та коробок безоплатного харчування і смаколиків.

Звикли до дармовщинки…

За повідомленнями преси:

« 7 листопада Верховний суд США видав пізно ввечері постанову, яка тимчасово призупиняє дію постанови суду нижчої інстанції, що вимагає від федерального уряду повністю фінансувати програму продовольчих талонів у листопаді після того, як федеральний апеляційний суд відмовився це зробити.



Суддя Кетанджі Браун Джексон видала адміністративну призупинення, що дає суду більше часу для розгляду термінової справи. Йдеться про справу «Роллінз проти Ради церков штату Род-Айленд». Джексон, яка курує термінові апеляції, пов’язані зі справами з Род-Айленда, заявила, що уряд заявив, що «без втручання цього Суду їм доведеться «перерахувати приблизно 4 мільярди доларів до сьогоднішнього вечора» для фінансування допомоги SNAP до листопада».



Це 4 мільярди доларів на безкоштовне харчування тільки на листопад! Еміграція, заробітчанствоNews from USAЕмігранти ведуть відчайдушну боротьбу за тонни і сотні тонн та коробок безоплатного харчування і смаколиків.Звикли до дармовщинки…За повідомленнями преси:« 7 листопада Верховний суд США видав пізно ввечері постанову, яка тимчасово призупиняє дію постанови суду нижчої інстанції, що вимагає від федерального уряду повністю фінансувати програму продовольчих талонів у листопаді після того, як федеральний апеляційний суд відмовився це зробити.Суддя Кетанджі Браун Джексон видала адміністративну призупинення, що дає суду більше часу для розгляду термінової справи. Йдеться про справу «Роллінз проти Ради церков штату Род-Айленд». Джексон, яка курує термінові апеляції, пов’язані зі справами з Род-Айленда, заявила, що уряд заявив, що «без втручання цього Суду їм доведеться «перерахувати приблизно 4 мільярди доларів до сьогоднішнього вечора» для фінансування допомоги SNAP до листопада».Це 4 мільярди доларів на безкоштовне харчування тільки на листопад!

чому федеральний уряд має фінансувати програми годування нероб у соціалістичних штатах? чому федеральний уряд має фінансувати програми годування нероб у соціалістичних штатах? flyman

Повідомлень: 41417 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2868 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лис, 2025 16:15 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



В цій країні постійно мешкають дві родини, з якими товаришую, а це ось поїхав ще один жовнір - розвідати ситуацію.

Він хлопчина досить активний: працював і в Азії, і в Європі. Не так давно відвідав Грузію - все шукає місце «під сонцем».



Ось фрагмент його вражень. Можливо панове теж шукають місце «під сонцем»:



«Поміняв 15 доларів на тайські бати. Двічі проїхався на таксі (по 7 км в один бік), заплатив за тенісний корт, випив 620 мл пива, взяв лежак з парасолькою, зараз іду на масаж на півтори години. І ще вистачає на одне пиво.



Все нагадує фільм "Європейські канікули", де американці в Словаччині за 12 доларів гульбанили тиждень, а офіціант за 10 центів чайових купив той ресторан.



З мінусів:

- море в Патаї брудне і смердить як річка-вонючка

- після корони вижив лише лакшарі сегмент, решта комплексів у плачевному стані, Туреччина виграЄ в рази.

- всюди брудно і смердить каналізацією

- Патая нагадує постапокаліптичні кіберпанківські фільми, де цивілізації хана і рештки людства смажать на вулицях щурів і гріються біля багаття.



Але вид з вікна затьмарює всі мінуси. І ціни на нерухомість зараз нижчі втричі, ніж до корони. За 30-40 тисяч євро можна придбати квартиру.» akurt

Повідомлень: 11499 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 08:19 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Як всі вже "допетрали" - ми живемо у вік цікавих змін.

Несказанно повезло учаснику нашого форуму пану rjkz.

Я аж заздрити почав, бо я за свої гроші купую бензин для свого (зараз орендованого) авто - а він буде їздити безоплатно!

Весь Нью Йорк звільняється від оплати за користування міським транспортом! Супер! Даром!!

Це ініціатива новообраного мера міста.



В мене ще є приятель, який там мешкає, але той за свою гроші купив собі авто та на ньому і їздить на роботу, і заробляє гроші, і жінку на роботу, і дитину в школу - то йому НЕ повезло...



Чудові новини: "Політик, який народився в Уганді та виріс у Нью-Йорку, оголосив про створення команди, що складається виключно з жінок, яка допоможе йому перейти на нову посаду, готуючись до просування політики, що вплине на мільйони жителів, яким його обрали служити."



Саме цікаве питання не про жінок, а про те, хто "заплатить за бенкет" безоплатного міського транспорту в місті з населенням близько 20 000 000 (!!!!!) мешканців.



"Мамдані, який живе в однокімнатній квартирі зі стабілізованою орендною платою в Квінзі, хоче підвищити податки для «найбагатших ньюйоркців», збільшивши максимальну ставку корпоративного податку в Нью-Йорку з 7,25 відсотка до 11,5 відсотка.

Новообраний мер, який колись намагався бути репером , сказав, що саме це підвищення податків дозволить отримати додаткові 5 мільярдів доларів на рік .

Він окремо планує збільшити податки для всіх, хто заробляє понад 1 мільйон доларів."



Не знаю, чи правда, але вчора було повідомлення, що відомий актор Сільвестр Сталлоне, який прожив в цьому місті 20 років, вирішив назавжди його залишити, бо не може дивитися на це дійство... akurt

Повідомлень: 11499 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 11:03 akurt написав: В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.

Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.

Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.

Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.

Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).

В Німеччині самі проблемні автотраси.

Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.

У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.

Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені. В Німеччині ніде панове із швидкістю 150 не зможуть їздити, то міф.Навіть не впевнений, що десь зможете їхати 120.Траси в доволі поганому стані, безкінечні ремонти, зміни смуг руху та інше.Останній раз рухався дорогами Німеччини в липні - то знаю про що говорю. Маршрут був: Дрезден - Франкфурт на Майні - Фрайбург - Базель.Із швидкістю 150 останнім часом їздив: Туреччина (дозволена швидкість 130+перевищення 10%), Польщя (дозволена швидкість 140), Франція (дозволена швидкість 130), Сербія (дозволена швидкість 130).В Німеччині самі проблемні автотраси.Зазвичай їжджу, не порушуючи швидкісний режим: улюблена мною швидкість 110…130.У Франції самий прикольний швидкісний режим: безкінечна часта зміна швидкості з 50 на 70, з 70 на 80, з 80 на 90, з 90 на 110 (це на державних безкоштовних трасах). На платних швидкісних трасах 130, але є ділянки і 110.Так що думки/мріі про великі потужні автівки з потужними двигунами трохи перебільшені.

Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 utestcom2

Повідомлень: 26 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 11:11 Re: Еміграція, заробітчанство utestcom2 написав: Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Не был во Франции, но в других странах Европы частенько платишь деньги, и едешь часто совсем не 130, а 80, потому что ремонт, и ещё и с секционной камерой на весь участок. Не был во Франции, но в других странах Европы частенько платишь деньги, и едешь часто совсем не 130, а 80, потому что ремонт, и ещё и с секционной камерой на весь участок. M-Audio Повідомлень: 3490 З нами з: 23.03.11 Подякував: 642 раз. Подякували: 513 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 11:41 utestcom2 написав: Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130

Розкажіть, про яка саме автобани ви пишете.

Бо я за останні 3 роки декілька разів проїхав маршрутами різними і жодного разу не побачив, де можна було би їхати хоча би 120:



- Герлиц - Дрезден - Хемниц - Нюрнберг - Хейльброн - Карлсрує - Фрайбург - Базель це 885 км. Крім закритих смуг на ремонт, обʼїздів та обмежень швидкості нічого не бачив. Плюс карколомні ціни на пальне на АЗС на трасах. Плюс жлобство - всюди туалети платні.



- Вейдзауз (кордон з Чехією) - кордон з Францією близько 600 км - жодної ділянки де модна їдати хоча б 120.

Так що напишіть наступний раз поїду там, де 150.

Реально цікаво.

Наступний маршрут по багатьох країнах Європи в лютому. Розкажіть, про яка саме автобани ви пишете.Бо я за останні 3 роки декілька разів проїхав маршрутами різними і жодного разу не побачив, де можна було би їхати хоча би 120:- Герлиц - Дрезден - Хемниц - Нюрнберг - Хейльброн - Карлсрує - Фрайбург - Базель це 885 км. Крім закритих смуг на ремонт, обʼїздів та обмежень швидкості нічого не бачив. Плюс карколомні ціни на пальне на АЗС на трасах. Плюс жлобство - всюди туалети платні.- Вейдзауз (кордон з Чехією) - кордон з Францією близько 600 км - жодної ділянки де модна їдати хоча б 120.Так що напишіть наступний раз поїду там, де 150.Реально цікаво.Наступний маршрут по багатьох країнах Європи в лютому. Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 лис, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 11499 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 11:47 M-Audio написав: utestcom2 написав: Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Не был во Франции, но в других странах Европы частенько платишь деньги, и едешь часто совсем не 130, а 80, потому что ремонт, и ещё и с секционной камерой на весь участок. Не был во Франции, но в других странах Европы частенько платишь деньги, и едешь часто совсем не 130, а 80, потому что ремонт, и ещё и с секционной камерой на весь участок.

На безкоштовних державних трасах у Франції як правило швидкості дуже різні/ може бути в 30 в місті, і 50 в місті, і 70, і 80 за містом, а може бути приємний виїзд на автобани, де швидкість 110. Це все безкоштовні дороги.



На платних автотрасах завжди швидкість 130.

Я в період з червня по 22 жовтня, коли виїхав тимчасово з Франції, проїхав не одну тисячу кілометрів по Франції - і на Середземне море, і на Атлантичний океан, і в Нормандію, і в Пиринеі.

І не один раз.

Так що знаю, що пишу. На безкоштовних державних трасах у Франції як правило швидкості дуже різні/ може бути в 30 в місті, і 50 в місті, і 70, і 80 за містом, а може бути приємний виїзд на автобани, де швидкість 110. Це все безкоштовні дороги.На платних автотрасах завжди швидкість 130.Я в період з червня по 22 жовтня, коли виїхав тимчасово з Франції, проїхав не одну тисячу кілометрів по Франції - і на Середземне море, і на Атлантичний океан, і в Нормандію, і в Пиринеі.І не один раз.Так що знаю, що пишу. akurt

Повідомлень: 11499 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 12:53 akurt написав: utestcom2 написав: Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130 Главное с умным видом написать про плохое состояние дорог в Германии 😂. Живу тут 3 года еще ни разу такого не видел, скорость на автобане 150+, ремонты есть иначе бы тут бы были дороги как в Украине. Во Франции платишь деньги за дооогу и едешь со скоростью 130

Розкажіть, про яка саме автобани ви пишете.

Бо я за останні 3 роки декілька разів проїхав маршрутами різними і жодного разу не побачив, де можна було би їхати хоча би 120:



- Герлиц - Дрезден - Хемниц - Нюрнберг - Хейльброн - Карлсрує - Фрайбург - Базель це 885 км. Крім закритих смуг на ремонт, обʼїздів та обмежень швидкості нічого не бачив. Плюс карколомні ціни на пальне на АЗС на трасах. Плюс жлобство - всюди туалети платні.



- Вейдзауз (кордон з Чехією) - кордон з Францією близько 600 км - жодної ділянки де модна їдати хоча б 120.

Так що напишіть наступний раз поїду там, де 150.

Реально цікаво.

Наступний маршрут по багатьох країнах Європи в лютому. Розкажіть, про яка саме автобани ви пишете.Бо я за останні 3 роки декілька разів проїхав маршрутами різними і жодного разу не побачив, де можна було би їхати хоча би 120:- Герлиц - Дрезден - Хемниц - Нюрнберг - Хейльброн - Карлсрує - Фрайбург - Базель це 885 км. Крім закритих смуг на ремонт, обʼїздів та обмежень швидкості нічого не бачив. Плюс карколомні ціни на пальне на АЗС на трасах. Плюс жлобство - всюди туалети платні.- Вейдзауз (кордон з Чехією) - кордон з Францією близько 600 км - жодної ділянки де модна їдати хоча б 120.Так що напишіть наступний раз поїду там, де 150.Реально цікаво.Наступний маршрут по багатьох країнах Європи в лютому.

Хоч питання і не до мене, але.

1. Паливо на автобанах дорожче, ніж трішки з`їхать в Іспанії, Італії, Франції, Австрії. Скоріш за все в інших країнах теж. Але схоже у Франції пан по автобанах не їзде, бо дорого. У Франції я заправлявся біля гіпермаркету E.Leclerc, з`їхавши буквально кілометр з автобану, різниця з автобаном була 40 центів. Теж саме в Італії в районі Livorno, Іспанія десь біля Валенсії та Alicante.

Карлсрує - Фрайбург - Базель, кінцева Lörrach, потім в зворотньому напрямку.

Карлсрує - Фрайбург- всюди можна їхать на всі гроші. Мене на швидкості друга полоса 160 пару разів ззаду моргали якісь M5 та Порше з Ферарями. Йшли вони за 180 точно.

Після Фрайбург є зона декілька км з обмеженням 120, написано Kurort.

Заправка була у Binzen, трішки з`їхав з автобану, Shell, V-Power Diesel 1.87, на трасі він жеш був по 2.10. Туалет безкоштовний, ключ питать на касі, видають баклашку з під-мастила Shell з прив`язаним ключем, я зназу не зрозумів для чого мені ця літрова баклажка. Чоловічий туалет- синя баклажка, жіночий- червона.

Зворотній напрямок, десь перед Фрайбург корка пару км, схоже було хтось з пілотів всеж таки приїхав у опу якомусь вроді Цитрамону у другому ряді, вже були 3 евакуатори та швидка. Далі швидко поїхали, але трафік був більший, ніж в зворотньому напрямку.

Попередньо дивлюсь де буду заправлятись, тобто не так їхав і здуру вирішив заправитись, а саме де і за скільки. Це приблизно, пару заправок так. Вони є у мене в гугл мапах. По кожній країні є сайти з моніторингом цін. Хоч питання і не до мене, але.1. Паливо на автобанах дорожче, ніж трішки з`їхать в Іспанії, Італії, Франції, Австрії. Скоріш за все в інших країнах теж. Але схоже у Франції пан по автобанах не їзде, бо дорого. У Франції я заправлявся біля гіпермаркету E.Leclerc, з`їхавши буквально кілометр з автобану, різниця з автобаном була 40 центів. Теж саме в Італії в районі Livorno, Іспанія десь біля Валенсії та Alicante.Карлсрує - Фрайбург - Базель, кінцева Lörrach, потім в зворотньому напрямку.Карлсрує - Фрайбург- всюди можна їхать на всі гроші. Мене на швидкості друга полоса 160 пару разів ззаду моргали якісь M5 та Порше з Ферарями. Йшли вони за 180 точно.Після Фрайбург є зона декілька км з обмеженням 120, написано Kurort.Заправка була у Binzen, трішки з`їхав з автобану, Shell, V-Power Diesel 1.87, на трасі він жеш був по 2.10. Туалет безкоштовний, ключ питать на касі, видають баклашку з під-мастила Shell з прив`язаним ключем, я зназу не зрозумів для чого мені ця літрова баклажка. Чоловічий туалет- синя баклажка, жіночий- червона.Зворотній напрямок, десь перед Фрайбург корка пару км, схоже було хтось з пілотів всеж таки приїхав у опу якомусь вроді Цитрамону у другому ряді, вже були 3 евакуатори та швидка. Далі швидко поїхали, але трафік був більший, ніж в зворотньому напрямку.Попередньо дивлюсь де буду заправлятись, тобто не так їхав і здуру вирішив заправитись, а саме де і за скільки. Це приблизно, пару заправок так. Вони є у мене в гугл мапах. По кожній країні є сайти з моніторингом цін. Water Повідомлень: 3532 З нами з: 06.03.12 Подякував: 67 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лис, 2025 13:00 Пана Water так зачепило моє звичайне враження про автобани в Німеччині, що навіть почав придумувати небувальшину…

Не про автобани. Про мене. А я просто виклав. Вод особисте спостереження про те, що на АЗС в Німеччині - а я саме про це писав - дуже відрізняється, якщо ця АЗС розташована на автобані. Різниця така: регулярна ціна 1,6 євро, а на АЗС на автобані може бути 2.3€.

Якщо заправляти половину баку або повний, то різниця кусається.



У Франції такої різниці зовсім немає, ціна на автобанах і не на автобанах однакова.



Про те, хто та як економить: в 2025 році особисто я за кермом власного авто проїхав: Польщя, Чехія, Німеччина, Франція, Італія, Словенія, Хорватія, Сербія, Болгарія, Румунія, Туреччина.

Так що може повчати дітлахів у школі, а не мене.

Зараз перебуваю в Туреччині та їжджу на орендованому авто. По швидкісних трасах в тому числі.



Дозволяю йому ходити з «баклажкою з привʼязаним ключем» та будувати домисли про те, де akurt та як відвідує туалети та заправляється.

Про баклажку сподобалося. Нехай пише далі. Кумедно. akurt

Повідомлень: 11499 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4064 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3034303530363037 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор